Harganya 38 juta euro dan dulunya merupakan pemain incaran BVB! 1. FC Köln tampaknya sedang mengupayakan transfer spektakuler

Alvarez kembali pulih tepat pada waktunya untuk Piala Dunia di kandang bersama El Tri, namun pada akhirnya harus memberikan kesempatan kepada pemain lain untuk tampil dalam tiga dari lima pertandingan tersebut. Pada kemenangan pembuka melawan Afrika Selatan, ia dimasukkan sebagai pemain pengganti pada seperempat jam terakhir, kemudian ia bermain penuh dalam dua pertandingan grup terakhir, sebelum kembali duduk di bangku cadangan selama 90 menit pada babak 16 besar melawan Ekuador. Saat tersingkir secara dramatis dari Inggris, ia dimasukkan sebagai pemain pengganti pada babak istirahat.

Di tim nasional Meksiko, ia hampir selalu diturunkan sebagai bek tengah selama Piala Dunia, sedangkan di Fenerbahçe ia bermain sebagai gelandang bertahan. Di West Ham, Alvarez masih terikat kontrak hingga 2028, namun hampir dipastikan ia tidak akan ikut turun ke Championship bersama klub London tersebut. Musim lalu, West Ham tergelincir ke divisi dua untuk pertama kalinya dalam 15 tahun.