Hansi Flick menatap langit dengan mata berkaca-kaca saat kembang api di atas Camp Nou menandai dimulainya perayaan gelar juara yang meriah. Kematian ayahnya, gelar juara bersama FC Barcelona dalam El Clásico — setelah menjalani jam-jam yang mungkin paling emosional dalam hidupnya, pria berusia 61 tahun itu benar-benar terharu. "Ini adalah hari yang berat. Hari yang takkan pernah saya lupakan," kata Flick saat ia berbicara melalui mikrofon stadion kepada para penggemar yang bersorak-sorai tak lama kemudian.
"Hari yang takkan pernah saya lupakan": Hansi Flick mengalami momen-momen paling mengharukan dalam hidupnya bersama FC Barcelona
Sebelumnya, para bintang Barca yang dipimpin Lamine Yamal telah mengangkat pelatih mereka ke udara. Namun, saat penyerahan trofi juara berikutnya, Flick lebih banyak menyaksikannya sebagai penonton, meskipun ia berulang kali dipeluk dengan penuh empati oleh banyak orang yang datang memberi selamat. Pada akhirnya, seluruh klub turut berduka dan merayakan bersama dirinya. "Barca bagaikan keluarga bagi saya," kata mantan pelatih tim nasional Jerman itu.
Seluruh kisah hari itu baru diceritakan oleh Flick, yang duduk di bangku cadangan dengan mengenakan sweter hitam saat timnya menang 2-0 atas Real Madrid, pada konferensi pers. "Pagi ini ibu saya menelepon dan memberi tahu bahwa ayah saya telah meninggal. Saat itu saya berpikir: Haruskah saya menyimpannya untuk diri sendiri? Atau membicarakannya?", katanya. Tak lama kemudian, Flick memberi tahu para pemain terlebih dahulu ("saya tidak akan pernah melupakan bagaimana reaksi mereka"), kemudian publik - dan tetap tinggal di Barcelona.
Flick menandai "era baru" di FC Barcelona — pengakuan bahkan datang dari Madrid
Para pemain dan suporter membanjiri Flick dengan ungkapan kasih sayang atas keputusan ini. "Kita sering mengatakan bahwa sepak bola memberi kita sebuah keluarga besar. Bagi saya, Flick seperti seorang ayah," kata Raphinha. Rekan setimnya, Pedri, menjelaskan bahwa tim telah merebut "gelar ini untuknya". Gelar juara ini adalah "untuk seluruh keluarga Flick," kata bek tengah Pau Cubarsi.
Setelah dua tahun di Barcelona, ini sudah menjadi trofi kelima bagi Flick, dan perpanjangan kontraknya hingga 2028 akan segera disepakati. "Pelatih asal Jerman ini tidak akan pernah melupakan kasih sayang yang diterimanya sejak hari pertama di Barcelona," tulis surat kabar El Mundo Deportivo. Marca yang berasal dari Madrid juga memberikan penghormatan: "Flick menandai era baru berkat kesuksesannya, penampilannya, dan kepribadiannya. Ia sepenuhnya mengidentifikasikan dirinya dengan klub."
Flick menahan air mata dan ingin mencapai rekor istimewa bersama FC Barcelona
Tidak heran, karena pada hari Minggu pun seluruh klub berada di belakangnya. Sebelum pertandingan ke-264 antara kedua rival ini, diadakan upacara hening selama satu menit yang diiringi musik klasik di stadion, dan kedua tim bermain dengan mengenakan pita duka. Flick menahan air mata, sementara para penggemar meneriakkan namanya. Ia mengatakan kemudian bahwa ia "belum pernah" merasakan cinta sebesar itu di Camp Nou seperti pada hari itu.
Dan itulah tepatnya mengapa Flick belum puas. Musim ini, ia ingin menembus angka 100 poin dengan tiga kemenangan lagi, katanya, dan tahun depan mencoba untuk akhirnya memenangkan Liga Champions. Namun, Flick harus terlebih dahulu memproses hari 10 Mei yang begitu emosional ini. "Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Tidak pernah. Saya benar-benar bahagia di sini, di Barcelona," kata Flick menjelang akhir konferensi persnya: "Bagi saya, semua yang ada di sini seperti sebuah keluarga."