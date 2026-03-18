Harga jual Enzo Fernandez yang sangat tinggi terungkap, sementara kapten Chelsea itu mengisyaratkan kemungkinan hengkang pada musim panas ini setelah kekecewaan di Liga Champions

Segera setelah kekalahan kandang Chelsea 3-0 dari Paris Saint-Germain, yang berujung pada kekalahan agregat 8-2 yang menyakitkan, Fernandez memberikan jawaban yang samar ketika ditanya mengenai rencananya untuk musim depan. Berbicara kepada ESPN Argentina, pemenang Piala Dunia itu menyatakan: "Saya tidak tahu. Masih ada delapan pertandingan tersisa dan Piala FA. Ada Piala Dunia, dan setelah itu kita lihat saja."

Pengakuan ini menandai pertama kalinya gelandang tersebut secara terbuka ragu-ragu mengenai komitmennya terhadap proyek di London barat tersebut. Meskipun pemain berusia 25 tahun ini menonjol secara statistik musim ini, dengan mencetak 12 gol dan enam assist, kurangnya gelar juara dan konsistensi di sepak bola elit Eropa tampaknya mulai berdampak pada mantan pemain Benfica tersebut.