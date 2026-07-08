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Ole Book Borussia Dortmund 2026IMAGO / HMB-Media
Falko Blöding

Diterjemahkan oleh

Harganya 95 juta euro! BVB tampaknya telah mengincar mantan bintang Bundesliga tersebut

Bundesliga
Transfers
Borussia Dortmund
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Aston Villa
Premier League
R. Kolo Muani

Borussia Dortmund, runner-up Bundesliga, tertarik untuk merekrut mantan pemain Frankfurt, Randal Kolo Muani (27), dari juara Liga Champions, Paris Saint-Germain.

Foot Mercato melaporkan bahwa rencana transfer permanen pemain asal Prancis tersebut ke Juventus sedang goyah, dan beberapa klub dapat memanfaatkan situasi ini. Di antaranya adalah BVB, yang telah mengincar Kolo Muani.

  • Penyerang tersebut menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di Juve. Dengan mencetak sepuluh gol dalam 22 pertandingan, ia meninggalkan kesan yang cukup baik. Kabarnya, ia ingin tetap tinggal di Turin, dan pihak Bianconeri pun tidak keberatan. PSG sebenarnya ingin mengakomodasi pemain tersebut dan mewujudkan keinginannya untuk pindah ke juara terbanyak Serie A.

    Namun, Paris tampaknya meminta biaya transfer sebesar 40 juta euro. Mengingat tuntutan tersebut dan kurangnya kesediaan Juve untuk membayarnya, transfer ini terancam gagal. Pihak manajemen PSG dilaporkan “mulai kehabisan kesabaran”. Sebelumnya, model opsi pembelian dengan kewajiban pembelian di kemudian hari sempat dibahas.

    Selain Borussia Dortmund, dua klub Liga Utama Inggris, Aston Villa dan Crystal Palace, juga disebut-sebut sebagai pihak yang berpotensi diuntungkan dari situasi ini.

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  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Apakah akan ada transfer bintang untuk BVB? Randal Kolo Muani terikat kontrak dengan PSG hingga 2028

    Di BVB, kemungkinan masih akan ada pergerakan di lini serang pada musim panas nanti. Kontrak penyerang sayap Karim Adeyemi (24) akan berakhir pada 2027, dan negosiasi perpanjangan kontrak masih menemui jalan buntu. Jika situasi ini tidak berubah, mantan pemain Salzburg tersebut mungkin akan dijual pada jendela transfer saat ini.

    Selain itu, rumor kepindahan terus beredar seputar penyerang Serhou Guirassy (30), yang selama beberapa minggu terakhir dikaitkan dengan kepindahan ke Süper Lig bersama Fenerbahçe dan berpotensi hengkang berkat klausul pelepasan dalam kontraknya. Dalam beberapa pekan terakhir, Fisnik Asllani (23) dari TSG Hoffenheim dianggap sebagai kandidat utama untuk memperkuat lini serang tim asuhan Niko Kovac (54).

    Kolo Muani sangat mengenal liga top Jerman. Setelah pindah secara gratis dari FC Nantes ke Eintracht Frankfurt pada 2022, ia bermain sebagai penyerang untuk klub asal Hessen tersebut selama satu tahun dan mencetak 16 gol dalam 36 pertandingan liga. Selanjutnya, di tengah banyak spekulasi, ia pindah ke PSG dengan biaya transfer rekor SGE sebesar 95 juta euro. Namun, di tengah skuad bertabur bintang asuhan pelatih kepala Luis Enrique (56), penyerang serba bisa ini tidak mampu memenuhi ekspektasi tinggi dan gagal merebut posisi starter.

    Pada Januari 2025, ia dipinjamkan ke Juventus; pada musim sebelumnya, ia bermain dengan hasil yang kurang memuaskan saat dipinjamkan ke Tottenham Hotspur. Kontrak Kolo Muani di Paris masih berlaku hingga 2028. Ia dianggap sebagai kandidat utama untuk dilepas.

  • Transfer-transfer rekor BVB

    PemainPosisiDidatangkan dariTahunBiaya transfer
    Ousmane DembelePenyerangStade Rennes201635,5 juta euro
    Sebastien HallerPenyerangAjax Amsterdam202231 juta euro
    Mats HummelsPertahananFC Bayern201930,5 juta euro
    Jobe BellinghamGelandangAFC Sunderland202530,5 juta euro
    Jude BellinghamGelandangBirmingham City202030,15 juta euro

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