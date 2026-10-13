Bournemouth kini terbuka untuk menjual gelandang timnas Inggris, Scott, pada bursa transfer Januari, asalkan calon peminat memenuhi persyaratan tertentu. Pemain berusia 23 tahun itu secara terbuka menyuarakan keinginannya untuk mencari tantangan baru di luar Vitality Stadium setelah dilaporkan menolak dua tawaran perpanjangan kontrak bernilai besar menjelang akhir musim lalu.

Meski klub semula bersikukuh bahwa Scott “tidak dijual” sepanjang musim panas dan jeda internasional terakhir, pembicaraan terakhir antara petinggi klub dan perwakilan sang pemain telah membawa perubahan sikap yang signifikan.

Menurut BBC, para petinggi klub mengindikasikan bahwa Bournemouth bersedia melepas Scott jika menerima tawaran sekitar £100 juta.



