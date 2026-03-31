Harga tiket Euro 2028: UEFA berencana membekukan harga tiket, sebuah pukulan telak bagi model penetapan harga FIFA yang kontroversial
Perbedaan biaya yang sangat mencolok
Kejuaraan Eropa 2028, yang diselenggarakan di Inggris, Skotlandia, Wales, dan Republik Irlandia, akan menerapkan struktur harga yang dirancang untuk melindungi para pendukung setia. UEFA telah mengonfirmasi bahwa 40% dari seluruh tiket akan dialokasikan untuk dua kategori "Fans First" yang paling terjangkau. Dalam perbandingan mengejutkan yang dilaporkan oleh The Athletic, satu tempat parkir di stadion Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat - yang saat ini rata-rata seharga £133 - bisa lebih mahal daripada lima tiket individu untuk Euro 2028. Langkah ini menyoroti kesenjangan yang semakin lebar dalam cara badan pengatur sepak bola menilai pengalaman menonton pertandingan, dengan UEFA menggunakan penjualan tiket VIP+ kelas atas untuk mensubsidi tiket masuk umum.
Menolak model dinamis
Sementara FIFA telah mengadopsi model "penetapan harga dinamis" yang kontroversial—di mana harga tiket berfluktuasi sesuai permintaan—UEFA berjanji akan tetap menggunakan harga nominal tetap untuk Euro 2028. Hal ini memastikan para penggemar tidak terpinggirkan dari pasar akibat lonjakan harga algoritmik selama periode permintaan tinggi. Selain itu, UEFA berkomitmen untuk menyediakan platform penjualan kembali dengan harga nominal, guna mencegah inflasi harga yang eksploitatif di pasar sekunder seperti yang terjadi pada tiket Piala Dunia.
Pada Piala Dunia, FIFA dilaporkan mengambil potongan sebesar 30% dari total biaya pembeli dan penjual di pasar sekunder, sedangkan model UEFA dirancang untuk memberikan kesempatan yang adil bagi para penggemar untuk mendukung negara mereka tanpa eksploitasi finansial.
Aksesibilitas dan alokasi
Perbedaan antara kedua turnamen ini juga terlihat dari jumlah tiket yang tersedia bagi para penggemar. Untuk Euro 2028, UEFA akan menyisihkan 10.000 tiket per negara untuk setiap pertandingan fase grup, sebuah peningkatan signifikan dibandingkan alokasi FIFA yang kurang dari 4.000 tiket per asosiasi. Aksesibilitas bagi pendukung penyandang disabilitas juga menjadi poin perdebatan utama; di Euro, penggemar penyandang disabilitas dapat mengakses kategori termurah dan meminta tiket gratis untuk pendamping. Sebaliknya, FIFA menghadapi reaksi keras karena mewajibkan penggemar penyandang disabilitas di Piala Dunia 2026 untuk membayar harga penuh untuk diri mereka sendiri tanpa menawarkan tiket gratis untuk pendamping.
Fitur
Piala Dunia 2026
Euro 2028
Alokasi Tim Nasional
4.000 tiket
10.000 tiket
Tiket Grup Termurah
£45
£30
Tiket Kelompok Kategori 3
£164
£60
Harga Dinamis
Ya
Tidak
Penjualan Kembali dengan Nilai Nominal
Tidak
Ya
Gratis Pendamping Penyandang Disabilitas
Tidak
Ya
Parkir
£133
N/A
- AFP
Menuju musim gugur 2027
Daftar lengkap harga yang telah ditetapkan dan tanggal penjualan spesifik untuk Euro akan diumumkan secara resmi pada musim gugur 2027. Setelah pengundian babak final pada Desember tahun itu, jendela pendaftaran pertama akan dibuka bagi para pendukung. Meskipun harga diperkirakan akan naik selama babak sistem gugur, harga tersebut diprediksi akan tetap jauh lebih rendah daripada harga empat digit yang diminta untuk pertandingan-pertandingan unggulan Piala Dunia, seperti kursi "supporter value" seharga £3.119 di MetLife Stadium. Para penggemar akan mengamati dengan cermat apakah peluncuran tiket tahap terakhir FIFA untuk Piala Dunia 2026, yang dijadwalkan pada Rabu ini, memaksa adanya penyesuaian sebagai respons terhadap sikap UEFA yang berpusat pada penggemar.