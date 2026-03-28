Harapan James Garner untuk tampil di Piala Dunia semakin besar setelah Thomas Tuchel menyebut bintang Everton itu sebagai 'Valverde mini kami' usai penampilan debutnya yang mengesankan bersama timnas Inggris
Gelandang andalan itu menunjukkan kemampuannya
Terobosan internasional Garner terjadi di bawah sorotan lampu Wembley, tempat pemain Everton itu langsung tampil nyaman di jantung lini tengah Inggris. Meskipun susunan pemain yang diturunkan melawan tim asal Amerika Selatan itu bersifat eksperimental, Garner menunjukkan disiplin taktis dan keandalan teknis yang diinginkan Tuchel dari lini tengah timnya.
Pujian tinggi dari pinggir lapangan
Mantan lulusan akademi Manchester United ini tampil dengan kedewasaan yang tak sesuai dengan minimnya pengalaman bermain di level senior, mengatur tempo permainan dan mengeksekusi tendangan bebas dengan presisi. Kemampuannya dalam menyeimbangkan transisi pertahanan dengan umpan-umpan yang membangun serangan memberikan gambaran tentang bagaimana ia bisa masuk ke dalam skuad akhir menjelang Piala Dunia 2026.
"James Garner adalah mini-Valverde kami!" kata Tuchel kepada wartawan dalam konferensi pers pasca-pertandingan. "Dia semakin berkembang dan bermain sangat baik. Dia memiliki kepercayaan diri alami, sangat kuat secara fisik, dan merebut banyak bola. Dalam beberapa situasi, dia bisa lebih terbuka dalam posisi tubuhnya dan lebih berani dengan sedikit lebih percaya diri. Dia terlibat dalam beberapa kehilangan bola yang membuat kami kehilangan kepercayaan diri di 10 menit terakhir babak pertama, tetapi sangat mengesankan dengan cara dia berlatih dan bermain."
Kelas master statistik pada debutnya
Meskipun pertandingan berakhir imbang 1-1, dengan gol Ben White pada menit ke-81 dibalas oleh tendangan penalti Valverde di menit terakhir, penampilan Garner selama 69 menit di lapangan sangat solid. Bermain di jantung lini tengah, ia mencatat 59 sentuhan bola, berhasil melakukan 37 umpan dari 40 percobaan, dan menciptakan empat peluang. Ia juga tampil gemilang dalam bertahan, memenangkan enam duel dan melakukan tiga tekel. Data statistik Garner dari pertandingan tersebut menunjukkan bahwa ia sudah lebih dari siap untuk panggung internasional.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Inggris kini bersiap menghadapi Jepang dalam laga persahabatan lainnya pada hari Selasa. Sementara itu, Garner berharap mendapat kesempatan bermain lagi dan menunjukkan kemampuannya, yang layak untuk mendapatkan tempat di skuad Three Lions untuk Piala Dunia mendatang, di mana Inggris berada di Grup L bersama Kroasia, Ghana, dan Panama.