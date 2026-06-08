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Harry Kane England GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Harapan Inggris di Piala Dunia hampir sepenuhnya bergantung pada pundak Harry Kane - dan kapten Three Lions itu tampaknya siap memikul beban tersebut setelah menjalani musim yang layak meraih Ballon d'Or

Analysis
England
H. Kane
World Cup
FEATURES
Bayern Munich
Bundesliga
England vs Costa Rica

Harry Kane takkan pernah mendapat kesempatan yang lebih baik dari ini. Kapten Timnas Inggris ini tiba di Piala Dunia yang kemungkinan besar akan menjadi yang terakhir baginya dalam performa terbaik sepanjang kariernya, dan ia akan menjadi tumpuan harapan seluruh bangsa di Amerika Utara. Setelah mengalami kekecewaan bersama dan pribadi pada tahun 2018 dan 2022, turnamen ini harus menjadi ajang di mana ia memanfaatkan momentumnya.

Kane tiba di turnamen ini dalam performa terbaik sepanjang kariernya, setelah mencatatkan musim dengan jumlah gol terbanyak dalam kariernya yang gemilang bersama Bayern Munich, sehingga namanya kini menjadi salah satu kandidat terdepan dalam perburuan Ballon d'Or. Jika ia mampu mengatasi kelelahan dan mengantarkan negaranya meraih trofi besar pertama dalam 60 tahun terakhir, maka ia akan menjadi kandidat terkuat untuk gelar pemain terbaik di dunia.

Ia memikul beban harapan seluruh bangsa di pundaknya di Piala Dunia, namun Kane tampak siap untuk tampil gemilang di Amerika Utara.

  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    Calon peraih Ballon d'Or

    Tak diragukan lagi bahwa Kane berpeluang menjadi pemain Inggris pertama yang memenangkan Ballon d'Or sejak Michael Owen seperempat abad lalu, dan hal itu mungkin bahkan tidak bergantung pada apakah Timnas Inggris berhasil mengangkat trofi di Amerika Utara.

    Di usia 32 tahun, Kane mencatatkan musim dengan jumlah gol terbanyak dalam kariernya yang gemilang hingga saat ini, bahkan berhasil melewati angka 60 gol berkat hat-trick pada hari terakhir musim Bundesliga yang kembali dimenangkannya serta di pertandingan puncak DFB-Pokal. Ia mencetak 36 gol di liga, ditambah 14 gol lainnya di Liga Champions.

    Bayern gagal di kompetisi klub teratas Eropa, namun sang striker berhasil meraih Sepatu Emas sebagai pencetak gol terbanyak di benua itu dengan selisih yang cukup jauh, unggul sembilan dan 11 gol dari pesaing terdekatnya, Erling Haaland dan Kylian Mbappe, masing-masing—dua dari striker terbaik di dunia.

    Dengan 61 gol yang dicetaknya, ia menempati posisi lima besar dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam satu musim di Eropa di semua kompetisi, dan ia tidak bisa berharap untuk tampil dalam performa yang lebih baik lagi menjelang Piala Dunia.

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  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    "Biarkan aksi di lapangan yang berbicara"

    Namun, mengakhiri 60 tahun penderitaan Inggris akan membawanya ke level yang jauh lebih tinggi, hampir memastikan bahwa ia akan meraih Bola Emas yang prestisius, dengan upacara penyerahan hadiah yang mungkin secara tak terduga dipindahkan ke London sebagai penghormatan kepada Sir Stanley Matthews yang legendaris, pemenang pertama penghargaan tersebut 70 tahun yang lalu.

    Namun, seperti biasa, Kane tetap tenang meskipun ketenaran abadi mungkin sudah menanti.

    "Saya mungkin akan mengatakan saya pasti akan berada di sana," katanya kepada L'Equipe baru-baru ini saat ditanya tentang peluangnya meraih Ballon d'Or. "Dengan musim yang saya jalani, saya pikir dengan memenangkan tiga trofi, angka-angka yang saya capai, saya pikir saya akan masuk dalam perbincangan itu. Jika saya memenangkan Piala Dunia di atas itu, Anda bisa membayangkan itu akan menjadi salah satu pemain Inggris.

    "Saat melihat beberapa pemenang Ballon d'Or di masa lalu, tentu saja itu bergantung pada pertandingan besar dan turnamen besar, dan jika ditambah dengan apa yang telah saya capai tahun ini, saya yakin saya akan berada di sana.

    "Saya rasa Anda mulai mendengar pembicaraan tentang para pemain yang mungkin menjadi favorit untuk Ballon d'Or saat ini, mungkin saya dan Michael [Olise] serta beberapa pemain yang menjadi finalis Liga Champions. Jadi, ini adalah musim yang luar biasa. Saya bukan tipe orang yang ingin mengatakan bahwa saya layak mendapatkan Ballon d'Or. Saya berusaha membuktikan diri di lapangan."

  • Kane England AlbaniaGetty

    Kemungkinan kecil yang tak terduga

    Kane akan memiliki motivasi tambahan untuk berpotensi menorehkan sejarah baru di Amerika Utara, meskipun peluangnya mungkin sangat tipis. Jika ia bisa mempertahankan performa klubnya di turnamen ini, maka ia mungkin saja mampu menyamai rekor gol sepanjang masa Piala Dunia milik Miroslav Klose sebanyak 16 gol, terutama dengan adanya babak gugur tambahan di ajang yang diperluas menjadi 48 tim ini. Ia berharap bisa mencetak banyak gol saat menghadapi Panama dan Ghana di fase grup, sementara lawan yang relatif lebih lemah seharusnya menanti di babak 32 besar.

    Kapten Inggris ini telah mencetak delapan gol - sejajar dengan Cristiano Ronaldo - melalui penampilannya pada 2018 dan 2022, dan dia yakin bisa setidaknya memperkecil selisih secara signifikan di Piala Dunia yang kemungkinan menjadi penampilannya yang terakhir. Menyamai atau melampaui rekor Klose bukanlah hal yang mustahil - meski Lionel Messi (13 gol) atau Kylian Mbappe (12) mungkin akan mencapainya lebih dulu.

    "Bagi saya, itu akan luar biasa, tapi saat ini saya masih agak jauh," kata Kane kepada L'Equipe. "Itu adalah rekor gol terbanyak di Piala Dunia (Miroslav Klose, 16). Tapi mungkin rekor gol terbanyak di Piala Dunia oleh pemain Inggris. Rekornya 10 oleh Gary Lineker, dan saya saat ini di angka delapan. Jadi, jika saya tampil bagus di Piala Dunia ini, saya bisa melampaui Lineker dalam hal itu.

    "Ini semua hal-hal kecil yang akan sangat menyenangkan untuk dicapai selama perjalanan. Jika kami memecahkan rekor-rekor itu, itu berarti tim sedang bermain bagus dan kami mungkin memenangkan pertandingan. Jadi itulah yang paling penting."

  • Harry kane England 2022Getty

    Alur Penebusan

    Kane akan kembali ke panggung Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak Inggris tersingkir secara mengecewakan di babak perempat final oleh Prancis pada 2022, sebuah pertandingan yang ditandai dengan kegagalan langka sang kapten Three Lions dalam mengeksekusi penalti—yang pada akhirnya menjadi momen penentu.

    Secara keseluruhan, turnamen itu mengecewakan bagi sang striker, yang lebih berperan sebagai pengatur serangan daripada pencetak gol, dengan hanya mencetak dua gol di Qatar sebelum tendangan penaltinya yang melambung tinggi dengan hanya enam menit tersisa membuat negaranya tersingkir lebih awal. Namun, Kane yakin bahwa ia telah berkembang sebagai pemain.

    "Secara pribadi, itu adalah momen yang sangat sulit dalam karier saya," kata Kane dalam wawancara baru-baru ini dengan FIFA. "Tentu saja, saya harus benar-benar kuat secara mental untuk melewati itu - dan saya berhasil. Pada akhirnya, saya hampir merasa hal itu membuat saya menjadi pemain yang lebih baik."

  • Harry Kane Jude Bellingham England 2024Getty

    Satu-satunya harapan Inggris?

    Kane harus kembali memikul harapan seluruh bangsa setelah tiga setengah tahun berlalu. Gol-golnya akan sangat krusial bagi perjuangan Inggris, dan jika ia tak tampil tajam, The Three Lions tampaknya tak akan mampu mengakhiri penantian panjang mereka akan trofi besar. Tak dapat dipungkiri bahwa kapten ini akan menanggung beban tekanan yang sangat besar sendirian.

    Namun, Kane akan didukung oleh para pemain penyerang yang dapat membuat perbedaan di momen-momen penting, terutama Jude Bellingham, Bukayo Saka, dan Morgan Rogers - meskipun dua yang pertama belum menjalani musim yang paling berpengaruh di level klub.

    Pemilihan skuad Thomas Tuchel yang sangat kontroversial juga telah menghilangkan sejumlah pemain depan yang mungkin mampu memberikan kontribusi yang mengubah jalannya pertandingan, yang sangat vital dalam turnamen sepak bola, bahkan jika itu dari bangku cadangan. Dengan absennya penyerang seperti Cole Palmer, Phil Foden, dan Morgan Gibbs-White, beban mungkin akan berada di pundak Kane dan, pada tingkat yang lebih rendah, Bellingham untuk memberikan yang terbaik setiap kali mereka turun ke lapangan.

  • Harry Kane England 2026Getty Images

    Risiko kelelahan

    Ancaman paling signifikan lainnya bagi Kane, dan karenanya peluang Inggris untuk meraih kesuksesan, adalah kemungkinan bahwa musim klub yang melelahkan akan berdampak pada sang kapten di tengah teriknya cuaca Amerika Utara.

    Di Euro 2024, sang striker tiba di turnamen ini setelah menjalani musim debut yang produktif bersama Bayern, tetapi ia tampak seperti bayangan dari pemain yang pernah mengguncang Bundesliga saat kembali ke Jerman dengan seragam tim nasional, sering kali bergerak lamban dan terisolasi di ujung lapangan saat kelelahan benar-benar terlihat.

    Meskipun demikian, meski kurang tajam seperti biasanya, Kane tetap mampu mencetak gol-gol krusial di fase grup, babak 16 besar, dan semifinal saat ia beralih ke peran sebagai pemburu gol di area penalti. Namun, lebih banyak yang diharapkan dari ikon tim Three Lions ini.

    Kane akan genap berusia 33 tahun tak lama setelah turnamen ini berakhir, setelah tampil dalam lebih banyak pertandingan di musim klub 2025-26 dibandingkan dua tahun lalu (51 vs 45), meskipun dalam hal menit bermain, ia hanya bermain sedikit lebih banyak (116). Seluruh bangsa akan berharap dan berdoa agar ia secara fisik siap menghadapi tantangan besar yang menanti di Piala Dunia.

  • Harry Kane England GOAT GFXGetty/GOAL

    'Inilah yang menjadi tujuan hidup kami'

    Namun, ada yang berbeda dari Kane kali ini; dia kini berada di level yang sama sekali berbeda, setelah mencapai tingkat permainan yang lebih tinggi di Bayern dan dinobatkan sebagai penyerang terbaik di dunia pada usia 32 tahun. Terasa jelas bahwa dia tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja.

    Berbicara kepada FIFA baru-baru ini, kapten Inggris itu mengatakan: "Intinya, inilah yang Anda impikan sejak kecil, dan saya pikir terkadang mudah untuk sampai di sini [ke Piala Dunia] dan kemudian mungkin takut menghadapi momen ini atau takut gagal, tapi itu bagian dari hidup.

    "Inilah yang kita perjuangkan. Itulah mengapa kita berada di lapangan, itulah mengapa kita berlatih setiap hari, untuk mendapatkan kesempatan ini dan mengekspresikan diri di momen itu. Tentu saja lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, tapi di situlah mungkin pemain berpengalaman seperti saya bisa membantu pemain muda untuk merasa bebas.

    "Pada akhirnya, karier ini singkat, dan Anda tidak akan sering bermain di turnamen besar, jadi mengapa menyia-nyiakannya dengan rasa takut? Keluarlah ke lapangan dan tunjukkan kemampuan Anda."

    Dia menambahkan kepada L'Equipe: "Ambisi kita tentu saja adalah memenangkannya, itu harus menjadi tujuan kita."

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