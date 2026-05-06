Harapan bagi Bundesliga: Apakah tersingkirnya Atlético Madrid akan membuka satu slot tambahan di Liga Champions?

Dengan selisih poin 0,567 yang saat ini dimiliki Jerman di bawah Spanyol dalam peringkat lima tahun, FC Bayern München dan SC Freiburg berpotensi memastikan bahwa pada musim depan, lima tim teratas Bundesliga—bukan hanya empat—dapat berlaga di Liga Champions.

Poin yang diperoleh asosiasi untuk kemenangan, hasil imbang, dan lolos ke babak berikutnya dibagi dengan jumlah total semua klub dari asosiasi masing-masing yang lolos ke tiga kompetisi piala Eropa. Untuk Jerman, jumlahnya total tujuh klub, sedangkan untuk Spanyol delapan.

Hal ini berarti bahwa satu poin memiliki bobot yang lebih besar bagi Bundesliga daripada bagi LaLiga. Jika dihitung, Jerman naik 0,142 poin dalam peringkat untuk setiap poin yang diperoleh, sedangkan Spanyol hanya 0,125.

Secara umum, aturan yang berlaku adalah: Kemenangan di kompetisi internasional memberikan dua poin bagi negara tersebut, sedangkan hasil imbang memberikan satu poin. Selain itu, lolos ke babak berikutnya di Liga Champions memberikan 1,5 poin, di Liga Europa satu poin, dan di Liga Konferensi 0,5 poin.