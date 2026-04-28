“Harapannya sangat tinggi” - Mantan kiper Arsenal David Ospina menargetkan penampilan terakhirnya di Piala Dunia bersama Kolombia

Perjalanan Kolombia di Piala Dunia 2014 dikenang, terutama, berkat kontribusi James Rodriguez. Di sana, di tengah teriknya Brasil, seorang legenda modern memperkenalkan dirinya kepada dunia, dengan tendangan kaki kiri yang ajaib dan segala kemampuannya.
Namun di ujung lapangan yang lain, di antara tiang gawang, ada seseorang yang mungkin jauh lebih krusial. Turnamen 2014 itu membuat Rodriguez pindah ke Real Madrid dengan nilai transfer $100 juta. Turnamen itu juga membuat Ospina pindah dari Nice ke Arsenal dengan nilai transfer $5 juta.
Kini, 12 tahun kemudian, Ospina memiliki sedikit waktu untuk merenung. Ia tak lagi menjadi kiper utama tak terbantahkan bagi timnasnya. Namun, ia akan berada di sana, menonton dari bangku cadangan, saat Los Cafeteros berusaha mewujudkan harapan mereka sebagai kuda hitam. Begitu banyak hal yang telah berubah. Ospina tetap di sana.
“Saya telah berkesempatan berpartisipasi dalam dua Piala Dunia. Ini akan menjadi yang ketiga, insya Allah,” kata Ospina kepada GOAL. “Tim nasional telah berkembang secara signifikan.”
Itu agak meremehkan. Pada 2014, Kolombia tidak benar-benar masuk radar banyak orang di luar Amerika Selatan. Tidak masalah bahwa mereka kebobolan gol paling sedikit di kualifikasi CONMEBOL. Fakta bahwa mereka hanya terpaut dua poin dari Argentina untuk memuncaki klasemen juga terlewatkan oleh kebanyakan orang. Ini adalah Piala Dunia tentang gaya samba, Neymar, dan akhirnya, kekecewaan Brasil. Kolombia berhasil mencapai perempat final. Saat itu, hal itu dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa — jika bukan kisah Cinderella yang sesungguhnya yang melambungkan sejumlah karier cemerlang, termasuk karier Ospina.