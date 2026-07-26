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Harga yang diminta untuk Pedro Neto dipengaruhi oleh Bradley Barcola dan Yan Diomande - Man City dan Liverpool diperingatkan bahwa kesepakatan transfer untuk pemain sayap Chelsea itu tidak akan ‘murah’
Chelsea memantau tren pasar Eropa
Chelsea siap mematok biaya transfer yang signifikan untuk Neto, setelah menyadari harga fantastis yang ditawarkan untuk para pemain sayap ternama lainnya di bursa transfer saat ini. Menurut Daily Mail, klub raksasa asal London Barat ini tidak berada di bawah tekanan mendesak untuk melepas pemain internasional Portugal tersebut, namun mereka sangat menyadari kenaikan nilai pasar yang terkait dengan talenta penyerang kelas atas dan tidak akan melepasnya dengan harga murah.
Sikap ini muncul di saat pemain sayap sangat diminati namun pasokannya terbatas di seluruh benua Eropa. Manchester City dan Liverpool sama-sama dikaitkan erat dengan upaya untuk mendatangkan pemain berusia 26 tahun ini, yang telah membuktikan dirinya sebagai motor kreativitas utama saat dalam kondisi fit. Selain itu, minat dari Liga Pro Arab Saudi tetap menjadi faktor yang memberikan Chelsea daya tawar tambahan dalam negosiasi.
- Getty Images
Pengaruh Barcola dan Diomande
Sikap tegas Chelsea sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan seputar target-target lainnya. Di Prancis, Bradley Barcola dilaporkan telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di Paris Saint-Germain, sehingga memaksa PSG mempertimbangkan untuk menjualnya dengan valuasi yang ditawarkan sebesar €90 juta.
Demikian pula, persaingan untuk mendapatkan bintang muda RB Leipzig, Yan Diomande, justru menguntungkan Chelsea terkait inflasi harga di pasar. Laporan menyebutkan bahwa Diomande telah mencapai kesepakatan lisan dengan Real Madrid, sementara Manchester City juga masih mengintai di belakang layar. Los Blancos telah melihat tawaran besar sebesar €90 juta ditambah €10 juta dalam bentuk bonus ditolak, sehingga menciptakan patokan baru bagi The Blues.
Maresca dan hubungannya dengan Kota
Hal yang semakin memperumit saga transfer ini adalah kehadiran Enzo Maresca di Etihad Stadium. Mantan manajer Chelsea tersebut merupakan pengagum berat Neto selama masa jabatannya di London Barat, di mana ia sering menurunkan bintang asal Portugal itu sebagai sayap kanan utamanya.
Terlepas dari berbagai spekulasi seputar masa depannya, Neto saat ini fokus pada pemulihan dan istirahat pasca-musim. Ia tidak termasuk dalam skuad Chelsea yang bertolak ke Sydney untuk memulai tur pramusim, karena ia diberi waktu istirahat tambahan setelah berpartisipasi dalam Piala Dunia bersama Portugal.
- APL
Chelsea menunggu tawaran resmi
Dengan adanya minat dari Man City, Liverpool, dan klub-klub di Arab Saudi, masa depan Neto kemungkinan besar akan tetap menjadi bahan perbincangan sepanjang jendela transfer. Chelsea, bagaimanapun, berada dalam posisi yang kuat dan diperkirakan akan tetap teguh pada harga yang mereka tetapkan.
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