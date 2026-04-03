Harga tiket terus meroket sejak penjualan umum dibuka pada bulan Oktober. Awalnya, harga tiket kategori 3 dimulai dari $2.790, sedangkan tiket kategori 1 dijual seharga $6.730. Dalam beberapa bulan terakhir, harga tiket telah naik lebih dari dua kali lipat, dengan tiket final Piala Dunia termahal kini mencapai $10.900.

Secara umum, harga tetap tinggi di semua kategori. Tiket Kategori 1 untuk pertandingan USMNT pada 13 Juni melawan Paraguay dijual seharga $2.735, dengan lebih dari 1.000 kursi tersedia saat peluncuran, menurut BBC. FIFA secara konsisten membela penetapan harganya sebagai cerminan dari norma pasar Amerika Utara dan permintaan yang kuat, dengan mencatat bahwa pendapatan Piala Dunia diinvestasikan kembali untuk mengembangkan olahraga ini secara global.