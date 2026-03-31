Harga tiket Euro 2028: UEFA berencana membekukan harga tiket, sebuah pukulan telak bagi model penetapan harga FIFA yang kontroversial

Sementara FIFA telah mengadopsi model "penetapan harga dinamis" yang kontroversial—di mana harga tiket berfluktuasi sesuai permintaan—UEFA berjanji akan tetap menggunakan harga nominal tetap untuk Euro 2028. Hal ini memastikan para penggemar tidak terpinggirkan dari pasar akibat lonjakan harga algoritmik selama periode permintaan tinggi. Selain itu, UEFA berkomitmen untuk menyediakan platform penjualan kembali dengan harga nominal, guna mencegah inflasi harga yang eksploitatif di pasar sekunder seperti yang terjadi pada tiket Piala Dunia.

Pada Piala Dunia, FIFA dilaporkan mengambil potongan sebesar 30% dari total biaya pembeli dan penjual di pasar sekunder, sedangkan model UEFA dirancang untuk memberikan kesempatan yang adil bagi para penggemar untuk mendukung negara mereka tanpa eksploitasi finansial.