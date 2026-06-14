Hanya tinggal soal detail: FC Bayern dilaporkan telah mencapai terobosan penting dalam negosiasi terkait rekrutan pertama musim panas ini

Saat ini, kedua klub dilaporkan masih bernegosiasi mengenai rincian total biaya transfer tersebut. Menurut kabar yang beredar, Eintracht lebih memilih skema sebesar 50 juta euro sebagai biaya tetap ditambah lima juta euro sebagai bonus tambahan, sementara Direktur Olahraga Bayern, Max Eberl, lebih memilih biaya transfer dasar yang lebih rendah.

Yang jelas: Brown akan menjadi salah satu bek kiri termahal dalam sejarah dan sejajar dengan Marc Cucurella dan Benjamin Mendy. Bagi Eintracht, kesepakatan ini tetap merupakan hasil ekonomi terbaik meskipun ada sedikit kompromi.

Jadwal transfer dilaporkan sudah ditetapkan dan erat terkait dengan penampilan tim nasional Jerman di Piala Dunia. Segera setelah pertandingan pembuka melawan Curacao, transfer ini akan resmi disepakati. Untuk tidak membuang waktu, FC Bayern telah menyiapkan langkah-langkah logistik: Nathaniel Brown akan menjalani pemeriksaan medis wajibnya langsung di markas tim Piala Dunia di AS.

Detail menarik di sela-sela: Sebuah klub dari Liga Premier yang tidak disebutkan namanya tampaknya berusaha menghalangi hingga akhir. Seperti dilaporkan pakar transfer Fabrizio Romano, Brown langsung menolak tawaran klub yang tertarik tersebut. Bagi pemain yang telah memperjuangkan posisi reguler di timnas Jerman di bawah asuhan Julian Nagelsmann, tidak ada keraguan bahwa tujuannya adalah Munich. Selain itu, Eintracht telah memberikan persetujuan kepada pemain andalannya tersebut untuk membiarkannya hengkang jika ada tawaran yang sesuai.