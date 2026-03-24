Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Hari itu telah tiba" - Mohamed Salah mengonfirmasi bahwa ia akan MENINGGALKAN Liverpool setelah musim ini, saat bintang Mesir itu merilis video perpisahan yang mengejutkan
Salah merilis video kejutan
Meskipun telah menandatangani kontrak baru tahun lalu yang mengikatnya dengan klub hingga 2027, spekulasi seputar masa depan Salah terus beredar sepanjang musim ini di tengah kesulitan yang dialaminya dan The Reds sejak meraih gelar juara Liga Premier. Perselisihan terbuka antara pemain berusia 33 tahun itu dan pelatih Arne Slot meletus di awal musim ini, dengan pemain asal Mesir tersebut mengatakan bahwa ia merasa telah "dikorbankan" oleh klub. Kini, dengan performa The Reds yang masih berantakan, Salah telah merilis sebuah video yang menegaskan bahwa setelah bertahun-tahun mencatatkan rekor, meraih trofi, dan memantapkan dirinya sebagai salah satu pemain terhebat dalam sejarah Liga Premier, karier legendarisnya di Anfield hampir berakhir.
Salah mengonfirmasi kepergiannya pada musim panas
"Halo, semuanya. Sayangnya, hari itu telah tiba. Ini adalah bagian pertama dari ucapan perpisahanku. Aku akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini," ujarnya membuka pembicaraan.
"Saya ingin memulai dengan mengatakan bahwa... saya tidak pernah membayangkan betapa dalam klub ini, kota ini, dan orang-orang ini, akan menjadi bagian dari hidup saya.
"Liverpool bukan sekadar klub sepak bola. Ini adalah gairah. Ini adalah sejarah. Ini adalah semangat yang tak bisa saya jelaskan dengan kata-kata kepada siapa pun yang bukan bagian dari klub ini."
Liverpool menanggapi pengumuman bintang Mesir tersebut
Tak lama setelah video Salah diunggah, Liverpool mengeluarkan pernyataan yang berbunyi: "Mohamed Salah akan mengakhiri karier gemilangnya bersama Liverpool FC pada akhir musim 2025-26.
"Penyerang tersebut telah mencapai kesepakatan dengan The Reds yang akan membuatnya menutup babak sembilan tahun yang luar biasa di Anfield.
"Salah mengungkapkan keinginannya untuk mengumumkan hal ini kepada para pendukung sesegera mungkin guna memberikan transparansi mengenai masa depannya, sebagai bentuk rasa hormat dan terima kasihnya kepada mereka."
Pernyataan tersebut ditutup dengan: "Dengan masih banyak hal yang harus diperjuangkan musim ini, Salah tetap fokus untuk berusaha meraih hasil terbaik bagi Liverpool di akhir musim ini, dan oleh karena itu, waktu untuk merayakan warisan dan prestasinya secara penuh akan datang nanti di tahun ini saat ia mengucapkan selamat tinggal kepada Anfield."
- Getty Images Sport
Ke mana selanjutnya bagi Salah?
Salah, yang bergabung dengan Liverpool dari Roma pada musim panas 2017, telah dikaitkan dengan sejumlah klub di Liga Pro Arab Saudi selama beberapa waktu, dengan para petinggi liga tersebut tidak menyembunyikan keinginan mereka untuk memboyongnya ke Timur Tengah. Baru-baru ini dilaporkan bahwa ia telah melakukan pembicaraan terkait kemungkinan pindah ke Al-Ittihad. Namun, MLS juga muncul sebagai tujuan potensial bagi penyerang ikonik tersebut.
Meskipun harapan Liverpool untuk mempertahankan gelar telah pupus, Salah masih bisa menambah medali juara Piala FA dan Liga Champions ke dalam koleksi prestasinya bersama Liverpool, yang sudah mencakup dua gelar Liga Premier, satu Piala FA, dan satu gelar Eropa.