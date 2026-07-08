Foot Mercato melaporkan bahwa rencana transfer permanen pemain asal Prancis tersebut ke Juventus sedang goyah, dan beberapa klub dapat memanfaatkan situasi ini. Di antaranya adalah BVB, yang telah mengincar Kolo Muani.
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Harganya 95 juta euro! BVB tampaknya telah mengincar mantan bintang Bundesliga tersebut
Penyerang tersebut menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di Juve. Dengan mencetak sepuluh gol dalam 22 pertandingan, ia meninggalkan kesan yang cukup baik. Kabarnya, ia ingin tetap tinggal di Turin, dan pihak Bianconeri pun tidak keberatan. PSG sebenarnya ingin mengakomodasi pemain tersebut dan mewujudkan keinginannya untuk pindah ke juara terbanyak Serie A.
Namun, Paris tampaknya meminta biaya transfer sebesar 40 juta euro. Mengingat tuntutan tersebut dan kurangnya kesediaan Juve untuk membayarnya, transfer ini terancam gagal. Pihak manajemen PSG dilaporkan “mulai kehabisan kesabaran”. Sebelumnya, model opsi pembelian dengan kewajiban pembelian di kemudian hari sempat dibahas.
Selain Borussia Dortmund, dua klub Liga Utama Inggris, Aston Villa dan Crystal Palace, juga disebut-sebut sebagai pihak yang berpotensi diuntungkan dari situasi ini.
- Getty Images Sport
Apakah akan ada transfer bintang untuk BVB? Randal Kolo Muani terikat kontrak dengan PSG hingga 2028
Di BVB, kemungkinan masih akan ada pergerakan di lini serang pada musim panas nanti. Kontrak penyerang sayap Karim Adeyemi (24) akan berakhir pada 2027, dan negosiasi perpanjangan kontrak masih menemui jalan buntu. Jika situasi ini tidak berubah, mantan pemain Salzburg tersebut mungkin akan dijual pada jendela transfer saat ini.
Selain itu, rumor kepindahan terus beredar seputar penyerang Serhou Guirassy (30), yang selama beberapa minggu terakhir dikaitkan dengan kepindahan ke Süper Lig bersama Fenerbahçe dan berpotensi hengkang berkat klausul pelepasan dalam kontraknya. Dalam beberapa pekan terakhir, Fisnik Asllani (23) dari TSG Hoffenheim dianggap sebagai kandidat utama untuk memperkuat lini serang tim asuhan Niko Kovac (54).
Kolo Muani sangat mengenal liga top Jerman. Setelah pindah secara gratis dari FC Nantes ke Eintracht Frankfurt pada 2022, ia bermain sebagai penyerang untuk klub asal Hessen tersebut selama satu tahun dan mencetak 16 gol dalam 36 pertandingan liga. Selanjutnya, di tengah banyak spekulasi, ia pindah ke PSG dengan biaya transfer rekor SGE sebesar 95 juta euro. Namun, di tengah skuad bertabur bintang asuhan pelatih kepala Luis Enrique (56), penyerang serba bisa ini tidak mampu memenuhi ekspektasi tinggi dan gagal merebut posisi starter.
Pada Januari 2025, ia dipinjamkan ke Juventus; pada musim sebelumnya, ia bermain dengan hasil yang kurang memuaskan saat dipinjamkan ke Tottenham Hotspur. Kontrak Kolo Muani di Paris masih berlaku hingga 2028. Ia dianggap sebagai kandidat utama untuk dilepas.
Transfer-transfer rekor BVB
Pemain Posisi Didatangkan dari Tahun Biaya transfer Ousmane Dembele Penyerang Stade Rennes 2016 35,5 juta euro Sebastien Haller Penyerang Ajax Amsterdam 2022 31 juta euro Mats Hummels Pertahanan FC Bayern 2019 30,5 juta euro Jobe Bellingham Gelandang AFC Sunderland 2025 30,5 juta euro Jude Bellingham Gelandang Birmingham City 2020 30,15 juta euro
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