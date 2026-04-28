Thomas Hindle

“Harapannya sangat tinggi” - Mantan kiper Arsenal David Ospina menargetkan penampilan terakhirnya di Piala Dunia bersama Kolombia

GOAL berbincang dengan mantan kiper Arsenal, David Ospina, untuk membahas generasi baru Kolombia, perannya di dalamnya, serta beban ekspektasi menjelang Piala Dunia 2026.

Perjalanan Kolombia di Piala Dunia 2014 dikenang, terutama, berkat kontribusi James Rodriguez. Di sana, di tengah teriknya Brasil, seorang legenda modern memperkenalkan dirinya kepada dunia, dengan tendangan kaki kiri yang ajaib dan segala kemampuannya.

Namun di ujung lapangan yang lain, di antara tiang gawang, ada seseorang yang mungkin jauh lebih krusial. Turnamen 2014 itu membuat Rodriguez pindah ke Real Madrid dengan nilai transfer $100 juta. Turnamen itu juga membuat Ospina pindah dari Nice ke Arsenal dengan nilai transfer $5 juta.

Kini, 12 tahun kemudian, Ospina memiliki sedikit waktu untuk merenung. Ia tak lagi menjadi kiper utama tak terbantahkan bagi timnasnya. Namun, ia akan berada di sana, menonton dari bangku cadangan, saat Los Cafeteros berusaha mewujudkan harapan mereka sebagai kuda hitam. Begitu banyak hal yang telah berubah. Ospina tetap di sana.

“Saya telah berkesempatan berpartisipasi dalam dua Piala Dunia. Ini akan menjadi yang ketiga, insya Allah,” kata Ospina kepada GOAL. “Tim nasional telah berkembang secara signifikan.”

Itu agak meremehkan. Pada 2014, Kolombia tidak benar-benar masuk radar banyak orang di luar Amerika Selatan. Tidak masalah bahwa mereka kebobolan gol paling sedikit di kualifikasi CONMEBOL. Fakta bahwa mereka hanya terpaut dua poin dari Argentina untuk memuncaki klasemen juga terlewatkan oleh kebanyakan orang. Ini adalah Piala Dunia tentang gaya samba, Neymar, dan akhirnya, kekecewaan Brasil. Kolombia berhasil mencapai perempat final. Saat itu, hal itu dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa — jika bukan kisah Cinderella yang sesungguhnya yang melambungkan sejumlah karier cemerlang, termasuk karier Ospina.

    Merenungkan perjalanan

    Rasanya sudah lama sekali. Ospina kini berusia 37 tahun. Ia akan genap berusia 38 tahun tak lama setelah Piala Dunia berakhir. Tak banyak kiper yang berhasil menonjol di ajang Piala Dunia. Bahkan lebih sedikit lagi yang mampu memperpanjang kariernya selama lebih dari satu dekade setelah turnamen tersebut usai.

    Namun, Ospina tetap menikmati perjalanannya. Lagipula, perjalanannya tidak sepenuhnya mulus. Nice adalah tim yang berjuang menghindari degradasi pada akhir musim 2013-14. Berkat penampilan Ospina di bawah mistar gawang, raksasa Prancis itu berhasil terhindar dari degradasi. Dia mencatatkan 13 clean sheet pada tahun itu, dan meskipun performa serangan Nice sangat buruk—mereka hanya mencetak 30 gol dalam 38 pertandingan—penjaga gawang andalan mereka itu sudah cukup.

    Performa tersebut berlanjut di Piala Dunia. Beberapa pihak tentu saja memperhatikan penampilannya di akhir musim Prancis. Penampilan di Piala Dunia di mana ia hanya kebobolan empat gol dalam 450 menit mengukuhkan posisinya. Arsenal datang meminang, dan Ospina pun bergabung.

    “Bisa menjadi bagian dari tim seperti Arsenal adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Mengalami hal itu adalah sesuatu yang luar biasa dalam karier saya,” katanya.

    Masa-masa yang naik-turun bagi Arsenal

    Dia tiba di London Utara pada masa yang aneh. The Gunners mulai kehabisan tenaga di bawah asuhan Arsene Wenger. Arsenal tidak mengeluarkan dana yang cukup untuk bersaing, dan meskipun permainan mereka bagus, gelar juara Liga Premier tak pernah benar-benar realistis. Itu juga merupakan masa yang unik bagi para penjaga gawang pada umumnya.

    Telah terjadi sedikit revisi mengenai bagaimana posisi ini berubah selama bertahun-tahun. Para penjaga gawang tidak tiba-tiba bangun suatu hari dan diperintahkan untuk menjadi ahli dalam mengolah bola dengan kaki. Namun, jelas ada evolusi peran yang mulai terbentuk ketika Ospina tiba di Inggris - sebuah evolusi yang harus dia adaptasi.

    “Saya berkesempatan menyaksikan semua transisi di berbagai generasi. Saat ini, peran kami jauh lebih signifikan, terutama karena kami kini diharapkan jauh lebih terlibat dengan kaki—sesuatu yang tidak begitu diperlukan di masa lalu,” katanya.

    Apakah dia menyukainya? Yah, itu hanya bagian dari permainan. Hal ini berubah seiring waktu. Dan kini mendekati usia 40, Ospina tahu bahwa pergeseran taktik dan penyesuaian posisi hanyalah hal yang tak terhindarkan.

