Thomas Hindle

Harga tiket final Piala Dunia melonjak hingga $10.990 menjelang peluncuran tiket terakhir sebelum turnamen dimulai

Harga tiket final Piala Dunia telah melonjak tajam dibandingkan perkiraan awal. Pada periode penjualan terbaru FIFA, harga tiket mencapai $10.900, sedangkan tiket kelas bawah dibanderol seharga $5.785. Dalam proposal awal, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko memperkirakan harga tiket Kategori 3 mulai dari $695 dan dibatasi hingga $1.550, yang menandakan kenaikan yang signifikan.

    Lonjakan harga tiket

    Harga tiket terus meroket sejak penjualan umum dibuka pada bulan Oktober. Awalnya, harga tiket kategori 3 dimulai dari $2.790, sedangkan tiket kategori 1 dijual seharga $6.730. Dalam beberapa bulan terakhir, harga tiket telah naik lebih dari dua kali lipat, dengan tiket final Piala Dunia termahal kini mencapai $10.900.

    Secara umum, harga tetap tinggi di semua kategori. Tiket Kategori 1 untuk pertandingan USMNT pada 13 Juni melawan Paraguay dijual seharga $2.735, dengan lebih dari 1.000 kursi tersedia saat peluncuran, menurut BBC. FIFA secara konsisten membela penetapan harganya sebagai cerminan dari norma pasar Amerika Utara dan permintaan yang kuat, dengan mencatat bahwa pendapatan Piala Dunia diinvestasikan kembali untuk mengembangkan olahraga ini secara global.

    • Iklan
    Menentukan harga yang sebenarnya

    Sulit untuk mengetahui dengan pasti berapa harga tiketnya, karena sistem yang disebut "penetapan harga dinamis" dari FIFA membuat harga terus berubah sesuai dengan permintaan. Hingga saat ini, belum ada informasi pasti yang diumumkan ke publik. Namun, jelas bahwa pertandingan-pertandingan yang lebih bergengsi sepanjang turnamen dijual dengan harga lebih mahal. Dilaporkan bahwa hanya satu pertandingan dari negara-negara unggulan 10 besar, yaitu Belanda, yang tiketnya masih tersedia untuk dibeli.

    Memperkenalkan tiket dengan harga lebih murah

    Setelah harga tiket awal ternyata jauh lebih mahal daripada yang dijanjikan, FIFA meluncurkan kategori harga "kelas tiket pendukung" yang menyediakan beberapa ratus tiket seharga hanya $60. Tak ada satupun tiket tersebut yang tersisa dalam penjualan minggu ini — namun belum jelas apakah tiket-tiket tersebut benar-benar terjual.

    Penjualan berlangsung hingga menit-menit terakhir

    FIFA berjanji bahwa tiket pertandingan Piala Dunia akan terus dijual hingga menit-menit terakhir. Di portal penjualan resmi, sulit untuk mengetahui berapa banyak tiket yang tersedia untuk setiap pertandingan. Pasar gelap bahkan lebih sulit diprediksi. Di Amerika Serikat, harganya jauh di atas harga nominal. Di Meksiko, menjual tiket gelap dengan harga di atas harga aslinya merupakan tindakan ilegal.