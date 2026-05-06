Akibat kekalahan 0-1 yang diderita Rojiblancos dari FC Arsenal pada Selasa malam, kini hanya tersisa satu klub Spanyol yang masih berlaga di kompetisi Eropa, yaitu Rayo Vallecano, yang akan bertanding di semifinal UEFA Conference League pada Kamis mendatang.
Harapan bagi Bundesliga: Apakah tersingkirnya Atlético Madrid akan membuka satu slot tambahan di Liga Champions?
Dengan selisih poin 0,567 yang saat ini dimiliki Jerman di bawah Spanyol dalam peringkat lima tahun, FC Bayern München dan SC Freiburg berpotensi memastikan bahwa pada musim depan, lima tim teratas Bundesliga—bukan hanya empat—dapat berlaga di Liga Champions.
Poin yang diperoleh asosiasi untuk kemenangan, hasil imbang, dan lolos ke babak berikutnya dibagi dengan jumlah total semua klub dari asosiasi masing-masing yang lolos ke tiga kompetisi piala Eropa. Untuk Jerman, jumlahnya total tujuh klub, sedangkan untuk Spanyol delapan.
Hal ini berarti bahwa satu poin memiliki bobot yang lebih besar bagi Bundesliga daripada bagi LaLiga. Jika dihitung, Jerman naik 0,142 poin dalam peringkat untuk setiap poin yang diperoleh, sedangkan Spanyol hanya 0,125.
Secara umum, aturan yang berlaku adalah: Kemenangan di kompetisi internasional memberikan dua poin bagi negara tersebut, sedangkan hasil imbang memberikan satu poin. Selain itu, lolos ke babak berikutnya di Liga Champions memberikan 1,5 poin, di Liga Europa satu poin, dan di Liga Konferensi 0,5 poin.
Leipzig, Leverkusen, Stuttgart, dan Hoffenheim bisa diuntungkan
Dengan demikian, Jerman akan mendapatkan slot kelima melalui liga jika Bayern—yang harus mengalahkan PSG untuk lolos—dan Freiburg—yang harus menghadapi Sporting Braga—berhasil mencapai final, serta Rayo Vallecano tersingkir oleh Racing Strasbourg.
Di sisi lain, bahkan jika kedua klub Jerman tersingkir, slot kelima masih belum sepenuhnya mustahil. Jika baik Bayern maupun Freiburg memenangkan leg kedua dengan selisih satu gol dan masing-masing tersingkir melalui adu penalti, Jerman akan mendapatkan empat poin dan mengejar ketertinggalan 0,571 poin dari Spanyol. Jika Rayo Vallecano gagal di Conference League, slot tersebut akan aman.
Dalam skenario seperti itu, RB Leipzig, Bayer 04 Leverkusen, VfB Stuttgart, dan TSG Hoffenheim akan diuntungkan. Keempat klub tersebut bersaing pada dua pekan terakhir Bundesliga untuk memperebutkan dua slot Liga Champions yang tersisa di belakang FC Bayern dan BVB. Jika posisi kelima cukup, setidaknya dua dari empat klub tersebut akan lolos ke kompetisi teratas.