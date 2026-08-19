Garlick telah menyampaikan kabar yang ditunggu-tunggu setiap pendukung Arsenal, dengan menegaskan bahwa masa depan Arteta di klub akan "segera diselesaikan". Pelatih asal Spanyol itu, yang terkenal mengakhiri penantian dua dekade klub untuk gelar Premier League musim lalu, kini memasuki tahun terakhir dari kontrak yang ia tanda tangani pada 2024.

Meski waktu terus berjalan, jajaran petinggi di Emirates Stadium tetap benar-benar tenang menghadapi situasi ini, dengan memandang kontrak baru sebagai formalitas, bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Fokus tetap tertuju penuh pada lapangan dan jendela transfer yang sedang berlangsung, tetapi pekerjaan administratif untuk memastikan Arteta bertahan dalam jangka panjang kini sudah mendekati tahap akhir.