Hanya tiga klub papan atas yang boleh merekrutnya, dan satu kekhawatiran besar tetap ada: Rincian baru mengenai klausul pelepasan Nico Schlotterbeck di BVB terungkap

Sebelumnya, Sky telah mengabarkan bahwa FC Bayern München, yang menurut berbagai rumor juga dikabarkan tertarik pada Schlotterbeck, tidak termasuk dalam daftar pengecualian yang berpotensi menggunakan klausul pelepasan kontrak pada musim panas ini.

Schlotterbeck telah memperpanjang kontraknya yang semula berlaku hingga 2027 menjadi empat tahun lagi hingga 2031 pada Jumat lalu. Namun, pemain berusia 26 tahun itu dilaporkan telah mendapatkan jaminan klausul pelepasan yang dapat diaktifkan setelah Piala Dunia 2026 di AS, Kanada, dan Meksiko.

Tampaknya bek tengah ini berharap dapat menarik perhatian dengan penampilan gemilang bersama tim nasional Jerman, sehingga ia dapat pindah ke klub papan atas pada musim panas ini.

Baik di Liverpool maupun di Madrid, kemungkinan akan ada kebutuhan untuk memperkuat lini pertahanan tengah pada musim panas ini. Di The Reds, Ibrahima Konate belum memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada musim panas ini. Selain itu, Virgil van Dijk juga tidak semakin muda (34). Di kubu Los Blancos, kontrak Antonio Rüdiger dan David Alaba akan berakhir. Setidaknya, pemain asal Austria itu tampaknya tidak akan ditawari kontrak baru. Selain itu, Eder Militao terus-menerus harus berjuang melawan cedera parah dan absen dalam waktu lama. Namun, Real masih memiliki dua bek tengah muda sebagai cadangan, yaitu Dean Huijsen dan Raul Aeencio.