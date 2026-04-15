Hanya tersisa satu pemain di depannya: Manuel Neuer dari FC Bayern berhasil menyalip Lionel Messi saat melawan Real Madrid dan mengejar rekor bersejarah

Selain itu, Neuer mengumumkan bahwa klub dan dirinya akan segera mengumumkan keputusan. "Saya rasa tidak akan butuh waktu lama lagi," tambahnya, "sampai saya memberanikan diri dan mengambil keputusan. Dan tentu saja, setelah itu akan ada pembicaraan dengan klub."

Para petinggi Bayern baru-baru ini memberi isyarat bahwa mereka siap memperpanjang kontrak pemain berusia 40 tahun itu selama satu tahun lagi, asalkan dia menginginkannya. Neuer telah berulang kali menekankan bahwa dia ingin mendengarkan kondisi tubuhnya dengan seksama sebelum mengambil keputusan.

Sport Bild baru-baru ini melaporkan bahwa perpanjangan kontrak Neuer selama satu tahun lagi kini "kemungkinan besar" akan terjadi. Namun, dalam hal ini, para petinggi Bayern berupaya agar sang juara dunia 2014 tersebut diturunkan dengan lebih terukur pada musim mendatang. Sebaliknya, pengganti Neuer, Jonas Urbig, diharapkan mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain dan dengan demikian lebih siap menghadapi era pasca-Neuer. Ada pembicaraan bahwa pemain berusia 22 tahun itu diharapkan tampil dalam 20 pertandingan.

Pada musim ini, Urbig telah tampil dalam 14 pertandingan. Namun, ia juga diuntungkan oleh fakta bahwa Neuer harus absen selama hampir satu bulan di awal tahun karena dua cedera otot, sehingga ia melewatkan enam pertandingan.