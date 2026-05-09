Sam Kerr Chelsea
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Hari-hari Sam Kerr di Chelsea tampaknya sudah terhitung - namun striker pemecah rekor ini masih punya waktu untuk menambah prestasinya sebagai legenda The Blues

Dalam beberapa minggu ke depan, kontrak Sam Kerr bersama Chelsea akan berakhir. Setelah enam setengah tahun, 156 penampilan, dan 114 gol, yang telah membantu membawa 12 trofi, tampaknya bulan ini akan menjadi bulan terakhirnya berseragam biru Chelsea. Jika benar demikian, Kerr akan pergi sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub di Liga Super Wanita dan seorang legenda sejati - namun masih ada waktu untuk menambah warisan tersebut.

Pada bulan Maret, The Athletic melaporkan bahwa Kerr diperkirakan akan hengkang musim panas ini, sementara 10 News di Australia mengklaim bahwa ia telah menandatangani kontrak dengan Denver Summit di NWSL. Kerr membantah klaim tersebut melalui unggahan di Snapchat: "Jangan percaya semua yang kamu baca di media, mereka sudah tahu keputusannya sebelum aku."

Namun, lebih dari sebulan berlalu, belum ada kabar terbaru, baik mengenai kepergian maupun perpanjangan kontrak. Ada kemungkinan besar bahwa beberapa pertandingan berikutnya akan menjadi pertandingan terakhir Kerr bersama Chelsea.

Namun, betapa indahnya ia bisa mengakhiri kariernya jika memang demikian. Pada hari Minggu, Chelsea akan menjamu Manchester City di semifinal Piala FA, dengan harapan memastikan bahwa pertandingan terakhir mereka musim ini adalah pertandingan puncak kompetisi tersebut di Wembley. Setelah enam tahun mendominasi dengan luar biasa, tahun ini memang belum sepenuhnya menjadi tahun yang baik bagi The Blues, tetapi dengan satu trofi yang sudah diraih dan satu trofi lagi yang masih bisa diraih, tahun ini masih bisa menjadi tahun yang hebat - dan Kerr bisa memainkan peran besar untuk memastikan hal itu.

    Menunggu saat yang tepat

    Tahun ini juga tidaklah mudah bagi Kerr. Setelah mengalami cedera ACL pada Januari 2024, striker ini membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan untuk kembali bugar, karena kemunduran dalam proses rehabilitasi yang sudah rumit itu menunda kembalinya dia berulang kali. Baru pada awal musim ini dia kembali ke lapangan, dan bahkan saat itu pun penting bagi manajer Chelsea Sonia Bompastor untuk berhati-hati dengan menit bermainnya setelah 21 bulan absen.

    Kerr harus menunggu beberapa bulan lagi untuk penampilan pertamanya sebagai starter bersama The Blues, saat ia mencetak dua gol dalam kemenangan 6-0 di Liga Champions atas St. Polten, dan meskipun ia mengikutinya dengan beberapa momen penting lainnya dalam beberapa pekan berikutnya, termasuk gol penentu kemenangan melawan Wolfsburg dalam laga Eropa lainnya dan gol lain melawan Manchester United di putaran kelima Piala FA, ia juga harus menanggung masa di luar susunan pemain inti, karena Bompastor mencoba efektivitas memainkan pemain seperti Lauren James dan Alyssa Thompson di posisi yang lebih sentral.

    Hal yang patut direnungkan

    Piala Asia bulan Maret lalu, bagaimanapun, menjadi semacam pemicu bagi apa yang mungkin menjadi musim terakhir Kerr di Chelsea. Australia menjadi tuan rumah turnamen tersebut, yang menambah tekanan pada tim Matildas yang belum pernah menjuarai turnamen ini sejak 2010. Kerr, sebagai kapten dan pemain bintang, harus menanggung sebagian besar beban ekspektasi tersebut.

    Sayangnya, Australia tidak mampu menghadirkan trofi yang didambakan para pendukung tuan rumah, kalah dalam final yang ketat dengan skor 1-0 dari tim Jepang yang sangat kuat dan seharusnya menjadi pesaing serius di Piala Dunia tahun depan. Namun, bulan itu tetap menjadi bulan yang sangat positif bagi Kerr, yang tampil sebagai starter dalam keenam pertandingan negaranya, meskipun pertandingan-pertandingan tersebut berlangsung dalam rentang waktu hanya 21 hari.

    Kondisi fisiknya jelas prima, begitu pula performanya. Kerr mencetak empat gol dalam periode tersebut, serta memberikan satu assist, dengan tiga golnya terbukti menjadi penentu kemenangan. Ia tampil tajam saat menciptakan momen-momen krusial. Hal ini menjadi bahan pertimbangan bagi Bompastor saat pemain berusia 32 tahun itu bersiap kembali ke Inggris.

