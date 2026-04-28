“Harapannya sangat tinggi” - Mantan kiper Arsenal David Ospina menargetkan penampilan terakhirnya di Piala Dunia bersama Kolombia

Dia tiba di London Utara pada masa yang aneh. The Gunners mulai kehabisan tenaga di bawah asuhan Arsene Wenger. Arsenal tidak mengeluarkan dana yang cukup untuk bersaing, dan meskipun permainan mereka bagus, gelar juara Liga Premier tak pernah benar-benar realistis. Itu juga merupakan masa yang unik bagi para penjaga gawang pada umumnya.

Telah terjadi sedikit revisi mengenai bagaimana posisi ini berubah selama bertahun-tahun. Para penjaga gawang tidak tiba-tiba bangun suatu hari dan diperintahkan untuk menjadi ahli dalam mengolah bola dengan kaki. Namun, jelas ada evolusi peran yang mulai terbentuk ketika Ospina tiba di Inggris - sebuah evolusi yang harus dia adaptasi.

“Saya berkesempatan menyaksikan semua transisi di berbagai generasi. Saat ini, peran kami jauh lebih signifikan, terutama karena kami kini diharapkan jauh lebih terlibat dengan kaki—sesuatu yang tidak begitu diperlukan di masa lalu,” katanya.

Apakah dia menyukainya? Yah, itu hanya bagian dari permainan. Hal ini berubah seiring waktu. Dan kini mendekati usia 40, Ospina tahu bahwa pergeseran taktik dan penyesuaian posisi hanyalah hal yang tak terhindarkan.

“Memiliki keahlian teknis sangat penting, karena hal itu memungkinkan kami untuk memulai serangan langsung dari belakang. Kiper benar-benar telah menjadi bagian integral dari starting eleven—bukan lagi sekadar pemain yang mencegah gol, tetapi juga yang mampu mengoordinasikan transisi dengan cepat dan tepat,” katanya.

Kariernya di Arsenal, sejujurnya, tidak pernah benar-benar melesat. Cedera menghambat perkembangannya, dan ketika The Gunners mendatangkan Petr Cech dari Chelsea, tentu saja sulit bagi pemain Kolombia itu untuk benar-benar memantapkan posisinya.

Namun, ia sempat berinteraksi dengan beberapa tokoh kunci. Wenger terbukti menjadi mentor yang luar biasa dan pelatih kepala terbaik untuk diajak bekerja sama. Ia juga berkesempatan melihat Mikel Arteta, yang saat itu menjabat sebagai kapten tim, dari dekat.

“Saya berkesempatan menjadi rekan setimnya saat pertama kali tiba di Arsenal. Bahkan saat itu, ia sudah menunjukkan kepemimpinannya dan apa yang bisa ia kontribusikan dalam permainan sepanjang kariernya,” kata Ospina.

Tidak mengherankan bahwa Arteta kini menjadi pelatih kepala, kata Ospina. Apakah dia orang yang tepat untuk membawa mereka meraih gelar Premier League yang telah lama diidamkan setelah empat kali finis di posisi kedua? Itu belum sepenuhnya jelas.

“Mereka memiliki peluang besar untuk memenangkan Liga Premier, dipimpin oleh manajer yang hebat dan diperkuat oleh pemain muda yang tampil luar biasa. Jadi, mari kita berharap mereka bisa mencapai tonggak sejarah itu. Saya akan sangat senang melihat Arsenal memenangkan gelar Liga Premier,” katanya.