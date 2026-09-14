AFP
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'Hari yang buruk bagi para wasit!' - Micah Richards kecam 'ketidakadilan' VAR saat 10 pemain Manchester City taklukkan Manchester United dalam derby kontroversial
Richards mengecam standar kepemimpinan wasit
Derby Manchester jarang kekurangan drama, tetapi edisi terbaru lebih ditentukan oleh peluit dan monitor ketimbang sepak bolanya sendiri. Mantan bintang Manchester City, Richards, tidak menahan diri dalam analisisnya setelah pertandingan, dengan menyatakan bahwa para ofisial gagal menangani momen-momen terbesar laga ini dengan benar.
Berbicara kepada Sky Sports, Richards mengungkapkan frustrasinya terhadap level kepemimpinan pertandingan yang ditampilkan. "Saya pikir ini hari yang buruk untuk wasit, saya pikir ini hari yang buruk untuk VAR," kata Richards. "Saya pikir mereka membuat keputusan yang salah soal Phil Foden setelah 23 menit dan mereka juga salah dalam keputusan ini [gol Erling Haaland]. Bagaimana bisa Anda mengatakan Enzo Fernandez tidak menantang [untuk bola]... Tentu saja dia menantang.
"Saya pernah berada di posisi itu sebagai bek, ketika sedikit saja pergerakan bisa menjadi pembeda antara mengejar bola atau tidak. Tentu saja itu memengaruhinya."
- Getty Images Sport
Gol kemenangan Haaland yang kontroversial bertahan
Momen penentu laga itu datang tepat pada menit ke-60 ketika Haaland mencetak gol. Gol tersebut awalnya dianulir oleh ofisial di lapangan karena offside, tetapi setelah tinjauan VAR yang panjang, keputusan itu akhirnya dibatalkan, memicu kemarahan kubu cadangan United.
Akun X Premier League Match Centre mencoba menjelaskan situasi tersebut sesaat setelah peluit akhir berbunyi. Unggahan itu berbunyi: "VAR memeriksa keputusan wasit yang menyatakan tidak gol karena offside, dan memutuskan bahwa Haaland berada dalam posisi onside serta merekomendasikan agar gol disahkan. VAR juga menilai bahwa meski berada dalam posisi offside, Fernandez tidak memainkan bola."
Namun, dalam perubahan mengejutkan setelah pertandingan, badan wasit Professional Game Referees menghubungi Manchester United untuk mengakui bahwa mengesahkan gol tersebut adalah sebuah "kesalahan penilaian." Dalam pernyataannya, badan itu mengakui bahwa VAR "tidak menyadari kemungkinan dampak dari posisi [Fernandez] dan seharusnya merekomendasikan tinjauan di lapangan," yang menegaskan bahwa gol penentu itu seharusnya tidak disahkan.
Foden mendapat kartu merah di babak pertama
Jauh sebelum gol penentu Haaland, jalannya pertandingan berbalik ketika Foden dikartu merah hanya 23 menit setelah laga dimulai. Pemain internasional Inggris itu mendapat kartu merah langsung atas reaksinya terhadap tendangan dari kapten United Bruno Fernandes.
Namun, Richards merasa pengusiran Foden terlalu berlebihan dari tim ofisial pertandingan. Meski begitu, ia juga cepat memuji cara pasukan Enzo Maresca menghadapi situasi sulit itu. "Saya hanya berpikir mereka benar-benar sangat keliru, tetapi itu tidak mengurangi apa pun dari penampilan City," tambah Richards. "Bisa bermain selama itu dengan 10 orang sungguh luar biasa. Kami berbicara tentang daya juang, kami berbicara tentang semangat, manajer baru, derby pertama, apa yang kalian punya? Mereka menunjukkan dengan tepat siapa mereka."
- Getty Images Sport
Keane memuji pendekatan cerdik Manchester City
Meski kepemimpinan wasit mendominasi headline, mantan kapten United Roy Keane menyoroti pertarungan psikologis antara dua rival tersebut. Keane mencatat bahwa United gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain mereka, dan pada akhirnya dikalahkan secara taktis oleh tim Manchester City yang menunjukkan kematangan taktik jauh lebih besar meski berada di tengah kekacauan. Kekalahan ini membuat United mencari jawaban setelah mereka gagal membongkar tembok kokoh City.
Keane menilai bahwa Manchester United tidak memiliki ketenangan yang dibutuhkan untuk memenangi laga dengan tekanan setinggi itu. "City lebih cerdas daripada United. United, saat City turun menjadi 10 pemain, para pemain United mungkin mulai terlalu banyak berpikir," kata Keane. "Sekali lagi, tetap sederhana, tetap lakukan hal-hal sederhana dengan benar. City jelas lebih cerdik." Hasil ini membuat City merayakan tiga poin yang diraih dengan susah payah, sementara PGMOL bersiap menghadapi sorotan yang tak terelakkan terkait keputusan-keputusan perwasitan pada sore itu.
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