Harga yang diminta Crystal Palace untuk Maxence Lacroix terungkap saat Chelsea bersiap mengajukan tawaran untuk bek asal Prancis tersebut

Menurut The Times, Crystal Palace telah menetapkan harga £55 juta untuk Lacroix seiring dengan semakin gencarnya upaya Chelsea untuk mendatangkan bek internasional Prancis tersebut. Pemain berusia 26 tahun ini telah menjadi pilar pertahanan The Eagles sejak kedatangannya dari Wolfsburg dua tahun lalu, dan penampilannya tidak luput dari perhatian klub-klub papan atas Liga Premier. Palace berada dalam posisi tawar yang kuat, mengingat sang pemain masih memiliki sisa kontrak tiga tahun dengan gaji £60.000 per minggu di Selhurst Park.

Klub asal London tersebut memanfaatkan tren pasar terkini untuk membenarkan penilaian tinggi mereka terhadap bek tengah tersebut. Setelah menyaksikan Jan Paul van Hecke dan Luka Vuskovic pindah dengan nilai transfer masing-masing lebih dari £50 juta, Palace yakin bahwa Lacroix layak dihargai setidaknya £55 juta.



