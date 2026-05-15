Harga Adam Wharton sudah ditetapkan! Bintang yang dikaitkan dengan Man Utd dan Liverpool ini diprediksi akan pindah pada bursa transfer musim panas, karena gelar juara Conference League mungkin tidak cukup bagi Crystal Palace
Palace akan meraup keuntungan besar dari penjualan gelandang Wharton seharga £18 juta
Palace tidak berada di bawah tekanan untuk menjualnya, mengingat Wharton terikat kontrak hingga 2029, dan klub tersebut dapat menuntut biaya transfer setinggi mungkin untuk pemain timnas Inggris yang berharap bisa masuk dalam rencana Thomas Tuchel untuk Piala Dunia.
Lulusan akademi Blackburn ini terus menunjukkan peningkatan sejak pindah ke London selatan dengan nilai transfer £18 juta ($24 juta) pada Februari 2024. Ia kini telah membuktikan kemampuannya di Liga Premier dengan empat caps bersama timnas Inggris.
Trofi besar diraihnya di final Piala FA 2025, sebelum mengalahkan Liverpool di Community Shield, dan medali lainnya bisa diraih saat menghadapi Rayo Vallecano di final Liga Konferensi 2026.
Apakah trofi dan tiket ke kompetisi Eropa cukup untuk membuat Wharton tetap bertahan di Palace?
Kemenangan dalam laga tersebut akan memberi Palace trofi baru sekaligus tiket ke Liga Europa 2026-27. Apakah semua itu cukup untuk membuat Wharton tetap bertahan di klubnya saat ini selama 12 bulan ke depan?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Morrison, mantan striker Eagles itu - dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama Freebets.com - mengatakan: “Itu pertanyaan yang bagus. Saya ingin dia tetap bertahan selama 12 bulan lagi, dan saya pikir dia harus tetap tinggal. Namun, mengingat perkembangannya, dia mungkin, karena usianya baru 22 tahun, berkata, ‘oh, saya perlu bermain di Liga Champions untuk menjadi pemain reguler timnas Inggris’. Dan dia ingin meraih gelar.
“Saya bisa mengerti, jika tawaran yang tepat datang, maka Palace mungkin harus berkata, ‘well, 60, 70 juta datang untuk Adam Wharton, kita mungkin harus menerimanya setelah kita membayar 18 juta ke Blackburn untuknya’. Itu adalah kesepakatan hebat lain yang mereka lakukan di klub sepak bola. Itu mungkin harus terjadi.
“Saya sangat ingin dia tetap di sini, tapi tampaknya sangat mungkin, mungkin di musim panas, dia akan pindah. Tapi seperti yang saya katakan, jika tawaran yang tepat tidak datang, Anda sudah melihatnya selama bertahun-tahun dengan pemain seperti [Marc] Guehi dan [Eberechi] Eze; jika tawarannya tidak tepat, ketua tidak akan melakukan transaksi. Dia tahu harga yang dia inginkan untuk Adam Wharton dan jika mereka tidak mengajukan tawaran yang tepat, maka dia bisa saja tetap di Palace. Tapi saya mungkin bisa melihat dia pindah pada musim panas.”
Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh klub-klub seperti Manchester United dan Liverpool untuk merekrut Wharton?
Morrison sebelumnya pernah mengatakan kepada GOAL mengenai angka-angka yang bisa membuat Palace tertarik untuk melepasnya: “Ya, £60 juta ($81 juta), £70 juta ($95 juta) — jika ada yang mau membayar £80 juta ($108 juta), saya rasa mereka pasti langsung menerimanya tanpa ragu. Tapi ya, pasti minimal £60-70 juta.
“Jika melihat seberapa muda dia dan bakat yang dimilikinya, serta klub-klub yang akan mengantre untuk mendapatkannya, maka Palace benar dalam meminta £60-70 juta. Itu uang yang bagus untuk pemain lain yang mereka kembangkan. Dia pemain top. Semoga dia masuk skuad Inggris untuk Piala Dunia, karena jika itu terjadi, harganya akan naik lebih tinggi lagi.
“Tapi ya, dia punya semua kualitas dan akan tiba waktunya dia harus pindah ke salah satu dari empat atau lima tim teratas, atau mungkin bermain di Eropa, karena sebagai pemain, kamu harus terus meningkatkan diri.
“Tapi saat ini dia tampil bagus di Palace dan belajar banyak. Tahap berikutnya—dia akan siap—dan bisa jadi di musim panas, tapi saya pikir mungkin satu musim lagi dan kemudian dia bisa pindah. Dia masih muda.”
Kontrak Wharton: Saat kontrak di Selhurst Park berakhir
Palace berharap bahwa kesuksesan yang lebih nyata, yang membuka peluang untuk kembali berkompetisi di level kontinental, akan cukup meyakinkan Wharton agar menunda rencana transfernya setidaknya hingga musim panas 2027.
Nilai pasarnya hanya akan terus meningkat seiring dengan terungkapnya potensi lebih lanjut dalam permainannya, dan hal itu pada akhirnya akan menguntungkan Eagles ketika saatnya tiba untuk memutuskan perpisahan - dengan dana besar yang akan diinvestasikan kembali untuk mencari pengganti yang tepat bagi seorang pemain yang tampaknya ditakdirkan untuk mencapai puncak sepak bola dunia.