Di BVB, kemungkinan masih akan ada pergerakan di lini serang pada musim panas nanti. Kontrak penyerang sayap Karim Adeyemi (24) akan berakhir pada 2027, dan negosiasi perpanjangan kontrak masih menemui jalan buntu. Jika situasi ini tidak berubah, mantan pemain Salzburg tersebut mungkin akan dijual pada jendela transfer saat ini.

Selain itu, rumor kepindahan terus beredar seputar penyerang Serhou Guirassy (30), yang selama beberapa minggu terakhir dikaitkan dengan kepindahan ke Süper Lig bersama Fenerbahçe dan berpotensi hengkang berkat klausul pelepasan dalam kontraknya. Dalam beberapa pekan terakhir, Fisnik Asllani (23) dari TSG Hoffenheim dianggap sebagai kandidat utama untuk memperkuat lini serang tim asuhan Niko Kovac (54).

Kolo Muani sangat mengenal liga top Jerman. Setelah pindah secara gratis dari FC Nantes ke Eintracht Frankfurt pada 2022, ia bermain sebagai penyerang untuk klub asal Hessen tersebut selama satu tahun dan mencetak 16 gol dalam 36 pertandingan liga. Selanjutnya, di tengah banyak spekulasi, ia pindah ke PSG dengan biaya transfer rekor SGE sebesar 95 juta euro. Namun, di tengah skuad bertabur bintang asuhan pelatih kepala Luis Enrique (56), penyerang serba bisa ini tidak mampu memenuhi ekspektasi tinggi dan gagal merebut posisi starter.

Pada Januari 2025, ia dipinjamkan ke Juventus; pada musim sebelumnya, ia bermain dengan hasil yang kurang memuaskan saat dipinjamkan ke Tottenham Hotspur. Kontrak Kolo Muani di Paris masih berlaku hingga 2028. Ia dianggap sebagai kandidat utama untuk dilepas.