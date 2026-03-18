Harga jual Enzo Fernandez yang sangat tinggi terungkap, sementara kapten Chelsea itu mengisyaratkan kemungkinan hengkang pada musim panas ini setelah kekecewaan di Liga Champions
Enzo melontarkan pernyataan mengejutkan
Segera setelah kekalahan kandang Chelsea 3-0 dari Paris Saint-Germain, yang berujung pada kekalahan agregat 8-2 yang menyakitkan, Fernandez memberikan jawaban yang samar ketika ditanya mengenai rencananya untuk musim depan. Berbicara kepada ESPN Argentina, pemenang Piala Dunia itu menyatakan: "Saya tidak tahu. Masih ada delapan pertandingan tersisa dan Piala FA. Ada Piala Dunia, dan setelah itu kita lihat saja."
Pengakuan ini menandai pertama kalinya gelandang tersebut secara terbuka ragu-ragu mengenai komitmennya terhadap proyek di London barat tersebut. Meskipun pemain berusia 25 tahun ini menonjol secara statistik musim ini, dengan mencetak 12 gol dan enam assist, kurangnya gelar juara dan konsistensi di sepak bola elit Eropa tampaknya mulai berdampak pada mantan pemain Benfica tersebut.
Real Madrid dan PSG dalam keadaan siaga tinggi
Pakar transfer Ben Jacobs melaporkan bahwa meskipun Chelsea saat ini tidak berencana untuk menjualnya, sang pemain terbuka terhadap kemungkinan hengkang. Menurut Jacobs, Real Madrid akan menjadi tujuan yang paling diidamkan bagi pemain internasional Argentina tersebut. "Informasi yang saya dapatkan dengan sangat jelas dari sumber-sumber yang dekat dengan Enzo Fernandez adalah bahwa jika, dan ini masih berupa kemungkinan, karena belum ada pembicaraan atau perkembangan resmi, namun jika Real Madrid mengajukan tawaran, itulah klub yang menjadi pilihan utama yang ingin bergabung oleh Enzo Fernandez daripada pindah ke Prancis atau Arab Saudi," jelas Jacobs di talkSPORT.
Namun, Los Blancos bukanlah satu-satunya raksasa yang ikut dalam perburuan ini. PSG juga muncul sebagai pengagum lama Fernandez, dengan juara Prancis tersebut memantau situasi dengan cermat saat Chelsea berjuang untuk mengamankan posisi empat besar di Liga Premier. Pindah ke Parc des Princes akan menjamin kembalinya ke Liga Champions, sebuah faktor yang bisa menjadi penentu dalam negosiasi musim panas nanti.
Harga yang diminta mencapai ratusan juta
Meskipun sang pemain tampak gelisah, Chelsea memegang kendali penuh dalam negosiasi apa pun yang mungkin terjadi. Fernandez terikat kontrak dengan klub hingga Juni 2032, yang berarti The Blues tidak berada di bawah tekanan mendesak untuk melepas aset berharga mereka. Diketahui bahwa petinggi The Blues akan meminta biaya transfer yang melebihi £106,8 juta yang mereka bayarkan untuk mendapatkan jasanya pada Januari 2023.
Jacobs menambahkan: "Chelsea memegang semua kartu. Kontraknya berlaku hingga 2032. Saya akan sangat terkejut jika Chelsea terlibat atau menerima tawaran yang nilainya di bawah rekor transfer Inggris." Sikap ini secara efektif membatasi pasar hanya pada segelintir klub yang memiliki kekuatan finansial untuk memfasilitasi transaksi sebesar itu, meskipun pihak Fernandez dilaporkan telah mencari persyaratan yang lebih baik yang mencerminkan pentingnya dirinya bagi tim.
Rosenior berusaha menenangkan suasana
Manajer Chelsea, Liam Rosenior, dengan cepat meredam komentar yang dilontarkan gelandang andalannya saat sesi wawancara pasca-pertandingan. "Saya belum melihatnya," kata Rosenior saat ditanya mengenai pernyataan Fernandez. "Sulit bagi saya untuk menanggapi spekulasi setelah pertandingan. Saat ini saya harus fokus pada hal-hal yang paling penting, yaitu memastikan kami meraih hasil yang tepat saat melawan Everton."
Manajer tersebut tetap sangat ingin mempertahankan Fernandez, yang dipandangnya sebagai pilar utama dalam perencanaan taktisnya di Stamford Bridge. Namun, dengan The Blues yang berada di posisi keenam klasemen dan tertinggal tiga poin dari zona Liga Champions, tekanan semakin meningkat. Kegagalan untuk mencapai kompetisi papan atas Eropa untuk musim berikutnya dapat mengubah isyarat Fernandez menjadi permintaan resmi untuk hengkang.
