Harapan untuk tersingkir di babak penyisihan grup? Ada satu kekhawatiran besar yang menghantui FC Bayern di Piala Dunia

Majalah kicker baru-baru ini menulis bahwa pihak FC Bayern berharap Davies "sama sekali tidak diturunkan di Piala Dunia jika timnya tersingkir di fase grup; jika tidak, paling-paling baru di babak gugur". Kekhawatiran klubnya terlalu besar bahwa Davies bisa saja turun terlalu dini dan kembali mengalami cedera.

Semuanya masih terbuka. Dia harus menunggu perkembangannya, demikian yang terakhir kali disampaikan Davies: "Saya hanya akan melanjutkan rehabilitasi saya, dengan kemajuan yang saya capai, dan melihat bagaimana perasaan saya, hari demi hari, selangkah demi selangkah."

Penampilan melawan Bosnia-Herzegovina tampaknya setidaknya tidak mungkin. "Saya tahu dia mengalami beberapa cedera dan tidak direncanakan untuk kembali pada pertandingan pertama," kata pelatih Kanada, Jesse Marsch. Tapi bagaimana dengan pertandingan melawan Qatar (18 Juni) dan Swiss (24 Juni)? "Tanpa ingin memberikan tekanan padanya, saya percaya pada Alphonso," kata Marsch.