Hanya tinggal mengklarifikasi beberapa detail? Masa depan Vinicius Junior dari Real Madrid kabarnya sudah diputuskan

Menurut laporan Sky, Real Madrid telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Vinicius mengenai kontrak baru berjangka panjang setelah melalui negosiasi yang panjang. Rincian akhir masih harus diselesaikan.
Kontrak Vinicius saat ini akan berakhir pada 2027. Lebih dari setahun yang lalu, sang penyerang telah secara terbuka mengumumkan bahwa ia akan segera menandatangani kontrak baru dengan klub papan atas Spanyol tersebut. Karena hal itu belum terwujud hingga saat ini, spekulasi bahwa pemain asal Brasil itu mungkin akan meninggalkan Madrid terus beredar.
Sementara itu, dilaporkan bahwa tuntutan gaji Vinicius dianggap terlalu tinggi oleh Real Madrid. Oleh karena itu, negosiasi kontrak baru dilaporkan sempat terhenti - dan seiring dengan itu, rumor tentang ketertarikan dari Arab Saudi pun bermunculan secara berkala. Klub-klub kaya raya dari Saudi Pro League dikabarkan akan memikat Vinicius dengan gaji yang fantastis.
Hubungan yang tegang antara Vinicius dan mantan pelatih Real Madrid, Xabi Alonso, semakin memperburuk situasi. Saat diganti dalam laga Clasico melawan FC Barcelona pada Oktober tahun lalu, pemain berusia 25 tahun itu meluapkan kekesalannya dan bahkan dengan jelas mengancam akan hengkang dari Madrid.
Seperti diketahui, Alonso dipecat pada Januari, dan di bawah penggantinya, Alvaro Arbeloa, Vinicius dilaporkan merasa jauh lebih dihargai. Oleh karena itu, dalam beberapa minggu terakhir, tanda-tanda bahwa bintang penyerang tersebut akhirnya bersedia menandatangani kontrak baru semakin menguat.
Tampaknya Vinicius juga membuat beberapa kompromi untuk hal ini. Menurut Sky, Kylian Mbappe akan tetap menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Real Madrid, dan Vinicius akan tetap berada di bawah pemain Prancis tersebut dalam daftar gaji, bahkan dengan kontrak barunya. Sebelumnya, ada laporan yang menyebutkan bahwa Vinicius sangat ingin menjadi pemain dengan gaji tertinggi di skuad Los Blancos di masa depan.
Namun, masih belum jelas siapa yang akan menjadi pelatih Vinicius dan kawan-kawan di masa depan. Setelah tersingkir di perempat final Liga Champions melawan FC Bayern München pekan lalu, The Athletic melaporkan bahwa Arbeloa kemungkinan besar harus mundur pada akhir musim ini. Musim ini tampaknya akan berakhir tanpa gelar bagi Real, karena mereka tersingkir di babak 16 besar Copa del Rey dan tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Barcelona dengan enam pertandingan tersisa di LaLiga.
Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps, yang akan meninggalkan Equipe Tricolore setelah Piala Dunia musim panas ini, baru-baru ini disebut-sebut sebagai salah satu calon pengganti Arbeloa. Menurut Sport Bild, pihak Real juga sedang mendiskusikan pelatih sukses Stuttgart, Sebastian Hoeneß. Namun, ia baru-baru ini bereaksi dengan hati-hati ketika ditanya mengenai rumor tersebut.
Vinicius pindah ke Madrid dari klub asalnya di Brasil, Flamengo, pada tahun 2018. Bersama Los Blancos, ia telah tampil dalam 370 pertandingan resmi dan mencetak 124 gol. Bersama Real, ia telah memenangkan Liga Champions dua kali (2022, 2024) dan tiga gelar juara Spanyol (2020, 2022, 2024).
Vinicius di Real Madrid: Catatan statistiknya musim ini
Permainan
48
Gol
18
Assist
14