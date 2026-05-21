Hari yang menguntungkan bagi Mikel Arteta! Arsenal menempatkan Junior Kroupi dan Julian Alvarez di urutan teratas daftar transfer, sementara sang pelatih berpeluang mendapat kenaikan gaji berkat keberhasilan meraih gelar juara Liga Premier

Arsenal siap memberikan kenaikan gaji yang signifikan kepada Arteta setelah ia membawa klub tersebut meraih gelar juara Liga Premier. Pelatih asal Spanyol itu, yang mulai memimpin tim pada Desember 2019, saat ini menerima gaji sekitar £10 juta per tahun ditambah bonus, namun kontrak barunya berpotensi menjadikannya salah satu manajer dengan gaji tertinggi di dunia sepak bola, menurut The Guardian.

Menurut laporan, gaji baru manajer di Emirates Stadium itu bisa hampir menyamai gaji Diego Simeone sebesar €30 juta (£26 juta) per tahun di Atletico, yang akan menjadikannya manajer dengan gaji tertinggi di dunia. Pembicaraan mengenai kontrak baru sempat ditunda selama perebutan gelar juara, meskipun dilaporkan tidak pernah ada kekhawatiran mengenai masa depan Arteta. Pembicaraan resmi diperkirakan akan dilanjutkan setelah final Liga Champions Arsenal melawan Paris Saint-Germain.