Seperti dilaporkan Sky, klub asal Kota Katedral itu ingin mendatangkan Edson Alvarez, seorang gelandang bertahan dan bek tengah kelas atas. Pemain berusia 28 tahun itu sempat hampir bergabung dengan BVB pada tahun 2023, namun akhirnya memilih bergabung dengan West Ham United dengan nilai transfer 38 juta euro setelah menorehkan prestasi gemilang bersama Ajax Amsterdam.
Diterjemahkan oleh
Harganya 38 juta euro dan dulunya merupakan pemain incaran BVB! 1. FC Köln tampaknya sedang mengupayakan transfer spektakuler
"Semuanya sudah jelas, soal gaji, mereka sudah menyiapkan rumah untukku, bahkan sudah mengurus sekolah untuk anak-anakku," kata Alvarez dua tahun lalu di saluranTV Meksiko Laint mengenai kepindahannya ke Borussia Dortmund yang gagal, yang "tiba-tiba" tidak jadi terwujud: "Sampai hari ini pun aku masih tidak mengerti!"
Sport Bild melaporkan bahwa pelatih saat itu, Edin Terzic, menentang kedatangan Alvarez, sementara direktur olahraga Sebastian Kehl sebenarnya sudah menyelesaikan kesepakatan tersebut. Namun, BVB kemudian memperpanjang kontrak kapten Emre Can dan juga merekrut Felix Nmecha dari VfL Wolfsburg seharga 30 juta euro.
Edson Alvarez dikabarkan "pada dasarnya terbuka" untuk pindah ke 1. FC Köln
Kini, setelah tertunda selama tiga tahun, Alvarez akhirnya bisa saja bergabung dengan Bundesliga. Memang, upaya bos Köln Thomas Kessler dan perencana skuad Tim Steidten untuk membujuk Alvarez pindah ke Kota Katedral itu “terbilang sulit”. Namun, Alvarez “pada dasarnya terbuka untuk pindah segera” ke 1. FC Köln.
Hammers tampaknya sudah tidak lagi membutuhkan Alvarez sejak musim lalu. Kapten tim asal Meksiko itu sempat dipinjamkan ke Fenerbahce Istanbul, namun harus absen sejak Februari hingga akhir musim karena menjalani operasi pergelangan kaki.
- Getty Images
Edson Alvarez menjadi kapten tim Meksiko di Piala Dunia, meski bukan pemain inti
Alvarez kembali pulih tepat pada waktunya untuk Piala Dunia di kandang bersama El Tri, namun pada akhirnya harus memberikan kesempatan kepada pemain lain untuk tampil dalam tiga dari lima pertandingan tersebut. Pada kemenangan pembuka melawan Afrika Selatan, ia dimasukkan sebagai pemain pengganti pada seperempat jam terakhir, kemudian ia bermain penuh dalam dua pertandingan grup terakhir, sebelum kembali duduk di bangku cadangan selama 90 menit pada babak 16 besar melawan Ekuador. Saat tersingkir secara dramatis dari Inggris, ia dimasukkan sebagai pemain pengganti pada babak istirahat.
Di tim nasional Meksiko, ia hampir selalu diturunkan sebagai bek tengah selama Piala Dunia, sedangkan di Fenerbahçe ia bermain sebagai gelandang bertahan. Di West Ham, Alvarez masih terikat kontrak hingga 2028, namun hampir dipastikan ia tidak akan ikut turun ke Championship bersama klub London tersebut. Musim lalu, West Ham tergelincir ke divisi dua untuk pertama kalinya dalam 15 tahun.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami