Harapan Inggris di Piala Dunia hampir sepenuhnya bergantung pada pundak Harry Kane - dan kapten Three Lions itu tampaknya siap memikul beban tersebut setelah menjalani musim yang layak meraih Ballon d'Or

Namun, mengakhiri 60 tahun penderitaan Inggris akan membawanya ke level yang jauh lebih tinggi, hampir memastikan bahwa ia akan meraih Bola Emas yang prestisius, dengan upacara penyerahan hadiah yang mungkin secara tak terduga dipindahkan ke London sebagai penghormatan kepada Sir Stanley Matthews yang legendaris, pemenang pertama penghargaan tersebut 70 tahun yang lalu.

Namun, seperti biasa, Kane tetap tenang meskipun ketenaran abadi mungkin sudah menanti.

"Saya mungkin akan mengatakan saya pasti akan berada di sana," katanya kepada L'Equipe baru-baru ini saat ditanya tentang peluangnya meraih Ballon d'Or. "Dengan musim yang saya jalani, saya pikir dengan memenangkan tiga trofi, angka-angka yang saya capai, saya pikir saya akan masuk dalam perbincangan itu. Jika saya memenangkan Piala Dunia di atas itu, Anda bisa membayangkan itu akan menjadi salah satu pemain Inggris.

"Saat melihat beberapa pemenang Ballon d'Or di masa lalu, tentu saja itu bergantung pada pertandingan besar dan turnamen besar, dan jika ditambah dengan apa yang telah saya capai tahun ini, saya yakin saya akan berada di sana.

"Saya rasa Anda mulai mendengar pembicaraan tentang para pemain yang mungkin menjadi favorit untuk Ballon d'Or saat ini, mungkin saya dan Michael [Olise] serta beberapa pemain yang menjadi finalis Liga Champions. Jadi, ini adalah musim yang luar biasa. Saya bukan tipe orang yang ingin mengatakan bahwa saya layak mendapatkan Ballon d'Or. Saya berusaha membuktikan diri di lapangan."