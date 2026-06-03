Harapan William Saliba untuk tampil di Piala Dunia masih tetap terbuka setelah Didier Deschamps memberikan kabar terbaru yang menggembirakan terkait cedera sang pemain - namun ia juga menyarankan bintang Arsenal itu untuk melupakan kekalahan mengejutkan di final Liga Champions

Meskipun masalah fisiknya telah teratasi, beban psikologis akibat gagal meraih gelar Eropa tetap menjadi rintangan bagi pemain berusia 25 tahun ini. Arsenal telah memberikan dukungan penuh kepada bintang mereka, namun bergabung dengan pemusatan latihan tim nasional berarti harus bertemu kembali dengan lima anggota skuad PSG yang baru saja menjuarai kompetisi. Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Desire Doue, Warren Zaire-Emery, dan Lucas Hernandez tiba di pemusatan latihan dengan semangat tinggi setelah berhasil merebut trofi bergengsi tersebut.

Perbedaan emosi itu sangat mencolok, dan Deschamps menekankan pemulihan mental yang diperlukan bagi bek andalannya itu agar dapat kembali fokus di panggung internasional. Manajer tersebut mengungkapkan: "Dari enam pemain yang tampil di final, lima di antaranya tersenyum... dan tampaknya telah merayakan kemenangan dengan meriah. Bagi William, hal itu lebih sulit."