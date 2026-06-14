Bek sayap berusia 23 tahun, yang akan menjalani debutnya di Piala Dunia melawan Curacao, direncanakan akan diikat dalam kontrak jangka panjang dengan klub juara terbanyak tersebut. Menurut informasi dari Bild, Direktur Olahraga Max Eberl dan Direktur Olahraga Frankfurt Markus Krösche telah menyepakati paket kesepakatan yang nilainya jauh di bawah tuntutan awal pihak Frankfurt. Sementara Eintracht pada awal pembicaraan masih meminta antara 60 dan 65 juta euro sebagai biaya transfer, kini angka 55 juta euro termasuk pembayaran bonus dianggap realistis. Dengan demikian, pengumuman resmi kesepakatan sudah di depan mata.
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Hanya tinggal soal detail: FC Bayern dilaporkan telah mencapai terobosan penting dalam negosiasi terkait rekrutan pertama musim panas ini
Saat ini, kedua klub dilaporkan masih bernegosiasi mengenai rincian total biaya transfer tersebut. Menurut kabar yang beredar, Eintracht lebih memilih skema sebesar 50 juta euro sebagai biaya tetap ditambah lima juta euro sebagai bonus tambahan, sementara Direktur Olahraga Bayern, Max Eberl, lebih memilih biaya transfer dasar yang lebih rendah.
Yang jelas: Brown akan menjadi salah satu bek kiri termahal dalam sejarah dan sejajar dengan Marc Cucurella dan Benjamin Mendy. Bagi Eintracht, kesepakatan ini tetap merupakan hasil ekonomi terbaik meskipun ada sedikit kompromi.
Jadwal transfer dilaporkan sudah ditetapkan dan erat terkait dengan penampilan tim nasional Jerman di Piala Dunia. Segera setelah pertandingan pembuka melawan Curacao, transfer ini akan resmi disepakati. Untuk tidak membuang waktu, FC Bayern telah menyiapkan langkah-langkah logistik: Nathaniel Brown akan menjalani pemeriksaan medis wajibnya langsung di markas tim Piala Dunia di AS.
Detail menarik di sela-sela: Sebuah klub dari Liga Premier yang tidak disebutkan namanya tampaknya berusaha menghalangi hingga akhir. Seperti dilaporkan pakar transfer Fabrizio Romano, Brown langsung menolak tawaran klub yang tertarik tersebut. Bagi pemain yang telah memperjuangkan posisi reguler di timnas Jerman di bawah asuhan Julian Nagelsmann, tidak ada keraguan bahwa tujuannya adalah Munich. Selain itu, Eintracht telah memberikan persetujuan kepada pemain andalannya tersebut untuk membiarkannya hengkang jika ada tawaran yang sesuai.
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Apa arti perekrutan Brown bagi masa depan Alphonso Davies di FC Bayern?
Kedatangan Brown yang akan segera terjadi bisa berdampak besar bagi skuad Bayern Munich. Bintang muda ini tampaknya tidak akan didatangkan sebagai pemain cadangan. Pada musim lalu, Alphonso Davies—jika sedang fit—dan Raphael Guerreiro biasanya bermain sebagai bek kiri. Guerreiro telah hengkang dari Bayern, dan Davies pun tidak lagi dianggap sebagai pemain yang tak bisa dijual oleh klub asal Munich tersebut. Pemain Kanada ini, yang sering mengalami cedera dalam beberapa tahun terakhir dan juga absen dalam pertandingan pembuka Kanada di Piala Dunia karena cedera, mungkin akan meninggalkan Munich pada musim panas ini setelah tujuh tahun.
Brown adalah tipe pemain yang mirip dengan Davies dan biasanya memainkan peran bek kiri secara ofensif. Di Munich, Brown dipandang sebagai pilar utama dalam restrukturisasi skuad. Melalui statusnya sebagai pemain tim nasional dan kemungkinan peran pentingnya di Piala Dunia, nilai pasarnya bahkan bisa naik lebih tinggi lagi selama turnamen berlangsung.