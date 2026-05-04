Di tengah kekecewaan mendalam dan rasa frustrasi yang terus menggerogoti akibat keputusan wasit, rasa bangga pun perlahan-lahan mulai muncul di hati Giulia Gwinn dan rekan-rekannya. "Kita akan kembali ke München dengan kepala tegak," kata Herbert Hainer menghibur para pemain sepak bola wanitanya yang sedang berduka. Setelah impian meraih treble pupus, Presiden FC Bayern itu mengalihkan pandangannya ke masa depan yang, menurut harapannya, akan cerah.
Hanya tinggal satu langkah lagi? Apa yang masih kurang dari FC Bayern untuk masuk ke jajaran elit Eropa
Juara Jerman itu telah "menampilkan permainan yang tangguh melawan tim terbaik di dunia," puji Hainer setelah kekalahan 2-4 (1-2) di kandang FC Barcelona — dan dengan demikian, dalam leg kedua semifinal Liga Champions, "menunjukkan bahwa FC Bayern semakin mengukuhkan posisinya di jajaran elit internasional". Keinginan untuk meraih trofi Henkel telah lama menjadi motivasi terkuat bagi klub yang telah meninggalkan para pesaingnya di Bundesliga.
"Masa depan kami akan cerah jika kami terus melangkah," ramal pelatih "bangga" José Barcala. Dan Direktur Bianca Rech mengatakan di BR: "Kami telah mengambil langkah maju tahun ini. Itu yang kami bawa." Namun, untuk menutup celah yang semakin mengecil dengan elit Eropa, diperlukan upaya lebih besar yang sudah lama dilakukan oleh finalis dari Barcelona dan Lyon.
Hal itu membuahkan hasil yang berkelanjutan. Barca yang lebih berpengalaman, namun tetap rentan, dengan bintang-bintang dunianya Alexia Putellas dan Aitana Bonmatí, berada di final untuk keenam kalinya berturut-turut. Dan OL Lyonnes, yang diperkuat pemain tim nasional Jule Brand, akan mengejar kemenangan kesembilan mereka sebagai pemegang rekor pada 23 Mei di Oslo.
FC Bayern: Stadion baru sebagai landasan — dan pandangan tertuju ke Inggris
Namun, ada perkembangan baru. Di München, langkah-langkah untuk masa depan telah ditetapkan melalui pembelian stadion di Unterhaching. Setelah renovasi yang diperlukan, kompleks olahraga tersebut akan menjadi tempat untuk pertandingan dan latihan. Secara umum, investasi besar-besaran diharapkan dapat memajukan Bundesliga Wanita.
"Antara 700 dan 800 juta euro dalam delapan tahun ke depan," kata Katharina Kiel, Presiden Asosiasi Liga FBL yang baru didirikan, kepadamajalah kicker sebagai targetnya. Dalam proyek reorientasi ini, setelah negosiasi dengan Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) gagal, pandangan sering tertuju ke Inggris.
Semakin banyak pemain top yang pindah ke Women's Super League, termasuk gelandang andalan Bayern, Georgia Stanway, yang dikabarkan akan kembali ke tanah airnya. "Seperti dalam sepak bola pria, jutaan dan miliaran euro dari investor di sana memang tidak berkelanjutan, tetapi merusak persaingan. Saya yakin kita akan menemukan solusinya," kata Kiel.
Bagi Gwinn dan rekan-rekannya, visi masa depan semacam itu tidak menjadi penghiburan pada malam yang pahit di Camp Nou; kegagalan mencapai final perdana setelah hasil imbang 1-1 di leg pertama terasa menyakitkan. "Perasaannya adalah bahwa kami sebenarnya sudah hampir berhasil," keluh kapten timnas Jerman itu. Terutama gol 3-4 yang dicetak oleh Pernille Harder (90.) yang dianulir setelah intervensi VAR karena pelanggaran, menimbulkan frustrasi: "Begitulah cara membunuh pertandingan."
Bayern dapat melanjutkan kebangkitan mereka yang kuat namun terlambat ini di final Piala DFB. Melawan rival abadi mereka, VfL Wolfsburg, mereka akan berusaha meraih gelar ganda lagi pada 14 Mei (pukul 16.00/ZDF dan Sky) di Köln. Untuk kemudian, dengan semangat baru, kembali melancarkan serangan terhadap gelar juara Eropa.