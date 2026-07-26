Harga yang diminta untuk Pedro Neto dipengaruhi oleh Bradley Barcola dan Yan Diomande - Man City dan Liverpool diperingatkan bahwa kesepakatan transfer untuk pemain sayap Chelsea itu tidak akan ‘murah’

Chelsea siap mematok biaya transfer yang signifikan untuk Neto, setelah menyadari harga fantastis yang ditawarkan untuk para pemain sayap ternama lainnya di bursa transfer saat ini. Menurut Daily Mail, klub raksasa asal London Barat ini tidak berada di bawah tekanan mendesak untuk melepas pemain internasional Portugal tersebut, namun mereka sangat menyadari kenaikan nilai pasar yang terkait dengan talenta penyerang kelas atas dan tidak akan melepasnya dengan harga murah.

Sikap ini muncul di saat pemain sayap sangat diminati namun pasokannya terbatas di seluruh benua Eropa. Manchester City dan Liverpool sama-sama dikaitkan erat dengan upaya untuk mendatangkan pemain berusia 26 tahun ini, yang telah membuktikan dirinya sebagai motor kreativitas utama saat dalam kondisi fit. Selain itu, minat dari Liga Pro Arab Saudi tetap menjadi faktor yang memberikan Chelsea daya tawar tambahan dalam negosiasi.



