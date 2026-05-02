Harapan Tottenham untuk bertahan di Liga Premier mendapat dorongan besar setelah West Ham hancur lebur saat menghadapi Brentford

Nasib West Ham United di Liga Premier kini berada di ujung tanduk setelah tim Brentford yang tampil tajam menelan kekalahan telak 3-0 di Gtech Community Stadium. The Hammers sebenarnya bisa menjauh lima poin dari zona degradasi jika menang, namun sebaliknya, mereka justru membuka peluang lebar-lebar bagi Tottenham untuk menyeret mereka kembali ke tiga besar terbawah.

Hasil ini berarti kelangsungan West Ham di Liga Premier tidak lagi berada di tangan mereka sendiri, karena rival sekota mereka, Spurs, kini memiliki peluang untuk menyalip mereka jika berhasil mengalahkan Aston Villa. Bagi Brentford, kemenangan ini menjadi perayaan ganda, mengakhiri rentetan enam pertandingan tanpa kemenangan dan mengangkat mereka ke peringkat keenam klasemen saat mereka mengejar tiket ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.