Derby Manchester jarang kekurangan drama, tetapi edisi terbaru lebih ditentukan oleh peluit dan monitor ketimbang sepak bolanya sendiri. Mantan bintang Manchester City, Richards, tidak menahan diri dalam analisisnya setelah pertandingan, dengan menyatakan bahwa para ofisial gagal menangani momen-momen terbesar laga ini dengan benar.

Berbicara kepada Sky Sports, Richards mengungkapkan frustrasinya terhadap level kepemimpinan pertandingan yang ditampilkan. "Saya pikir ini hari yang buruk untuk wasit, saya pikir ini hari yang buruk untuk VAR," kata Richards. "Saya pikir mereka membuat keputusan yang salah soal Phil Foden setelah 23 menit dan mereka juga salah dalam keputusan ini [gol Erling Haaland]. Bagaimana bisa Anda mengatakan Enzo Fernandez tidak menantang [untuk bola]... Tentu saja dia menantang.

"Saya pernah berada di posisi itu sebagai bek, ketika sedikit saja pergerakan bisa menjadi pembeda antara mengejar bola atau tidak. Tentu saja itu memengaruhinya."



