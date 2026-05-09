Hari-hari Sam Kerr di Chelsea tampaknya sudah terhitung - namun striker pemecah rekor ini masih punya waktu untuk menambah prestasinya sebagai legenda The Blues

Pada bulan Maret, The Athletic melaporkan bahwa Kerr diperkirakan akan hengkang musim panas ini, sementara 10 News di Australia mengklaim bahwa ia telah menandatangani kontrak dengan Denver Summit di NWSL. Kerr membantah klaim tersebut melalui unggahan di Snapchat: "Jangan percaya semua yang kamu baca di media, mereka sudah tahu keputusannya sebelum aku."

Namun, lebih dari sebulan berlalu, belum ada kabar terbaru, baik mengenai kepergian maupun perpanjangan kontrak. Ada kemungkinan besar bahwa beberapa pertandingan berikutnya akan menjadi pertandingan terakhir Kerr bersama Chelsea.

Namun, betapa indahnya ia bisa mengakhiri kariernya jika memang demikian. Pada hari Minggu, Chelsea akan menjamu Manchester City di semifinal Piala FA, dengan harapan memastikan bahwa pertandingan terakhir mereka musim ini adalah pertandingan puncak kompetisi tersebut di Wembley. Setelah enam tahun mendominasi dengan luar biasa, tahun ini memang belum sepenuhnya menjadi tahun yang baik bagi The Blues, tetapi dengan satu trofi yang sudah diraih dan satu trofi lagi yang masih bisa diraih, tahun ini masih bisa menjadi tahun yang hebat - dan Kerr bisa memainkan peran besar untuk memastikan hal itu.