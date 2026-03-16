Harapan Iran untuk lolos ke Piala Dunia belum pupus, karena Ketua AFC menegaskan bahwa kabar mundurnya Iran hanyalah isapan jempol di tengah konflik antara AS dan Israel

Pemerintah Iran tidak menganggap enteng peringatan keamanan tersebut, dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmail Baghaei meminta FIFA untuk menanggapi retorika yang datang dari Amerika Serikat. Teheran berpendapat bahwa jika negara tuan rumah tidak dapat menjamin keselamatan semua peserta, hal itu mempertanyakan kemampuan mereka untuk menyelenggarakan acara tersebut sama sekali.

"FIFA adalah penyelenggara Piala Dunia," kata Baghaei. "Ketika peringatan dikeluarkan di tingkat tertinggi mengenai lingkungan yang tidak aman bagi para pemain sepak bola Iran, hal ini menunjukkan bahwa negara tuan rumah tampaknya tidak memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memberikan keamanan bagi acara olahraga yang begitu penting." Meskipun presiden FIFA Infantino mengindikasikan bahwa ia telah menerima jaminan terkait sambutan Iran, badan pengatur dunia tersebut tetap bungkam selama pertukaran kata-kata terbaru ini.

Menteri Olahraga Iran, Ahmad Donyamali, sebelumnya menyarankan kepada televisi negara bahwa keadaan saat ini membuat pertandingan menjadi "tidak mungkin," namun penarikan diri belum dikonfirmasi. Tidak ada tim dalam 75 tahun terakhir yang menolak tempat kualifikasi Piala Dunia yang mereka raih di lapangan. Bagi negara yang akan mengikuti turnamen keempat berturut-turut, taruhannya dalam olahraga sama tingginya dengan taruhannya dalam politik.