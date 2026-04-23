Hanya tinggal mengklarifikasi beberapa detail? Masa depan Vinicius Junior dari Real Madrid kabarnya sudah diputuskan

Hubungan yang tegang antara Vinicius dan mantan pelatih Real Madrid, Xabi Alonso, semakin memperburuk situasi. Saat diganti dalam laga Clasico melawan FC Barcelona pada Oktober tahun lalu, pemain berusia 25 tahun itu meluapkan kekesalannya dan bahkan dengan jelas mengancam akan hengkang dari Madrid.

Seperti diketahui, Alonso dipecat pada Januari, dan di bawah penggantinya, Alvaro Arbeloa, Vinicius dilaporkan merasa jauh lebih dihargai. Oleh karena itu, dalam beberapa minggu terakhir, tanda-tanda bahwa bintang penyerang tersebut akhirnya bersedia menandatangani kontrak baru semakin menguat.

Tampaknya Vinicius juga membuat beberapa kompromi untuk hal ini. Menurut Sky, Kylian Mbappe akan tetap menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Real Madrid, dan Vinicius akan tetap berada di bawah pemain Prancis tersebut dalam daftar gaji, bahkan dengan kontrak barunya. Sebelumnya, ada laporan yang menyebutkan bahwa Vinicius sangat ingin menjadi pemain dengan gaji tertinggi di skuad Los Blancos di masa depan.