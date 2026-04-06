"Hari ini akan terukir dalam ingatanku" - Cristiano Ronaldo menunjukkan kelapangan hati dengan sikap tulus kepada striker Brasil itu setelah pesta gol Al-Nassr
Janji yang ditepati di lapangan
Selama pertandingan Al-Nassr melawan Al-Najma di Liga Pro Saudi pada hari Jumat, penyerang asal Brasil Felippe Cardoso menghampiri kapten Al-Nassr, Ronaldo, untuk meminta jersey-nya.
Legenda asal Portugal itu tidak hanya mengangguk dan pergi begitu saja; ia berhenti sejenak untuk membaca dengan saksama nama dan nomor Cardoso di bagian belakang bajunya. Sikap yang disengaja ini, untuk memastikan ia mengenali dengan benar lawan yang akan ditemuinya untuk bertukar jersey setelah peluit akhir dibunyikan, menunjukkan rasa hormat yang sangat menyentuh hati mantan pemain Casa Pia tersebut.
Momen 'tak terlupakan' Cardoso
Sesuai janjinya, begitu pertandingan usai, Ronaldo mencari Cardoso untuk menyerahkan barang kenang-kenangan yang sangat berharga itu, hingga striker asal Brasil itu terharu atas momen pertukaran dengan idolanya.
Cardoso membagikan kebahagiaannya di media sosial dengan mengunggah foto seragam ikonik Al-Nassr berwarna kuning dan biru. "Sayangnya, ini bukan hasil yang bagus bagi tim kami, tapi hari ini akan terukir dalam ingatanku," tulis sang striker dalam sebuah cerita Instagram yang penuh perasaan setelah pertandingan.
Keunggulan individu di tengah kesulitan tim
Meskipun Al-Najma saat ini sedang berjuang di papan bawah klasemen liga, Cardoso menjadi salah satu titik terang bagi tim asal Arab Saudi tersebut. Dalam kekalahan 5-2 melawan Al-Nassr, ia berhasil mencetak gol sekaligus memberikan assist, membuktikan bahwa ia mampu bersaing di level yang sama dengan pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah sepak bola, yang mencetak dua gol untuk tim tuan rumah.
Sejak bergabung dengan klubnya saat ini setelah sempat bermain di Portugal bersama Casa Pia antara tahun 2023 dan 2024, Cardoso tampil sangat mengesankan. Hanya dalam tujuh penampilan, pemain asal Brasil ini telah mencetak tiga gol dan tiga assist, menunjukkan bahwa ia melakukan segala daya upaya untuk mengangkat timnya keluar dari zona degradasi.
Upaya tak kenal lelah Ronaldo untuk mencetak 1.000 gol
Bagi Ronaldo, malam itu hanyalah langkah lain menuju tujuan akhir kariernya. Dua gol yang dicetaknya menjadi bukti nyata bahwa pemain berusia 41 tahun ini masih jauh dari kata habis. Ia terus mendekati pencapaian luar biasa berupa 1.000 gol sepanjang karier profesionalnya, sebuah target yang tampaknya semakin tak terelakkan seiring setiap pertandingan Al-Nassr.
Ronaldo kini telah mencetak 967 gol, sehingga hanya tinggal 33 gol lagi untuk mencapai angka 1.000 gol dalam kariernya.