Harganya bahkan lebih mahal daripada Elliot Anderson! Bintang Inggris berikutnya di Piala Dunia akan pindah ke klub lain di Liga Premier

Rogers baru saja memperpanjang kontraknya di Aston Villa secara dini hingga tahun 2030 pada akhir 2024, dan telah naik menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di tim asuhan manajer Unai Emery.

Musim lalu, The Villans lolos ke Liga Champions baik melalui liga domestik maupun berkat kemenangan mereka atas SC Freiburg di final Liga Europa. Rogers mencetak gol penutup yang membuat skor akhir menjadi 3-0.

Pada Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, ia tampil dalam enam dari tujuh pertandingan tim Inggris di bawah asuhan pelatih Thomas Tuchel. Saat tersingkir di semifinal melawan Argentina (1:2), Rogers memberikan umpan yang berujung pada gol pembuka oleh Anthony Gordon. Pada hari Sabtu, penyerang ini akan bertanding dalam pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Prancis (kick-off: 23.00, CEST).