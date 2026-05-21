Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Hari yang menguntungkan bagi Mikel Arteta! Arsenal menempatkan Junior Kroupi dan Julian Alvarez di urutan teratas daftar transfer, sementara sang pelatih berpeluang mendapat kenaikan gaji berkat keberhasilan meraih gelar juara Liga Premier

Arsenal sedang mempersiapkan kontrak baru yang menggiurkan untuk Mikel Arteta setelah klub tersebut berhasil meraih gelar juara Liga Premier. The Gunners juga tengah gencar merencanakan transfer ambisius di bursa transfer musim panas, dengan Eli Junior Kroupi dan Julian Alvarez termasuk di antara target utama mereka.

  • Arsenal menyiapkan kontrak baru untuk Arteta setelah meraih gelar juara

    Arsenal siap memberikan kenaikan gaji yang signifikan kepada Arteta setelah ia membawa klub tersebut meraih gelar juara Liga Premier. Pelatih asal Spanyol itu, yang mulai memimpin tim pada Desember 2019, saat ini menerima gaji sekitar £10 juta per tahun ditambah bonus, namun kontrak barunya berpotensi menjadikannya salah satu manajer dengan gaji tertinggi di dunia sepak bola, menurut The Guardian.

    Menurut laporan, gaji baru manajer di Emirates Stadium itu bisa hampir menyamai gaji Diego Simeone sebesar €30 juta (£26 juta) per tahun di Atletico, yang akan menjadikannya manajer dengan gaji tertinggi di dunia. Pembicaraan mengenai kontrak baru sempat ditunda selama perebutan gelar juara, meskipun dilaporkan tidak pernah ada kekhawatiran mengenai masa depan Arteta. Pembicaraan resmi diperkirakan akan dilanjutkan setelah final Liga Champions Arsenal melawan Paris Saint-Germain.

    Arsenal membidik pemain bintang untuk memperkuat lini serang

    Namun, perpanjangan kontrak Arteta bukanlah satu-satunya tugas yang harus diselesaikan manajemen Arsenal musim panas ini, karena mereka juga berencana melakukan perombakan besar-besaran pada skuad mereka. Arteta dilaporkan memprioritaskan penambahan pemain di lini serang seiring upaya Arsenal untuk mempertahankan kesuksesan mereka di kompetisi domestik.

    Penyerang Bournemouth, Kroupi, muncul sebagai target utama setelah musim debutnya yang mengesankan, di mana ia memecahkan rekor Premier League untuk jumlah gol yang dicetak oleh seorang remaja pada musim debutnya. Kroupi dianggap sebagai opsi serbaguna yang mampu bermain di posisi tengah atau di sayap kiri, sementara bintang Atleti, Alvarez, juga sedang dipertimbangkan meskipun ada kendala finansial dalam potensi kesepakatan tersebut.

  • Pilihan serangan lain & perombakan skuad

    Khvicha Kvaratskhelia tetap menjadi incaran utama, meskipun Arsenal memperkirakan Paris Saint-Germain akan menolak setiap upaya untuk merekrut pemain sayap asal Georgia tersebut. Direktur olahraga Andrea Berta juga tengah memantau Bradley Barcola, Nico Williams, dan Anthony Gordon.

    Untuk membantu membiayai kedatangan pemain baru lainnya, Arsenal diperkirakan akan merombak skuad. Gabriel Martinelli bisa hengkang jika ada tawaran yang sesuai, sementara Gabriel Jesus dilaporkan tidak lagi dianggap sebagai bagian penting dari rencana klub. Christian Norgaard juga dikaitkan dengan Ajax setelah kesulitan mendapatkan menit bermain reguler.

    Musim panas yang ramai diperkirakan akan terjadi di Emirates Stadium

    Arsenal sedang mempersiapkan diri untuk bursa transfer musim panas yang besar, seiring upaya mereka memperkuat skuad yang kini diharapkan dapat bersaing secara konsisten untuk meraih trofi-trofi bergengsi. Memastikan masa depan jangka panjang Arteta dianggap sebagai langkah kunci sebelum menyelesaikan urusan transfer.

    The Gunners juga merencanakan masa depan di luar penambahan pemain tim utama dalam waktu dekat, dengan pembicaraan yang sedang berlangsung mengenai pemain muda Leicester, Jeremy Monga. Dengan dukungan signifikan yang dijanjikan oleh keluarga Kroenke, Arsenal tampaknya bertekad untuk tetap berada di puncak sepak bola Inggris.

