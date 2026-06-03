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Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

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Harapan William Saliba untuk tampil di Piala Dunia masih tetap terbuka setelah Didier Deschamps memberikan kabar terbaru yang menggembirakan terkait cedera sang pemain - namun ia juga menyarankan bintang Arsenal itu untuk melupakan kekalahan mengejutkan di final Liga Champions

W. Saliba
France
D. Deschamps
Arsenal
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Paris Saint-Germain
Champions League
France vs Senegal
Senegal
World Cup

Pelatih kepala Prancis, Didier Deschamps, memberikan kabar menggembirakan terkait kondisi kebugaran bek Arsenal, William Saliba, menjelang Piala Dunia 2026. Meskipun mengalami masalah punggung setelah kekalahan yang melelahkan di final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain, bek tengah tersebut terhindar dari cedera serius, meski ia harus menghadapi tantangan mental untuk pulih dari kekalahan yang memilukan itu.

  • Deschamps memberikan kabar terbaru yang menggembirakan mengenai kondisi kebugaran Saliba

    Setelah bermain selama 120 menit di final Liga Champions pada Sabtu lalu, bek tengah Arsenal Saliba sempat memicu kekhawatiran besar saat ia mengalami cedera punggung. Setelah menjalani pemeriksaan medis pada Senin, kekhawatiran tersebut sirna, sehingga memastikan tempatnya di skuad Prancis. Saat berbicara kepada media pada Rabu, Deschamps menegaskan bahwa sang bek terhindar dari masa pemulihan yang lama. Pelatih tersebut mengakui bahwa sang pemain sebenarnya bisa saja diturunkan saat melawan Pantai Gading. Deschamps menyatakan: "William dalam kondisi baik, dia akan dikelola. Jika dia harus bermain besok, dia akan bermain. Dia siap bermain. Tapi dia tidak akan bermain. Ini soal manajemen, sama seperti pemain lainnya."

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  • FBL-WC-2026-FRA-SQUADAFP

    Melupakan kekecewaan di Liga Champions

    Meskipun masalah fisiknya telah teratasi, beban psikologis akibat gagal meraih gelar Eropa tetap menjadi rintangan bagi pemain berusia 25 tahun ini. Arsenal telah memberikan dukungan penuh kepada bintang mereka, namun bergabung dengan pemusatan latihan tim nasional berarti harus bertemu kembali dengan lima anggota skuad PSG yang baru saja menjuarai kompetisi. Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Desire Doue, Warren Zaire-Emery, dan Lucas Hernandez tiba di pemusatan latihan dengan semangat tinggi setelah berhasil merebut trofi bergengsi tersebut.

    Perbedaan emosi itu sangat mencolok, dan Deschamps menekankan pemulihan mental yang diperlukan bagi bek andalannya itu agar dapat kembali fokus di panggung internasional. Manajer tersebut mengungkapkan: "Dari enam pemain yang tampil di final, lima di antaranya tersenyum... dan tampaknya telah merayakan kemenangan dengan meriah. Bagi William, hal itu lebih sulit."

  • Mengelola ekspektasi menjelang turnamen

    Sebagai pemain inti tak terbantahkan di lini pertahanan Prancis, dengan 31 penampilan untuk negaranya, menjaga Saliba dalam kondisi prima menjadi prioritas utama bagi staf pelatih. Tim medis akan memantau perkembangannya dengan cermat dalam beberapa hari ke depan untuk memastikan tidak ada efek sisa dari musim klub yang melelahkan. Meskipun ia akan absen dalam laga persahabatan melawan Pantai Gading untuk mengistirahatkan punggungnya, staf teknis tetap sangat optimis. Memaksanya turun ke lapangan untuk pertandingan eksibisi dianggap sebagai risiko yang tidak perlu setelah musim yang melelahkan. Tujuan utamanya adalah agar pemain andalan di lini pertahanan ini pulih sepenuhnya, baik secara mental maupun fisik, sebelum turnamen bergengsi tingkat dunia ini secara resmi dimulai.

  • saliba⒞Getty Images

    Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Saliba?

    Saliba akan melanjutkan program pemulihannya yang disesuaikan saat tim nasional menghadapi Pantai Gading. Bek andalan ini kemudian berkesempatan untuk mendapatkan menit bermain yang berharga dalam laga persahabatan melawan Irlandia Utara pada hari Senin guna meningkatkan ritme permainannya. Seluruh persiapan difokuskan sepenuhnya untuk memastikan ia benar-benar siap menghadapi laga pembuka Piala Dunia Prancis yang sangat dinantikan melawan Senegal pada 16 Juni.

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