Keputusan itu, yang dicapai secara internal oleh jajaran petinggi Juventus beberapa hari lalu, kini telah secara resmi dikomunikasikan kepada klub Premier League tersebut, yang secara efektif mengakhiri salah satu perburuan transfer paling menonjol pada musim panas ini. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, faktor utama di balik gagalnya kesepakatan ini adalah "total biaya operasi", yang dinilai Juventus tidak layak secara finansial mengingat keterbatasan anggaran mereka saat ini.

Klub Italia itu melakukan analisis menyeluruh terhadap angka-angka yang terlibat, termasuk biaya transfer, tuntutan gaji besar dari sang pemain, dan berbagai pengeluaran terkait. "Aston Villa telah diberi tahu oleh Juventus mengenai rencana untuk tidak lagi melanjutkan kesepakatan Dibu Martínez," tulis Romano di media sosial-nya. "Keputusan itu dibuat secara internal beberapa hari lalu dan kini telah dikonfirmasi kepada Villa karena Juve meyakini biaya kesepakatan tersebut terlalu tinggi."







