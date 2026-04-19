Tanda-tanda kepergian Rafael Leao dari AC Milan semakin menguat. Menurut laporan surat kabar Sport, pemain asal Portugal itu berencana untuk pindah ke FC Barcelona.
Harganya tiba-tiba turun 30 juta euro! Mantan incaran Bayern, Rafael Leao, dikabarkan sudah memiliki klub impian untuk musim baru
Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa klub Catalan itu kemungkinan bisa mendapatkan pemain sayap kiri tersebut dengan harga yang jauh lebih murah daripada yang diperkirakan semula. Milan dilaporkan telah menurunkan tuntutan awalnya sebesar 80 juta euro dan kini bersedia menerima biaya transfer sekitar 50 juta euro.
Alasan di balik penurunan harga yang signifikan ini adalah hubungan yang dikabarkan tegang antara pemain dan pelatih Massimiliano Allegri. Di bawah asuhan pelatih berusia 58 tahun itu, Leao belakangan ini tidak lagi menjadi pilihan utama karena penampilannya yang tidak konsisten. Selain itu, klub juga ingin menghemat gajinya yang mencapai sekitar lima juta euro per tahun.
Namun, pindah ke FC Barcelona sama sekali tidak mudah. Klub Catalan tersebut harus terlebih dahulu mengklarifikasi perencanaan skuad mereka, termasuk masa depan Marcus Rashford serta calon penyerang potensial seperti Julian Alvarez (Atletico Madrid) dan Andreas Schjelderup (Benfica). Selain itu, situasi keuangan mereka tetap tegang.
Sudah pada bulan Maret, Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Leao tidak lagi dianggap sebagai pemain yang tidak bisa dijual oleh Rossoneri dan pihak Milan bersedia menerima tawaran.
FC Bayern tampaknya ingin merekrut Rafael Leao sebagai pengganti Wirtz
Minat Barcelona terhadap Leao sudah ada sejak 2024 dan tidak pernah benar-benar surut. Baru-baru ini, pemain berusia 26 tahun itu membagikan sebuah cerita di Instagram bersama legenda Barca, Ronaldinho, dari pertandingan Clasico melawan Real Madrid, dan menuliskan "yang terbaik".
FC Bayern München juga dikabarkan tertarik padanya musim panas lalu. Pemain asal Portugal itu dianggap sebagai alternatif potensial untuk lini serang setelah transfer Florian Wirtz gagal, namun minat tersebut tidak pernah terwujud.
Meskipun ada tawaran menggiurkan dari Saudi Pro League, Leao tampaknya tetap lebih memilih untuk tetap di Eropa.
Secara olahraga, ia telah tampil dalam 26 pertandingan resmi musim ini dengan mencetak sepuluh gol dan dua assist. AC Milan sempat lama bersaing dalam perebutan gelar dengan Inter Milan, namun belakangan harus tertinggal. Fokus kini tertuju pada kualifikasi Liga Champions UEFA – setelah 32 pekan, Milan berada di peringkat ketiga.
Rafael Leao: Statistik pada Musim 2025/26
Permainan 26 Gol 10 Assist 2 Menit bermain 1.686