    “Memiliki keahlian teknis sangat penting, karena hal itu memungkinkan kami untuk memulai serangan langsung dari belakang. Kiper benar-benar telah menjadi bagian integral dari starting eleven—bukan lagi sekadar pemain yang mencegah gol, tetapi juga yang mampu mengoordinasikan transisi dengan cepat dan tepat,” katanya.

    Kariernya di Arsenal, sejujurnya, tidak pernah benar-benar melesat. Cedera menghambat perkembangannya, dan ketika The Gunners mendatangkan Petr Cech dari Chelsea, tentu saja sulit bagi pemain Kolombia itu untuk benar-benar memantapkan posisinya.

    Namun, ia sempat berinteraksi dengan beberapa tokoh kunci. Wenger terbukti menjadi mentor yang luar biasa dan pelatih kepala terbaik untuk diajak bekerja sama. Ia juga berkesempatan melihat Mikel Arteta, yang saat itu menjabat sebagai kapten tim, dari dekat.

    “Saya berkesempatan menjadi rekan setimnya saat pertama kali tiba di Arsenal. Bahkan saat itu, ia sudah menunjukkan kepemimpinannya dan apa yang bisa ia kontribusikan dalam permainan sepanjang kariernya,” kata Ospina.

    Tidak mengherankan bahwa Arteta kini menjadi pelatih kepala, kata Ospina. Apakah dia orang yang tepat untuk membawa mereka meraih gelar Premier League yang telah lama diidamkan setelah empat kali finis di posisi kedua? Itu belum sepenuhnya jelas.

    “Mereka memiliki peluang besar untuk memenangkan Liga Premier, dipimpin oleh manajer yang hebat dan diperkuat oleh pemain muda yang tampil luar biasa. Jadi, mari kita berharap mereka bisa mencapai tonggak sejarah itu. Saya akan sangat senang melihat Arsenal memenangkan gelar Liga Premier,” katanya.

    Berfokus pada Cafeteros

    Dia menyaksikan dari kejauhan, minggu demi minggu. Saat ini, Ospina bermain untuk klub Kolombia, Atlético Nacional—klub yang telah ia dukung sejak kecil. Ia jauh dari hiruk-pikuk perebutan gelar di London Utara. Mungkin ada sedikit ketenangan dalam hal itu. Setidaknya, hal itu memberinya waktu untuk fokus pada tim nasional.

    Ini terasa seperti puncak dari generasi talenta yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rodriguez kini membela Minnesota United di Major League Soccer. Namun, ada banyak pemain lain di sekitarnya. Luis Diaz sedang menikmati musim terbaik dalam kariernya, dibangkitkan kembali oleh Vincent Kompany di Bayern Munich. Luis Suarez langsung tampil gemilang untuk Sporting CP di Liga Portugal.

    “Kami memiliki pemain di klub-klub besar Eropa, seperti Lucho Suarez dan Luis Diaz, yang merupakan figur yang sangat penting. Kami juga mengandalkan pemain seperti James Rodriguez, dengan pengalaman dan kualitasnya, serta Davinson Sanchez, yang telah bermain di liga-liga top selama beberapa waktu,” kata Ospina.

    Namun, ada juga talenta muda di sini. Richard Rios, Juan Cabal, Daniel Munoz, dan mungkin Jhon Duran—jika ia kembali ke tim—semua akan memberikan dampak. Dengan kata lain: Kolombia memiliki opsi di setiap posisi seperti belum pernah terjadi sebelumnya.

    “Kami memiliki pemain dengan pengalaman yang sangat banyak, serta pemain muda yang bersemangat untuk melakukan yang terbaik. Ada juga yang lain di antara kami, mereka yang memiliki sedikit lebih banyak pengalaman, yang dapat memberikan kontribusi sangat positif bagi tim nasional,” kata Ospina.

    Menghadapi tekanan Piala Dunia

    Kolombia memang bukan favorit di Piala Dunia, tapi mereka tidak jauh dari itu. Mereka diharapkan bisa bersaing di grup. Undian yang menguntungkan, performa yang konsisten, dan tiket ke semifinal sama sekali bukan hal yang mustahil. Ini soal energi, momentum, dan semangat. Ospina menyadari hal ini.

    Dengan Ospina bersaing untuk posisi kiper utama tim nasional yang memiliki ekspektasi tinggi, Modelo menjadikannya salah satu duta untuk kampanye Piala Dunia mereka.

    “Modelo menyatukan orang-orang, memungkinkan mereka untuk mengalami momen-momen unik di mana pun di dunia ini — bahkan langsung dari rumah mereka sendiri — dan berbagi momen-momen tersebut dengan teman dan keluarga,” katanya.

    Tahun 2026, karenanya, adalah kesempatan terbaik bagi pemain Kolombia ini untuk meraih prestasi bersama tim nasional. Ini adalah celah yang jelas dalam riwayat kariernya: serangkaian penampilan solid di turnamen dan penampilan di semifinal yang pada akhirnya menjadi kegagalan yang gemilang. Ini mungkin kesempatan bagi tokoh senior Kolombia ini untuk bermimpi sedikit lebih besar—baik dia berada di lapangan maupun tidak.

    “Harapan sangat tinggi,” katanya. “Baik untuk apa yang kami sendiri targetkan, maupun untuk apa yang kami harapkan dapat dicapai bagi negara kami.”

