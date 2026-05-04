Hanya tinggal satu langkah lagi? Apa yang masih kurang dari FC Bayern untuk masuk ke jajaran elit Eropa

Namun, ada perkembangan baru. Di München, langkah-langkah untuk masa depan telah ditetapkan melalui pembelian stadion di Unterhaching. Setelah renovasi yang diperlukan, kompleks olahraga tersebut akan menjadi tempat untuk pertandingan dan latihan. Secara umum, investasi besar-besaran diharapkan dapat memajukan Bundesliga Wanita.

"Antara 700 dan 800 juta euro dalam delapan tahun ke depan," kata Katharina Kiel, Presiden Asosiasi Liga FBL yang baru didirikan, kepada majalah kicker sebagai targetnya. Dalam proyek reorientasi ini, setelah negosiasi dengan Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) gagal, pandangan sering tertuju ke Inggris.

Semakin banyak pemain top yang pindah ke Women's Super League, termasuk gelandang andalan Bayern, Georgia Stanway, yang dikabarkan akan kembali ke tanah airnya. "Seperti dalam sepak bola pria, jutaan dan miliaran euro dari investor di sana memang tidak berkelanjutan, tetapi merusak persaingan. Saya yakin kita akan menemukan solusinya," kata Kiel.

Bagi Gwinn dan rekan-rekannya, visi masa depan semacam itu tidak menjadi penghiburan pada malam yang pahit di Camp Nou; kegagalan mencapai final perdana setelah hasil imbang 1-1 di leg pertama terasa menyakitkan. "Perasaannya adalah bahwa kami sebenarnya sudah hampir berhasil," keluh kapten timnas Jerman itu. Terutama gol 3-4 yang dicetak oleh Pernille Harder (90.) yang dianulir setelah intervensi VAR karena pelanggaran, menimbulkan frustrasi: "Begitulah cara membunuh pertandingan."

Bayern dapat melanjutkan kebangkitan mereka yang kuat namun terlambat ini di final Piala DFB. Melawan rival abadi mereka, VfL Wolfsburg, mereka akan berusaha meraih gelar ganda lagi pada 14 Mei (pukul 16.00/ZDF dan Sky) di Köln. Untuk kemudian, dengan semangat baru, kembali melancarkan serangan terhadap gelar juara Eropa.