    Mencetak prestasi

    Sejak saat itu, Kerr telah tampil sebagai starter dalam kelima pertandingan Chelsea, mencetak lima gol dan memberikan assist dalam satu-satunya pertandingan di mana ia gagal mencetak gol. Performa gemilang tersebut membantunya melampaui Fran Kirby untuk menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa The Blues di WSL, dan ia hanya butuh tiga gol lagi untuk mencapai prestasi serupa di semua kompetisi.

    Akan naif untuk mengatakan bahwa Kerr telah kembali ke performa terbaiknya, mengingat seberapa tinggi level tersebut dan berapa lama waktu yang dibutuhkan pemain untuk merasa seperti diri mereka sendiri lagi setelah cedera ACL, apalagi dengan pemulihan kompleks yang dialami Kerr. Namun, ia memberikan kontribusi besar sebagai titik fokus serangan Chelsea dan memberikan banyak hal yang telah hilang sepanjang musim ini.

    Hal ini karena sementara Kerr sedang membangun kembali performanya ke level ini, skuad juga harus menghadapi banyak cedera lain di posisi penyerang tengah. Mayra Ramirez mengalami masalah hamstring pada pramusim yang memerlukan operasi dan akan absen sepanjang musim; Aggie Beever-Jones masuk-keluar skuad karena masalah pergelangan kakinya; dan Catarina Macario mengalami beberapa cedera ringan, sebelum hengkang pada bulan Maret untuk bergabung dengan San Diego Wave.

    Semua itu membuat eksperimen dengan James dan Thompson di posisi penyerang tengah terkadang menjadi hal yang perlu dilakukan.

    Pemain andalan

    Perkembangan Kerr yang perlahan namun pasti hingga ia kembali menjadi andalan di lini depan ini tentu disambut baik, terutama karena Chelsea berupaya mengakhiri musim ini dengan hasil yang memuaskan. Lagipula, ia adalah pemain yang menikmati momen-momen penting, sesuatu yang ditunjukkan dengan jelas oleh rekor golnya di klub ini.

    Sebelum cedera, dalam 33 penampilan melawan 'Empat Besar' WSL lainnya - Arsenal, Man City, dan Manchester United - Kerr mencetak 20 gol. Rekornya di Liga Champions, kompetisi klub tingkat tertinggi di Eropa dan dunia, adalah 20 gol dalam 34 pertandingan. Dalam tujuh final piala yang pernah dimainkan Kerr untuk The Blues, ia telah mencetak 10 gol yang luar biasa, dan memenangkan lima di antaranya. Saat tekanan datang, ia justru tampil lebih baik.

    Kesempatan datang

    Piala Asia musim ini, serta gol-gol penentu kemenangannya di babak perempat final dan semifinal kompetisi tersebut, menunjukkan bahwa meskipun Kerr masih dalam proses pemulihan setelah absen cukup lama, ia tetap memiliki kemampuan untuk menjadi penentu di saat-saat krusial. Golnya dalam laga Piala FA melawan United pada Februari lalu adalah contoh lain dari hal tersebut. Kita sedang membicarakan seorang pemain yang tangguh di laga-laga besar.

    Dan akhir pekan ini menghadirkan pertandingan besar. Musim Chelsea berjalan sulit, dengan mereka gagal meraih gelar WSL ketujuh berturut-turut dan tersingkir di perempat final Liga Champions oleh rival sekota mereka, Arsenal. Namun terlepas dari kemunduran tersebut, The Blues masih berhasil meraih Piala Liga pada bulan Maret dan mereka memiliki peluang besar untuk menambah gelar Piala FA ke dalam koleksi mereka, dengan bermain di semifinal di kandang sendiri dan hadiah berupa tiket ke Wembley, di mana mereka akan menjadi favorit utama melawan tim yang baru pertama kali tampil di bawah lengkungan Wembley, baik itu Liverpool maupun Brighton.

    Akhir yang sempurna?

    Betapa pasnya jika pertandingan terakhir Kerr bersama Chelsea digelar di Wembley? Saat berbicara kepada wartawan menjelang final Piala FA 2023, pemain internasional Australia itu menyebutnya sebagai tempat favoritnya: "Setiap kali saya ke sana, tujuannya selalu untuk merebut trofi. Saya tidak pernah ke sana untuk hal lain. Saya pikir itulah intinya. Itu adalah stadion untuk pertandingan besar. Anda tidak pergi ke sana untuk bermain dalam pertandingan lain selain untuk memperebutkan trofi. Saya belum pernah ke sana tanpa membawa pulang trofi."

    Kerr, tentu saja, membuktikannya beberapa hari kemudian dengan mencetak gol tunggal saat Chelsea mengalahkan Manchester United, meraih gelar Pemain Terbaik Pertandingan serta medali juara lainnya.

    Saat kariernya yang luar biasa bersama Chelsea tampaknya akan segera berakhir, ada kesempatan untuk mengakhiri kariernya dengan momen serupa. Jika ia bisa membawa The Blues kembali ke Wembley, dan kembali unjuk gigi di stadion nasional itu, itu akan menjadi cara yang sempurna untuk menutup bab yang gemilang dan tak terlupakan bagi salah satu pencetak gol terbaik dalam sejarah sepak bola.

