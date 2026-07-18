Penyerang berusia 23 tahun itu juga sempat diincar oleh juara Liga Inggris FC Arsenal, namun kini dikabarkan akan segera menandatangani kontrak selama enam tahun dengan rival asal London tersebut dengan nilai transfer sebesar 137 juta euro. Menurut laporan tersebut, pemeriksaan medis sudah dijadwalkan pada hari Senin.
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Harganya bahkan lebih mahal daripada Elliot Anderson! Bintang Inggris berikutnya di Piala Dunia akan pindah ke klub lain di Liga Premier
Dengan nilai transfer sebesar 117 juta poundsterling, Chelsea tidak hanya akan memecahkan rekor klubnya sendiri sebesar 11 juta poundsterling, tetapi juga memecahkan rekor transfer tertinggi baru di Liga Premier yang baru-baru ini dicetak oleh Manchester City dengan mendatangkan pemain inti Piala Dunia Eliott Anderson dari Nottingham Forest seharga 116 juta poundsterling.
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Morgan Rogers mencetak gol dalam kemenangan di Liga Europa melawan Freiburg
Rogers baru saja memperpanjang kontraknya di Aston Villa secara dini hingga tahun 2030 pada akhir 2024, dan telah naik menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di tim asuhan manajer Unai Emery.
Musim lalu, The Villans lolos ke Liga Champions baik melalui liga domestik maupun berkat kemenangan mereka atas SC Freiburg di final Liga Europa. Rogers mencetak gol penutup yang membuat skor akhir menjadi 3-0.
Pada Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, ia tampil dalam enam dari tujuh pertandingan tim Inggris di bawah asuhan pelatih Thomas Tuchel. Saat tersingkir di semifinal melawan Argentina (1:2), Rogers memberikan umpan yang berujung pada gol pembuka oleh Anthony Gordon. Pada hari Sabtu, penyerang ini akan bertanding dalam pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Prancis (kick-off: 23.00, CEST).
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