Di FC Bayern, semua mata kini tertuju dengan cemas ke Toronto. Kondisi kebugaran Alphonso Davies menjelang laga pembuka Piala Dunia Kanada pada Jumat melawan Bosnia dan Herzegovina tidak hanya menjadi kekhawatiran bagi pihak Munich. Apakah kapten yang sedang cedera dan harapan besar "Canucks" ini telah pulih dari cedera otot paha tepat waktu atau harus mengubur impian besarnya di Piala Dunia, itulah pertanyaan yang saat ini mengemuka di sekitar tuan rumah bersama tersebut — dan di klub juara berprestasi yang berjarak 6.645 kilometer.
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Harapan untuk tersingkir di babak penyisihan grup? Ada satu kekhawatiran besar yang menghantui FC Bayern di Piala Dunia
Majalah kicker baru-baru ini menulis bahwa pihak FC Bayern berharap Davies "sama sekali tidak diturunkan di Piala Dunia jika timnya tersingkir di fase grup; jika tidak, paling-paling baru di babak gugur". Kekhawatiran klubnya terlalu besar bahwa Davies bisa saja turun terlalu dini dan kembali mengalami cedera.
Semuanya masih terbuka. Dia harus menunggu perkembangannya, demikian yang terakhir kali disampaikan Davies: "Saya hanya akan melanjutkan rehabilitasi saya, dengan kemajuan yang saya capai, dan melihat bagaimana perasaan saya, hari demi hari, selangkah demi selangkah."
Penampilan melawan Bosnia-Herzegovina tampaknya setidaknya tidak mungkin. "Saya tahu dia mengalami beberapa cedera dan tidak direncanakan untuk kembali pada pertandingan pertama," kata pelatih Kanada, Jesse Marsch. Tapi bagaimana dengan pertandingan melawan Qatar (18 Juni) dan Swiss (24 Juni)? "Tanpa ingin memberikan tekanan padanya, saya percaya pada Alphonso," kata Marsch.
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FC Bayern dan Asosiasi Sepak Bola Kanada pernah berselisih terkait Alphonso Davies
Davies adalah "atlet luar biasa dan seorang pejuang," lanjut mantan pelatih Leipzig itu. Pemain berusia 25 tahun itu adalah "sosok yang menjadi panutan dan dipercaya semua orang ketika berbicara tentang apa yang bisa kami capai bersamanya di lapangan."
Pernyataan ini saja sudah menunjukkan betapa tidak hanya Marsch yang berharap akan kembalinya bintang top Munich ini dalam waktu dekat, untuk mewujudkan impian Kanada mencapai babak gugur. Dalam dua partisipasi Piala Dunia sebelumnya pada 1986 dan 2022, "Reds" tidak meraih satu poin pun. Hal ini diharapkan akan berubah.
Berita dari Munich pun terasa semakin pahit ketika Davies mengalami robekan otot di paha belakang kirinya pada awal Mei, saat Bayern tersingkir di semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Bayern kemudian menyebutkan masa pemulihan "beberapa minggu".
Setidaknya, mereka saat ini menjalin komunikasi yang erat dengan Asosiasi Sepak Bola Kanada, setelah pada Maret 2025 terjadi perselisihan sengit akibat cedera ligamen silang yang dialami Davies saat membela tim nasional. Bos Bayern, Jan-Christian Dreesen, bahkan sempat mengancam Asosiasi Sepak Bola Kanada dengan tindakan hukum.
Lalu bagaimana sekarang? Marsch menegaskan bahwa mereka "tidak akan mengambil risiko". Bayern akan memantau situasi ini dengan cermat dari Munich.