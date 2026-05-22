Harganya 25 juta euro: BVB tampaknya sedang mengupayakan transfer sensasional - namun menghadapi persaingan yang ketat

Menurut laporan tersebut, De Cat ingin segera mengambil keputusan mengenai klub barunya. Selain BVB, kabarnya ia juga telah melakukan pertemuan dan pembicaraan mengenai prospek kariernya di bidang olahraga dengan RB Leipzig dan Bayer Leverkusen.

FC Bayern juga berulang kali dikaitkan dengan De Cat dalam beberapa bulan terakhir, namun langkah ini masih terlalu besar bagi gelandang tengah serba bisa tersebut, seperti yang dilaporkan HLN.

Bahwa pemain timnas Belgia ini, yang secara mengejutkan tidak dipanggil ke Piala Dunia meskipun tampil gemilang di Anderlecht, akan meninggalkan klub masa mudanya, sudah terlihat pada Kamis malam. Saat itu, De Cat berlari di atas rumput Lotto Park di Anderlecht dengan sandal jepit setelah kemenangan 3-1 atas St. Truiden dan menangis, tampaknya menyadari bahwa ini akan menjadi pertandingan kandang terakhirnya untuk RSC.

Menurut laporan tersebut, Anderlecht sendiri telah menerima kepergian talenta hebat ini, namun meminta setidaknya 25 juta euro untuk jasa pemain berbakat tersebut. Mengingat kontraknya yang akan berakhir pada 2027, angka tersebut merupakan harga yang cukup tinggi.