Harganya tiba-tiba turun 30 juta euro! Mantan incaran Bayern, Rafael Leao, dikabarkan sudah memiliki klub impian untuk musim baru

Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa klub Catalan itu kemungkinan bisa mendapatkan pemain sayap kiri tersebut dengan harga yang jauh lebih murah daripada yang diperkirakan semula. Milan dilaporkan telah menurunkan tuntutan awalnya sebesar 80 juta euro dan kini bersedia menerima biaya transfer sekitar 50 juta euro.

Alasan di balik penurunan harga yang signifikan ini adalah hubungan yang dikabarkan tegang antara pemain dan pelatih Massimiliano Allegri. Di bawah asuhan pelatih berusia 58 tahun itu, Leao belakangan ini tidak lagi menjadi pilihan utama karena penampilannya yang tidak konsisten. Selain itu, klub juga ingin menghemat gajinya yang mencapai sekitar lima juta euro per tahun.

Namun, pindah ke FC Barcelona sama sekali tidak mudah. Klub Catalan tersebut harus terlebih dahulu mengklarifikasi perencanaan skuad mereka, termasuk masa depan Marcus Rashford serta calon penyerang potensial seperti Julian Alvarez (Atletico Madrid) dan Andreas Schjelderup (Benfica). Selain itu, situasi keuangan mereka tetap tegang.

Sudah pada bulan Maret, Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Leao tidak lagi dianggap sebagai pemain yang tidak bisa dijual oleh Rossoneri dan pihak Milan bersedia menerima tawaran.