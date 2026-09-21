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'Hari ini adalah sebuah langkah maju' - Andoni Iraola memuji rekrutan musim panas Jeremy Jacquet saat Liverpool meraih kemenangan penting dengan susah payah di Bournemouth
Isak jadi pembeda dalam kemenangan tandang yang alot
Liverpool naik ke peringkat keenam klasemen Premier League setelah meraih kemenangan 1-0 yang diraih dengan susah payah atas Bournemouth di Vitality Stadium pada hari Minggu. Alexander Isak menjadi pembeda di babak kedua, mencetak gol liga keempatnya pada musim ini untuk melampaui total golnya sepanjang musim lalu.
Meski tim tamu jauh dari performa terbaik mereka yang biasanya mengalir di pantai selatan, solidnya pertahanan mereka pada akhirnya mengamankan poin penuh. Di jantung aksi pertahanan itu ada Jacquet. Bek tengah berusia 21 tahun itu mengawal lini belakang untuk membantu Liverpool mencatat nirbobol ketiga secara beruntun di liga, sebuah pencapaian yang belum mereka raih sejak awal musim 2024-25.
- Getty Images Sport
Iraola menyoroti perkembangan pesat Jacquet
Iraola dengan cepat menyoroti Jacquet dalam konferensi pers seusai pertandingan, dengan menekankan stamina sang pemain muda yang terus berkembang dan transisinya yang mulus ke sepak bola Inggris setelah ia menerima panggilan pertamanya ke skuad Prancis.
"Saya senang untuknya karena dia juga telah menerima panggilan pertamanya ke tim nasional," kata bos Liverpool itu. "Dia akan pergi bersama Prancis dan itu adalah tim nasional yang besar, dan saya tahu dia bahagia. Dia masih sangat muda, dia beradaptasi dengan sangat baik di Premier League."
Menanggapi kendala kebugaran Jacquet di awal, Iraola mencatat perkembangan yang jelas dalam kondisi fisik sang bek. "Saya pikir di pertandingan-pertandingan pertama, secara fisik dia merasakan perubahan ritme, dia mengakhiri laga dengan kram, mengakhirinya dengan sangat lelah dan kami harus menariknya keluar," ujarnya. "Hari ini adalah sebuah langkah maju. Dia terlihat solid sampai akhir dan saya pikir secara fisik juga dia mengakhiri laga dalam kondisi yang bagus. Saya berharap dia bisa melanjutkan perkembangan ini."
Ketekunan jadi kunci untuk mempertahankan awal musim tanpa kekalahan
Kemenangan tipis itu menjaga awal musim Liverpool tetap tak terkalahkan. Meski mengakui timnya menghadapi ujian berat melawan Bournemouth yang tampil ngotot, Iraola menyatakan kepuasannya terhadap perkembangan tim secara keseluruhan dan ketangguhan mereka dalam bertahan.
"Saya pikir secara keseluruhan kami telah berkembang, jelas dibandingkan pertandingan-pertandingan awal," kata Iraola. "Saya senang ini menjadi nirbobol ketiga secara beruntun di liga. Hari ini adalah jenis pertandingan yang sulit, saya tahu Anda tidak akan pernah bermain dengan nyaman di sini. Bournemouth biasanya tidak membiarkan Anda bermain dengan nyaman, mereka menekan Anda dan Anda harus beradaptasi serta harus memenangi pertandingan seperti ini."
Ia juga membela kontribusi keseluruhan Isak di luar gol penentu kemenangan itu, dengan menambahkan: "Tugas seorang striker memang seperti ini. Saya pikir dia harus membantu kami agar lebih dekat ke kotak penalti, bermain di area lawan, memiliki penguasaan bola yang berarti, dan kemudian, jika tim bermain di sana, dia akan mendapatkan imbalannya dalam bentuk gol."
- Getty Images Sport
Jadwal berat menanti setelah jeda internasional
Setelah jeda internasional yang akan datang, Liverpool akan menghadapi rangkaian pertandingan berat di berbagai kompetisi. Liverpool harus melewati jadwal padat yang mencakup bentrokan melawan rival empat besar, komitmen di Liga Champions, dan laga Carabao Cup kontra Chelsea, semuanya dimainkan dengan jeda waktu yang singkat.
Iraola memberikan peringatan tegas soal ujian yang menanti di depan. "Kami masih harus bersiap karena jadwal yang kami miliki sekarang sangat sulit," tegasnya. "Jadi kami harus bersiap karena bulan depan ini, setelah jeda ini, akan sangat berat bagi kami."
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