"Hari ini akan terukir dalam ingatanku" - Cristiano Ronaldo menunjukkan kelapangan hati dengan sikap tulus kepada striker Brasil itu setelah pesta gol Al-Nassr

Selama pertandingan Al-Nassr melawan Al-Najma di Liga Pro Saudi pada hari Jumat, penyerang asal Brasil Felippe Cardoso menghampiri kapten Al-Nassr, Ronaldo, untuk meminta jersey-nya.

Legenda asal Portugal itu tidak hanya mengangguk dan pergi begitu saja; ia berhenti sejenak untuk membaca dengan saksama nama dan nomor Cardoso di bagian belakang bajunya. Sikap yang disengaja ini, untuk memastikan ia mengenali dengan benar lawan yang akan ditemuinya untuk bertukar jersey setelah peluit akhir dibunyikan, menunjukkan rasa hormat yang sangat menyentuh hati mantan pemain Casa Pia tersebut.