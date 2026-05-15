Harga Adam Wharton sudah ditetapkan! Bintang yang dikaitkan dengan Man Utd dan Liverpool ini diprediksi akan pindah pada bursa transfer musim panas, karena gelar juara Conference League mungkin tidak cukup bagi Crystal Palace

Kemenangan dalam laga tersebut akan memberi Palace trofi baru sekaligus tiket ke Liga Europa 2026-27. Apakah semua itu cukup untuk membuat Wharton tetap bertahan di klubnya saat ini selama 12 bulan ke depan?

Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Morrison, mantan striker Eagles itu - dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama Freebets.com - mengatakan: “Itu pertanyaan yang bagus. Saya ingin dia tetap bertahan selama 12 bulan lagi, dan saya pikir dia harus tetap tinggal. Namun, mengingat perkembangannya, dia mungkin, karena usianya baru 22 tahun, berkata, ‘oh, saya perlu bermain di Liga Champions untuk menjadi pemain reguler timnas Inggris’. Dan dia ingin meraih gelar.

“Saya bisa mengerti, jika tawaran yang tepat datang, maka Palace mungkin harus berkata, ‘well, 60, 70 juta datang untuk Adam Wharton, kita mungkin harus menerimanya setelah kita membayar 18 juta ke Blackburn untuknya’. Itu adalah kesepakatan hebat lain yang mereka lakukan di klub sepak bola. Itu mungkin harus terjadi.

“Saya sangat ingin dia tetap di sini, tapi tampaknya sangat mungkin, mungkin di musim panas, dia akan pindah. Tapi seperti yang saya katakan, jika tawaran yang tepat tidak datang, Anda sudah melihatnya selama bertahun-tahun dengan pemain seperti [Marc] Guehi dan [Eberechi] Eze; jika tawarannya tidak tepat, ketua tidak akan melakukan transaksi. Dia tahu harga yang dia inginkan untuk Adam Wharton dan jika mereka tidak mengajukan tawaran yang tepat, maka dia bisa saja tetap di Palace. Tapi saya mungkin bisa melihat dia pindah pada musim panas.”