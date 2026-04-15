Kiper legendaris FC Bayern itu tampil sebagai starter untuk ke-137 kalinya bersama FCB dalam laga leg kedua perempat final melawan Real Madrid di Liga Champions, dan dengan demikian berhasil mengungguli tak lain dan tak bukan Lionel Messi (136). Thomas Müller berada di peringkat kesembilan dalam daftar ini dengan 119 penampilan sebagai starter.
Hanya tersisa satu pemain di depannya: Manuel Neuer dari FC Bayern berhasil menyalip Lionel Messi saat melawan Real Madrid dan mengejar rekor bersejarah
Namun, untuk saat ini, Iker Casillas tetap menjadi pemimpin tak terbantahkan dengan 149 penampilan sebagai starter di Liga Champions bersama Real Madrid. Namun, jika Neuer memperpanjang kontraknya bersama juara Bundesliga itu selama satu tahun lagi dan juga tampil sebagai kiper utama sejak awal dalam potensi pertandingan semifinal dan final musim ini, rekor abadi Casillas bisa terancam.
Hanya dari fase grup Liga Champions saja, Bayern sudah dijamin akan memainkan delapan pertandingan pada musim mendatang. Ditambah lagi, kemungkinan besar akan ada beberapa pertandingan sistem gugur. Jadi, pemain berusia 40 tahun ini masih bisa menghitung peluangnya untuk memecahkan rekor Liga Champions tersebut.
Namun, kemungkinan besar ia tidak akan membuat keputusan masa depannya yang masih tertunda berdasarkan hal tersebut. Hal yang sama telah ia sampaikan pada hari Selasa selama konferensi pers menjelang pertandingan melawan Real, ketika ia ditanya apakah prospek meraih gelar akan memengaruhi keputusannya.
Neuer tampaknya cenderung memperpanjang kontraknya di FC Bayern - Urbig diharapkan mendapat lebih banyak kesempatan bermain
Selain itu, Neuer mengumumkan bahwa klub dan dirinya akan segera mengumumkan keputusan. "Saya rasa tidak akan butuh waktu lama lagi," tambahnya, "sampai saya memberanikan diri dan mengambil keputusan. Dan tentu saja, setelah itu akan ada pembicaraan dengan klub."
Para petinggi Bayern baru-baru ini memberi isyarat bahwa mereka siap memperpanjang kontrak pemain berusia 40 tahun itu selama satu tahun lagi, asalkan dia menginginkannya. Neuer telah berulang kali menekankan bahwa dia ingin mendengarkan kondisi tubuhnya dengan seksama sebelum mengambil keputusan.
Sport Bild baru-baru ini melaporkan bahwa perpanjangan kontrak Neuer selama satu tahun lagi kini "kemungkinan besar" akan terjadi. Namun, dalam hal ini, para petinggi Bayern berupaya agar sang juara dunia 2014 tersebut diturunkan dengan lebih terukur pada musim mendatang. Sebaliknya, pengganti Neuer, Jonas Urbig, diharapkan mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain dan dengan demikian lebih siap menghadapi era pasca-Neuer. Ada pembicaraan bahwa pemain berusia 22 tahun itu diharapkan tampil dalam 20 pertandingan.
Pada musim ini, Urbig telah tampil dalam 14 pertandingan. Namun, ia juga diuntungkan oleh fakta bahwa Neuer harus absen selama hampir satu bulan di awal tahun karena dua cedera otot, sehingga ia melewatkan enam pertandingan.
Liga Champions: Manuel Neuer Mengejar Rekor Casillas
Posisi Pemain Penampilan sebagai starter di Liga Champions Klub 1 Iker Casillas 149 Real Madrid 2 Manuel Neuer 137 FC Bayern 3 Lionel Messi 136 FC Barcelona 4 Sergio Ramos 129 Real Madrid 5 Xavi 126 FC Barcelona 6 Raul 123 Real Madrid 7 Sergio Busquets 121 FC Barcelona 8 Gerard Piqué 120 FC Barcelona 9 Thomas Müller 119 FC Bayern 10 Ryan Giggs 118 Manchester United