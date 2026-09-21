Iraola dengan cepat menyoroti Jacquet dalam konferensi pers seusai pertandingan, dengan menekankan stamina sang pemain muda yang terus berkembang dan transisinya yang mulus ke sepak bola Inggris setelah ia menerima panggilan pertamanya ke skuad Prancis.

"Saya senang untuknya karena dia juga telah menerima panggilan pertamanya ke tim nasional," kata bos Liverpool itu. "Dia akan pergi bersama Prancis dan itu adalah tim nasional yang besar, dan saya tahu dia bahagia. Dia masih sangat muda, dia beradaptasi dengan sangat baik di Premier League."

Menanggapi kendala kebugaran Jacquet di awal, Iraola mencatat perkembangan yang jelas dalam kondisi fisik sang bek. "Saya pikir di pertandingan-pertandingan pertama, secara fisik dia merasakan perubahan ritme, dia mengakhiri laga dengan kram, mengakhirinya dengan sangat lelah dan kami harus menariknya keluar," ujarnya. "Hari ini adalah sebuah langkah maju. Dia terlihat solid sampai akhir dan saya pikir secara fisik juga dia mengakhiri laga dalam kondisi yang bagus. Saya berharap dia bisa melanjutkan perkembangan ini."



