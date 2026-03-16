AFP
Harapan Iran untuk lolos ke Piala Dunia belum pupus, karena Ketua AFC menegaskan bahwa kabar mundurnya Iran hanyalah isapan jempol di tengah konflik antara AS dan Israel
Tempat Iran di Piala Dunia dipertanyakan di tengah meningkatnya ketegangan
Ketegangan di Timur Tengah membayangi persiapan Iran menjelang Piala Dunia. Sejak dimulainya serangan Israel-Amerika Serikat terhadap wilayah Iran pada 28 Februari, status tim nasional Iran dalam turnamen yang diperluas menjadi 48 tim ini menjadi sorotan tajam. Meskipun Iran termasuk di antara negara-negara pertama yang memastikan lolos kualifikasi, persiapan mereka terganggu, yang ditandai dengan ketidakhadiran tim dalam pertemuan persiapan wajib FIFA di Atlanta pekan lalu, sehingga memicu spekulasi mengenai kemungkinan penarikan diri.
Presiden FIFA Gianni Infantino awalnya menyatakan bahwa jaminan terkait keamanan tim telah diterima dari Washington. Namun, pemerintah AS kemudian mengisyaratkan bahwa menampung atlet Iran di Los Angeles dan Seattle dapat menimbulkan “risiko keamanan yang signifikan,” sehingga partisipasi Iran menjadi tidak pasti menjelang turnamen.
AFC mengonfirmasi status keikutsertaan Iran
"Mereka adalah anggota kami. Kami ingin mereka bertanding. Sejauh yang kami ketahui, Iran akan bertanding," kata John, sambil menunjukkan sikap tegas terkait hal tersebut. Ia menyadari ketegangan yang tinggi seputar situasi ini, namun tetap berpendapat bahwa keputusan ada di tangan badan pengurus nasional, sambil menambahkan: "Ini adalah momen yang sangat emosional, semua orang mengatakan banyak hal. Pada akhirnya, federasi (sepak bola Iran) lah yang harus memutuskan apakah mereka akan bermain dan, hingga hari ini, federasi… telah memberi tahu kami bahwa mereka akan berangkat ke Piala Dunia."
Peringatan keamanan Trump memicu kontroversi
Ketidakpastian tersebut mencapai titik didih setelah pernyataan Presiden AS Donald Trump, yang mengemukakan kekhawatiran terkait "nyawa dan keselamatan" para pemain Iran. Trump menyiratkan bahwa kehadiran tim nasional Iran di turnamen tersebut mungkin tidak pantas mengingat situasi keamanan saat ini, meskipun secara paradoks ia juga menyatakan bahwa mereka tetap disambut baik. Sikapnya terhadap masalah ini tidak konsisten; pada suatu saat ia bahkan menyatakan, "Saya benar-benar tidak peduli" apakah tim tersebut ikut serta atau tidak.
Menanggapi peringatan ini, tim nasional Iran menggunakan media sosial untuk menegaskan hak mereka untuk bertanding, dengan menyatakan bahwa "tidak ada yang bisa menghalangi" mereka dari ajang bergengsi global ini. Berada di peringkat ke-20 dunia, Iran merupakan kekuatan yang tangguh dalam sepak bola Asia dan akan berusaha memberikan dampak di grup yang juga dihuni oleh Selandia Baru, Belgia, dan Mesir. Para pemain tetap fokus di lapangan, meskipun ada keributan yang datang dari Gedung Putih.
Teheran menuntut intervensi FIFA
Pemerintah Iran tidak menganggap enteng peringatan keamanan tersebut, dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmail Baghaei meminta FIFA untuk menanggapi retorika yang datang dari Amerika Serikat. Teheran berpendapat bahwa jika negara tuan rumah tidak dapat menjamin keselamatan semua peserta, hal itu mempertanyakan kemampuan mereka untuk menyelenggarakan acara tersebut sama sekali.
"FIFA adalah penyelenggara Piala Dunia," kata Baghaei. "Ketika peringatan dikeluarkan di tingkat tertinggi mengenai lingkungan yang tidak aman bagi para pemain sepak bola Iran, hal ini menunjukkan bahwa negara tuan rumah tampaknya tidak memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memberikan keamanan bagi acara olahraga yang begitu penting." Meskipun presiden FIFA Infantino mengindikasikan bahwa ia telah menerima jaminan terkait sambutan Iran, badan pengatur dunia tersebut tetap bungkam selama pertukaran kata-kata terbaru ini.
Menteri Olahraga Iran, Ahmad Donyamali, sebelumnya menyarankan kepada televisi negara bahwa keadaan saat ini membuat pertandingan menjadi "tidak mungkin," namun penarikan diri belum dikonfirmasi. Tidak ada tim dalam 75 tahun terakhir yang menolak tempat kualifikasi Piala Dunia yang mereka raih di lapangan. Bagi negara yang akan mengikuti turnamen keempat berturut-turut, taruhannya dalam olahraga sama tingginya dengan taruhannya dalam politik.
