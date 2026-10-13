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Harga £100 juta terungkap! Bournemouth siap menjual Alex Scott, incaran Chelsea dan Liverpool, pada Januari dengan sejumlah syarat penting
Bournemouth Melunak Soal Pemain Bintangnya
Bournemouth kini terbuka untuk menjual gelandang timnas Inggris, Scott, pada bursa transfer Januari, asalkan calon peminat memenuhi persyaratan tertentu. Pemain berusia 23 tahun itu secara terbuka menyuarakan keinginannya untuk mencari tantangan baru di luar Vitality Stadium setelah dilaporkan menolak dua tawaran perpanjangan kontrak bernilai besar menjelang akhir musim lalu.
Meski klub semula bersikukuh bahwa Scott “tidak dijual” sepanjang musim panas dan jeda internasional terakhir, pembicaraan terakhir antara petinggi klub dan perwakilan sang pemain telah membawa perubahan sikap yang signifikan.
Menurut BBC, para petinggi klub mengindikasikan bahwa Bournemouth bersedia melepas Scott jika menerima tawaran sekitar £100 juta.
- Getty Images Sport
Bournemouth tetapkan syarat ketat untuk kepergian Scott
Valuasi ini mencerminkan kondisi pasar saat ini untuk gelandang tengah berkualitas tinggi, dengan nilai transfer yang meningkat pesat selama 18 bulan terakhir. Namun, klub asal pesisir selatan itu tidak akan membiarkan dirinya ditekan untuk menjual pemain semata-mata demi keuntungan finansial. Staf teknis dan jajaran direksi telah menegaskan bahwa kesepakatan apa pun pada pertengahan musim bergantung pada posisi klub di klasemen liga. Mereka tidak bersedia kehilangan pemain sepenting itu jika sedang terlibat dalam perjuangan sulit menghindari degradasi.
Perkembangan ini menyusul spekulasi intens sepanjang musim panas, ketika seluruh anggota kelompok enam klub besar Liga Primer Inggris menghubungi Bournemouth untuk menanyakan mantan pemain Bristol City tersebut. Meski diminati banyak klub, Bournemouth bersikeras mempertahankan para pemain inti mereka. Sebelumnya, klub itu telah menegaskan bahwa pemain muda andalan seperti Scott dan Rayan Eli Junior Kroupi akan bertahan setidaknya hingga 2027.
Chelsea dan Liverpool memimpin perburuan
Chelsea dan Liverpool tetap menjadi kandidat terdepan untuk mendapatkan tanda tangan Scott. Kedua klub telah memantau perkembangan gelandang tersebut secara intensif sejak ia pindah ke Bournemouth dengan nilai transfer £25 juta pada 2023. Chelsea menjadi klub yang paling gencar mengejarnya pada bursa transfer musim panas, dengan mengajukan beberapa tawaran untuk Scott yang semuanya ditolak.
Tawaran awal senilai £60 juta, yang bisa meningkat menjadi £64 juta melalui berbagai bonus terkait performa, langsung ditolak Bournemouth. Klub itu menilai angka tersebut jauh di bawah nilai yang pantas bagi pemain dengan potensi dan reputasi internasional seperti Scott.
Liverpool juga diyakini berada dalam posisi kuat jika memutuskan untuk mengajukan tawaran resmi pada musim dingin setelah lama menaruh minat kepadanya. Liverpool diuntungkan oleh hubungan yang telah terjalin antara Andoni Iraola dan klub tersebut. Ada pula pandangan bahwa Scott akan cocok dengan sistem taktik yang tengah diterapkan di Anfield.
- SOPA Images
Masalah cedera dan inflasi pasar
Perkembangan transfer ini terjadi di tengah situasi yang rumit setelah Scott kembali mengalami cedera dan kini harus menepi. Gelandang itu mengalami cedera paha saat membela Inggris dalam kemenangan telak 7-0 atas Kroasia di Liga Bangsa-Bangsa. Kubu Bournemouth diyakini merasa frustrasi karena Scott kabarnya bergabung dengan pemusatan latihan tim nasional dalam kondisi otot yang sedikit tegang, lalu kondisinya memburuk selama pemusatan latihan tersebut. Ia diperkirakan absen setidaknya selama sebulan, yang dapat memengaruhi kelancaran negosiasi transfer jika pembicaraan berlangsung menjelang Januari.
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