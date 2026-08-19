Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Hanya tinggal menunggu waktu' - CEO Arsenal Richard Garlick mengonfirmasi kontrak baru untuk Mikel Arteta sudah dekat
Bos Arsenal memberikan pembaruan kontrak yang pasti
Garlick telah menyampaikan kabar yang ditunggu-tunggu setiap pendukung Arsenal, dengan menegaskan bahwa masa depan Arteta di klub akan "segera diselesaikan". Pelatih asal Spanyol itu, yang terkenal mengakhiri penantian dua dekade klub untuk gelar Premier League musim lalu, kini memasuki tahun terakhir dari kontrak yang ia tanda tangani pada 2024.
Meski waktu terus berjalan, jajaran petinggi di Emirates Stadium tetap benar-benar tenang menghadapi situasi ini, dengan memandang kontrak baru sebagai formalitas, bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Fokus tetap tertuju penuh pada lapangan dan jendela transfer yang sedang berlangsung, tetapi pekerjaan administratif untuk memastikan Arteta bertahan dalam jangka panjang kini sudah mendekati tahap akhir.
- Getty Images
Keinginan Arteta untuk bertahan
Berbicara kepada BBC Sport, Garlick terbuka soal niat klub dan keinginan sang manajer untuk bertahan. CEO itu menegaskan tidak ada ketegangan di antara kedua belah pihak. Arteta baru-baru ini menyatakan bahwa ia merasa sangat bahagia dan sangat bersyukur bisa bekerja di klub tempat ia membangun kembali budaya tim utama.
"Mikel ingin berada di Arsenal dan kami ingin Mikel berada di Arsenal. Tinggal masalah waktu sebelum kami menuangkannya ke dalam kontrak baru. Semua orang sangat yakin dan tenang. Kami hanya sedang menjalani bursa transfer dan saya yakin kontrak Mikel akan diselesaikan dalam waktu dekat," kata Garlick.
Transformasi nasib di London Utara
Dampak Arteta benar-benar revolusioner, mengubah Arsenal dari tim yang kesulitan menemukan identitas menjadi kekuatan utama dalam sepak bola Inggris. Dengan mengamankan trofi Premier League musim lalu, ia mencapai sesuatu yang dianggap mustahil oleh banyak orang di tengah dominasi Manchester City, sekaligus menghadirkan gelar liga pertama bagi klub sejak era Invincibles pada 2004. Selain itu, ia membawa klub London Utara itu ke final Liga Champions, mengukuhkan status mereka sebagai salah satu tim elite Eropa.
Saat Arsenal bersiap menghadapi kampanye berat lainnya, fokus tetap tertuju pada upaya mempertahankan standar tinggi yang ditetapkan selama musim sukses mereka saat menjuarai liga. Arteta vokal soal perlunya skuadnya terus berkembang dan mampu menangani tuntutan fisik serta mental saat bersaing di banyak ajang, termasuk Liga Champions.
- (C)Getty Images
Era baru stabilitas
Bagi Arteta, kontrak baru itu menjadi validasi atas budaya yang telah ia bangun di London Colney. Sejak mengambil alih, ia telah merombak skuad, melepas para veteran papan atas demi inti tim yang muda dan lapar, yang kini telah berkembang menjadi juara liga. Saat Arsenal bersiap memulai pertahanan gelar mereka melawan Coventry City di Emirates pada Jumat ini, atmosfer di sekitar klub dipenuhi rasa percaya diri yang sangat tinggi. Cara meyakinkan mereka saat menjuarai Community Shield menunjukkan bahwa Arsenal sama sekali tidak berniat melambat setelah kesuksesan terbaru mereka.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami