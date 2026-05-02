Harapan Tottenham untuk bertahan di Liga Premier mendapat dorongan besar setelah West Ham hancur lebur saat menghadapi Brentford
Hammers terpuruk seiring meningkatnya kekhawatiran akan degradasi
Nasib West Ham United di Liga Premier kini berada di ujung tanduk setelah tim Brentford yang tampil tajam menelan kekalahan telak 3-0 di Gtech Community Stadium. The Hammers sebenarnya bisa menjauh lima poin dari zona degradasi jika menang, namun sebaliknya, mereka justru membuka peluang lebar-lebar bagi Tottenham untuk menyeret mereka kembali ke tiga besar terbawah.
Hasil ini berarti kelangsungan West Ham di Liga Premier tidak lagi berada di tangan mereka sendiri, karena rival sekota mereka, Spurs, kini memiliki peluang untuk menyalip mereka jika berhasil mengalahkan Aston Villa. Bagi Brentford, kemenangan ini menjadi perayaan ganda, mengakhiri rentetan enam pertandingan tanpa kemenangan dan mengangkat mereka ke peringkat keenam klasemen saat mereka mengejar tiket ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.
Thiago mencetak rekor dalam penampilan gemilang The Bees
Igor Thiago menjadi bintang utama tim asuhan Keith Andrews, mencetak gol ke-25 dalam musim yang luar biasa ini. Penyerang asal Brasil itu menunjukkan ketenangan luar biasa pada menit ke-52 ketika Dango Ouatarra dijatuhkan di dalam kotak penalti. Thiago maju ke depan dan mengecoh Mads Hermansen untuk menggandakan keunggulan tuan rumah.
Gol tersebut merupakan gol ke-22 Thiago di liga musim ini dan gol kedelapan dari titik penalti, yang semakin mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu penuntas peluang paling klinis di divisi ini. Kontribusinya menjadi bagian dari penampilan dominan yang membuat Brentford mempertahankan statusnya sebagai tim yang selalu merepotkan West Ham, setelah kini memenangkan delapan dari 10 pertemuan terakhir mereka di Liga Premier melawan rival sekota mereka itu.
Woodwork dan VAR menggagalkan upaya West Ham
Meskipun skor akhir menunjukkan bahwa Bees menjalani pertandingan yang lancar, West Ham akan mengingat serangkaian peluang yang terbuang dan nasib sial. Konstantinos Mavropanos mengalami pertandingan yang naik-turun, secara tidak sengaja mencetak gol bunuh diri yang membuka skor sebelum gol penyama kedudukan hasil sundulannya dianulir oleh VAR karena offside tipis.
Taty Castellanos sangat tidak beruntung, dua kali membentur tiang gawang selama babak pertama yang seru, sementara Crysencio Summerville juga melihat tendangan melengkungnya membentur mistar gawang. Kiper Brentford, Caoimhín Kelleher, berperan penting dalam menjaga gawangnya tetap bersih, terutama saat menepis tendangan keras dari jarak 30 yard milik Castellanos ke atas mistar gawang untuk memastikan The Hammers tetap tidak mencetak gol sepanjang pertandingan.
Gol-gol di menit-menit akhir dan kembalinya para pemain yang penuh emosi di Gtech
Pertandingan ini semakin tak terkejar 10 menit menjelang akhir ketika Mikkel Damsgaard mencetak gol indah untuk mengubah skor menjadi 3-0. Setelah kerja sama apik antara Keane Lewis-Potter dan Mathias Jensen, Damsgaard mengelabui bek lawan di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan ke sudut bawah gawang. Itu adalah hadiah yang pantas bagi gelandang asal Denmark tersebut, yang terus menjadi ancaman sepanjang pertandingan.
Momen-momen akhir pertandingan juga memberikan banyak hal yang menggembirakan bagi para pendukung tuan rumah. Kaye Furo diturunkan untuk debutnya di Liga Premier, namun sorakan paling meriah pada sore itu disimpan untuk Josh Dasilva. Gelandang tersebut tampil untuk pertama kalinya dalam 822 hari setelah absen akibat cedera parah, membantu The Bees mencatatkan clean sheet ke-10 mereka musim ini dan membuat West Ham harus merenungkan kekalahan yang berpotensi menentukan nasib musim mereka.