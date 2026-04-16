Hari Donasi Sepak Bola Dunia: Segala hal yang perlu Anda ketahui tentang "Global Heart" terbaru dalam dunia sepak bola

Jurgen Klopp, Vivianne Miedema, dan Juan Mata memimpin inisiatif untuk hari amal global pertama dalam sejarah sepak bola. Berikut ini semua yang perlu Anda ketahui.

Sepak bola sering disebut sebagai "olahraga yang indah", tetapi pada 26 Mei, olahraga ini berupaya menjadi yang paling dermawan.

Memanfaatkan momentum Hari Sepak Bola Sedunia PBB dan menjelang Piala Dunia FIFA 2026, sebuah inisiatif amal besar-besaran telah diluncurkan: Hari Donasi Sepak Bola Sedunia. Didukung oleh beberapa nama besar di dunia olahraga dan dipelopori oleh gerakan dampak sosial Common Goal, hari ini dirancang untuk menyatukan seluruh keluarga sepak bola global guna mendukung komunitas yang membutuhkan.

Namun, apa sebenarnya inisiatif ini, siapa saja yang ikut serta, dan tindakan apa yang dapat Anda lakukan? GOAL menjelaskannya secara rinci.

  • Apa itu Hari Donasi Sepak Bola Sedunia?

    Anggap saja ini sebagai versi sepak bola dari 'Giving Tuesday'. Ini adalah momen global tahunan yang khusus diperuntukkan bagi semua pihak yang terlibat dalam olahraga ini—mulai dari atlet bintang dan merek besar hingga klub akar rumput dan penggemar biasa—untuk bergerak bersama dan memberikan kontribusi.

    Inisiatif ini dibangun di atas "janji 1%" yang terkenal, yang diluncurkan oleh Common Goal pada tahun 2017, di mana para pemain dan pelatih menyumbangkan 1% dari gaji mereka kepada organisasi masyarakat yang berdampak besar. Kini, World Football Giving Day membuka pintu bagi semua orang untuk berpartisipasi, mendukung lebih dari 100 organisasi nirlaba terdaftar yang menangani isu-isu seperti kesetaraan gender, kesehatan mental, dan kohesi sosial.

  • Kapan Hari Donasi Sepak Bola Sedunia?

    Acara ini akan diselenggarakan setiap tahun pada tanggal 26 Mei.

    Tanggal tersebut dipilih secara khusus agar berurutan dengan Hari Sepak Bola Sedunia resmi PBB (25 Mei). Ide dasarnya sederhana: 25 Mei diperuntukkan untuk mengenali budaya global olahraga ini, sedangkan 26 Mei diperuntukkan untuk mengambil tindakan guna meningkatkan masyarakat melalui olahraga tersebut.

  • Siapa saja pemain dan manajer yang terlibat?

    Gerakan ini sudah memiliki daftar pendukung yang dipenuhi nama-nama besar.

    Mantan manajer Liverpool, Jurgen Klopp, menjadi salah satu tokoh utama dalam kampanye ini, dengan menyatakan: "World Football Giving Day adalah pengingat bahwa olahraga yang kita cintai ini juga dapat menciptakan peluang dan harapan. Ini tentang menunjukkan bahwa sepak bola memiliki hati, dan bahwa bersama-sama kita dapat membuat perbedaan yang nyata."

    Ia didampingi oleh pionir Common Goal Juan Mata, legenda Arsenal dan WSL Vivianne Miedema, pemain timnas Spanyol Dani Olmo, Irene Paredes, Sofie Junge Pedersen, dan Jessie Fleming. Merek-merek global ternama seperti adidas juga turut mendukung inisiatif ini.

  • Apa itu gerakan tangan berbentuk hati dan #WeAreIn?

    Inti dari kampanye ini adalah gesturtangan berbentuk hati. Anda mungkin akan melihat para pemain, manajer, dan penggemar membuat gestur tangan berbentuk hati dalam foto-foto dan di media sosial sebagai tanda keterikatan dan dukungan mereka terhadap gerakan ini.

    Hal ini dipadukan dengan tagar resmi #WeAreIn, yang menciptakan seruan bersama bagi dunia sepak bola untuk memperjuangkan sesuatu yang lebih besar daripada 90 menit di lapangan.


  • Bagaimana cara bertindak?


    Berikan Donasi: Untuk ikut berpartisipasi, kunjungi situs web World Football Giving Day (www.worldfootballgivingday.org) untuk memberikan donasi kepada salah satu dari lebih dari 100 organisasi nirlaba yang terdaftar, atau cari cara Anda sendiri untuk berkontribusi bagi komunitas lokal maupun global.

    Beraksi di Tingkat Lokal: Jika Anda tidak bisa berdonasi secara online, inisiatif ini mendorong para penggemar untuk menemukan cara mereka sendiri untuk berkontribusi kepada komunitas lokal atau klub akar rumput.

    Sebarkan Kabar: Unggah foto dengan gestur tangan berbentuk hati di media sosial, tag teman atau rekan tim Anda, dan gunakan tagar #WeAreIn untuk menjaga momentum ini tetap berjalan.