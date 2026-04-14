Sebagaimana dilaporkan oleh Sport Bild, hanya Real Madrid, Liverpool FC, dan sebuah klub yang namanya tidak disebutkan yang dapat memanfaatkan klausul yang kabarnya dimasukkan oleh bek tengah tersebut ke dalam kontrak barunya saat memperpanjang kontraknya di Borussia Dortmund.
Hanya tiga klub papan atas yang boleh merekrutnya, dan satu kekhawatiran besar tetap ada: Rincian baru mengenai klausul pelepasan Nico Schlotterbeck di BVB terungkap
Sebelumnya, Sky telah mengabarkan bahwa FC Bayern München, yang menurut berbagai rumor juga dikabarkan tertarik pada Schlotterbeck, tidak termasuk dalam daftar pengecualian yang berpotensi menggunakan klausul pelepasan kontrak pada musim panas ini.
Schlotterbeck telah memperpanjang kontraknya yang semula berlaku hingga 2027 menjadi empat tahun lagi hingga 2031 pada Jumat lalu. Namun, pemain berusia 26 tahun itu dilaporkan telah mendapatkan jaminan klausul pelepasan yang dapat diaktifkan setelah Piala Dunia 2026 di AS, Kanada, dan Meksiko.
Tampaknya bek tengah ini berharap dapat menarik perhatian dengan penampilan gemilang bersama tim nasional Jerman, sehingga ia dapat pindah ke klub papan atas pada musim panas ini.
Baik di Liverpool maupun di Madrid, kemungkinan akan ada kebutuhan untuk memperkuat lini pertahanan tengah pada musim panas ini. Di The Reds, Ibrahima Konate belum memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada musim panas ini. Selain itu, Virgil van Dijk juga tidak semakin muda (34). Di kubu Los Blancos, kontrak Antonio Rüdiger dan David Alaba akan berakhir. Setidaknya, pemain asal Austria itu tampaknya tidak akan ditawari kontrak baru. Selain itu, Eder Militao terus-menerus harus berjuang melawan cedera parah dan absen dalam waktu lama. Namun, Real masih memiliki dua bek tengah muda sebagai cadangan, yaitu Dean Huijsen dan Raul Aeencio.
BVB masih memiliki waktu enam minggu untuk mencari pengganti Nico Schlotterbeck
Menurut informasi dari Sport-Bild, klausul tersebut tidak berlaku selama seluruh periode bursa transfer untuk Schlotterbeck. Klausul tersebut hanya berlaku hingga pertengahan Juli—yakni sekitar waktu final Piala Dunia (19 Juli). Jika klub ingin memanfaatkan klausul tersebut, keputusan harus diambil sebelum tanggal tersebut. Sementara itu, Ruhr Nachrichten melaporkan bahwa periode tersebut berlaku hingga dimulainya musim Bundesliga pada 28 Agustus. Jumlah yang dibicarakan berkisar antara 50 hingga 60 juta euro.
Jika klausul tersebut hanya berlaku hingga pertengahan Juli, BVB masih memiliki waktu sekitar enam minggu untuk mencari pengganti Schlotterbeck. Di Jerman, jendela transfer musim panas diperkirakan akan dibuka dari 1 Juli 2026 hingga 31 Agustus 2026.
Pada pertandingan kandang Dortmund akhir pekan lalu melawan Bayer 04 Leverkusen, terdengar siulan terhadap Schlotterbeck - tampaknya sebagai reaksi atas pengakuan setia kepada klub yang dianggap sedikit munafik oleh para pendukung.
Data performa Nico Schlotterbeck di BVB
Penampilan
Gol
Assist
Kartu kuning
Kartu merah
156
10
18
26
3