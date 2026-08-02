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Harganya terlalu tinggi! Juventus mundur dari perburuan untuk merekrut Emilio Martinez dari Aston Villa
Hambatan finansial di Allianz Stadium
Keputusan itu, yang dicapai secara internal oleh jajaran petinggi Juventus beberapa hari lalu, kini telah secara resmi dikomunikasikan kepada klub Premier League tersebut, yang secara efektif mengakhiri salah satu perburuan transfer paling menonjol pada musim panas ini. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, faktor utama di balik gagalnya kesepakatan ini adalah "total biaya operasi", yang dinilai Juventus tidak layak secara finansial mengingat keterbatasan anggaran mereka saat ini.
Klub Italia itu melakukan analisis menyeluruh terhadap angka-angka yang terlibat, termasuk biaya transfer, tuntutan gaji besar dari sang pemain, dan berbagai pengeluaran terkait. "Aston Villa telah diberi tahu oleh Juventus mengenai rencana untuk tidak lagi melanjutkan kesepakatan Dibu Martínez," tulis Romano di media sosial-nya. "Keputusan itu dibuat secara internal beberapa hari lalu dan kini telah dikonfirmasi kepada Villa karena Juve meyakini biaya kesepakatan tersebut terlalu tinggi."
- AFP
Martinez dan kepindahan impian yang gagal
Kabar ini menjadi pukulan telak bagi Martinez, yang kabarnya telah mengidentifikasi Juventus sebagai destinasi idealnya. Penjaga gawang berusia 33 tahun itu disebut siap berperang dengan Villa untuk mengamankan kepindahan impiannya ke Italia. Sebelumnya pada bursa transfer kali ini, Juventus bahkan sempat mengajukan tawaran kontrak awal kepada pemain internasional Argentina tersebut, yang menunjukkan tingginya minat dari kedua belah pihak.
Bagi Martinez, kepindahan ke Turin merupakan kesempatan untuk menguji dirinya di Serie A dan mengamankan posisi utama di salah satu klub paling bersejarah di Eropa. Juventus sudah lama memandang mantan pemain Arsenal itu sebagai sosok yang pas untuk skuad mereka, dengan menghargai pengalamannya yang sangat besar serta mentalitas juara yang ia tunjukkan selama kampanye sukses Argentina di Piala Dunia 2022 di Qatar.
Ketegangan tetap ada di Villa Park
Meski transfer ke Juventus gagal terwujud, situasi di Villa tetap rumit. Martinez saat ini masih terikat kontrak di West Midlands hingga musim panas 2029, kesepakatan yang ia tanda tangani setelah kepindahannya dari Arsenal pada 2020. Walau Villa secara terbuka mempertahankan bahwa kiper bintangnya tidak dijual, ada tanda-tanda jelas soal gesekan di balik layar. Jajaran petinggi klub dilaporkan memasang valuasi sebesar €12 juta untuk sang pemain, angka yang memicu perdebatan mengingat statusnya sebagai salah satu penampil terbaik di Premier League.
Riwayat ketegangan antara pemain tersebut dan manajemen klub sudah terdokumentasi dengan baik, dengan musim-musim sebelumnya diwarnai perbedaan pendapat secara terbuka soal masa depannya. Pola gesekan ini mencapai puncaknya ketika sang kiper diduga pernah mendorong kepindahan, yang berujung pada pencoretan sementara dari susunan pemain inti. Pada akhirnya ia kembali ke dalam skuad dan membantu tim asuhan Unai Emery mengamankan tiket ke Liga Champions.
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya bagi bintang Argentina itu?
Sekembalinya ke sepak bola klub, pertanyaan soal di mana ia akan menghabiskan musim 2026-27 sekali lagi akan menjadi fokus utama pembahasan di West Midlands. Jika tidak ada peminat lain yang muncul dengan paket yang memenuhi valuasi Villa serta ambisi pribadi sang pemain, Martinez menghadapi kemungkinan untuk tetap bertahan di klub yang ingin ia tinggalkan.
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