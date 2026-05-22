Seperti dilaporkan oleh Het Laatste Nieuwsdari Belgia, Nathan De Cat yang baru berusia 17 tahun akan meninggalkan RSC Anderlecht pada musim panas mendatang dan telah mengunjungi beberapa klub Bundesliga dalam beberapa pekan terakhir—termasuk Borussia Dortmund.
Harganya 25 juta euro: BVB tampaknya sedang mengupayakan transfer sensasional - namun menghadapi persaingan yang ketat
Menurut laporan tersebut, De Cat ingin segera mengambil keputusan mengenai klub barunya. Selain BVB, kabarnya ia juga telah melakukan pertemuan dan pembicaraan mengenai prospek kariernya di bidang olahraga dengan RB Leipzig dan Bayer Leverkusen.
FC Bayern juga berulang kali dikaitkan dengan De Cat dalam beberapa bulan terakhir, namun langkah ini masih terlalu besar bagi gelandang tengah serba bisa tersebut, seperti yang dilaporkan HLN.
Bahwa pemain timnas Belgia ini, yang secara mengejutkan tidak dipanggil ke Piala Dunia meskipun tampil gemilang di Anderlecht, akan meninggalkan klub masa mudanya, sudah terlihat pada Kamis malam. Saat itu, De Cat berlari di atas rumput Lotto Park di Anderlecht dengan sandal jepit setelah kemenangan 3-1 atas St. Truiden dan menangis, tampaknya menyadari bahwa ini akan menjadi pertandingan kandang terakhirnya untuk RSC.
Menurut laporan tersebut, Anderlecht sendiri telah menerima kepergian talenta hebat ini, namun meminta setidaknya 25 juta euro untuk jasa pemain berbakat tersebut. Mengingat kontraknya yang akan berakhir pada 2027, angka tersebut merupakan harga yang cukup tinggi.
BVB mencari gelandang bertahan baru: Eichhorn menjadi incaran utama FC Bayern
De Cat baru berhasil menembus tim utama Anderlecht pada babak playoff kejuaraan tahun lalu dan sejak awal musim ini telah menjadi pemain inti di RSC. Pada musim yang akan berakhir akhir pekan ini, ia telah mencatatkan 45 penampilan resmi, tiga gol, dan lima assist.
Bahwa BVB sedang mencari gelandang tengah yang lebih berorientasi pada pertahanan sudah menjadi rahasia umum. Namun, dalam hal ini, Kennet Eichhorn dari Hertha BSC yang baru berusia 16 tahun sebenarnya dianggap sebagai target transfer utama. Baik direktur olahraga Ole Book maupun pelatih Niko Kovac dilaporkan telah melakukan pembicaraan dengan Eichhorn.
Berbeda dengan De Cat, negosiasi besar-besaran dengan Hertha tidak diperlukan untuk Eichhorn. Remaja tersebut diperbolehkan meninggalkan klub divisi dua tersebut berkat klausul pelepasan yang kabarnya berkisar antara sepuluh hingga dua belas juta euro. Namun, mungkin BVB kini mencari alternatif dengan lebih intensif, terutama karena minat FC Bayern terhadap Eichhorn masih tetap ada.
Direktur Olahraga FC Bayern, Max Eberl, kembali menegaskan pada Jumat bahwa klubnya sedang memantau Eichhorn. "Menurut saya, jika Anda melihat Kenny Eichhorn – dan FC Bayern tidak memantaunya –, maka kami tidak menjalankan tugas kami. Sekarang kita harus melihat apakah hal ini cocok dan apa pandangan dari dirinya dan manajemennya. Apakah hal itu akan terjadi, itu adalah hal yang berbeda," kata Eberl kepada Bild.
Calon pemain BVB Kennet Eichhorn dan Nathan De Cat: Data performa dan statistik
Pemain Pertandingan Gol Assist Kartu Kuning Waktu Bermain Nathan De Cat 45 3 5 10 3.365 Kennet Eichhorn 20 2 - 7 1.358