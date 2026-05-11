"Hari yang takkan pernah saya lupakan": Hansi Flick mengalami momen-momen paling mengharukan dalam hidupnya bersama FC Barcelona

Sebelumnya, para bintang Barca yang dipimpin Lamine Yamal telah mengangkat pelatih mereka ke udara. Namun, saat penyerahan trofi juara berikutnya, Flick lebih banyak menyaksikannya sebagai penonton, meskipun ia berulang kali dipeluk dengan penuh empati oleh banyak orang yang datang memberi selamat. Pada akhirnya, seluruh klub turut berduka dan merayakan bersama dirinya. "Barca bagaikan keluarga bagi saya," kata mantan pelatih tim nasional Jerman itu.

Seluruh kisah hari itu baru diceritakan oleh Flick, yang duduk di bangku cadangan dengan mengenakan sweter hitam saat timnya menang 2-0 atas Real Madrid, pada konferensi pers. "Pagi ini ibu saya menelepon dan memberi tahu bahwa ayah saya telah meninggal. Saat itu saya berpikir: Haruskah saya menyimpannya untuk diri sendiri? Atau membicarakannya?", katanya. Tak lama kemudian, Flick memberi tahu para pemain terlebih dahulu ("saya tidak akan pernah melupakan bagaimana reaksi mereka"), kemudian publik - dan tetap tinggal di Barcelona.