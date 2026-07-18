AFP
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Harga yang diminta Crystal Palace untuk Maxence Lacroix terungkap saat Chelsea bersiap mengajukan tawaran untuk bek asal Prancis tersebut
Palace menuntut biaya transfer yang tinggi untuk pemain andalannya
Menurut The Times, Crystal Palace telah menetapkan harga £55 juta untuk Lacroix seiring dengan semakin gencarnya upaya Chelsea untuk mendatangkan bek internasional Prancis tersebut. Pemain berusia 26 tahun ini telah menjadi pilar pertahanan The Eagles sejak kedatangannya dari Wolfsburg dua tahun lalu, dan penampilannya tidak luput dari perhatian klub-klub papan atas Liga Premier. Palace berada dalam posisi tawar yang kuat, mengingat sang pemain masih memiliki sisa kontrak tiga tahun dengan gaji £60.000 per minggu di Selhurst Park.
Klub asal London tersebut memanfaatkan tren pasar terkini untuk membenarkan penilaian tinggi mereka terhadap bek tengah tersebut. Setelah menyaksikan Jan Paul van Hecke dan Luka Vuskovic pindah dengan nilai transfer masing-masing lebih dari £50 juta, Palace yakin bahwa Lacroix layak dihargai setidaknya £55 juta.
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Chelsea mempertimbangkan untuk melepas beberapa pemain bertahan di tengah upaya merekrut Lacroix
Sementara itu, Chelsea berencana menjual Axel Disasi secara permanen, setelah sebelumnya meminjamkannya ke Aston Villa dan West Ham selama 18 bulan terakhir. Trevoh Chalobah, yang pernah dipinjamkan ke Palace, juga berpotensi hengkang dari Stamford Bridge, dengan klub Italia Como dikabarkan tertarik untuk merekrutnya.
The Blues telah memperkuat lini pertahanan mereka musim panas ini dengan mendatangkan Marco Palestra dari Atalanta seharga £43 juta, seiring upaya mereka untuk terus merombak skuad di bawah asuhan Alonso.
Palace bersiap menghadapi masa depan tanpa Lacroix
Meskipun Crystal Palace masih berupaya mendapatkan harga jual tertinggi, mereka tampaknya sedang menyusun rencana cadangan untuk kemungkinan kepergian sang pemain. Klub ini telah bergerak untuk mengamankan jasa mantan bintang Barcelona, Oscar Mingueza, melalui transfer gratis guna memperkuat barisan pertahanan mereka, dan juga menunjukkan minat pada Chrislain Matsima dari Augsburg.
Penjualan potensial Lacroix akan menjadi keuntungan signifikan lainnya bagi Palace, melanjutkan tren mereka dalam mengembangkan talenta dan menjualnya dengan harga tinggi – pola yang sudah terlihat dari kepergian Marc Guehi, Michael Olise, dan Eberechi Eze pada bursa transfer sebelumnya.
- AFP
Lacroix diprediksi akan tampil sebagai starter dalam laga langka melawan Inggris
Lacroix dipastikan akan menjadi starter untuk Prancis saat menghadapi Inggris dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia pada Sabtu nanti, menggantikan bek Arsenal William Saliba yang cedera. Bek tengah ini kemungkinan akan berhadapan langsung dengan mantan rekan setimnya di lini belakang Crystal Palace, Guehi, yang telah dijual ke Manchester City pada Januari lalu.
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