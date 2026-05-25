Pada hari terakhir jendela transfer musim dingin, Felipe Chavez dipinjamkan ke 1. FC Köln. Namun, menurut informasi dari Sky, klub asal Kota Katedral tersebut tidak akan menggunakan opsi pembeliannya, sehingga pemain muda tersebut untuk saat ini akan kembali bergabung dengan FC Bayern München.
Hanya tampil sebentar selama masa peminjaman di Bundesliga: Gelandang berbakat tersebut tampaknya akan kembali ke FC Bayern München
Pada bulan Maret lalu, surat kabar Abendzeitung melaporkan bahwa Köln berencana untuk menggunakan opsi pembelian permanen. Meskipun Chavez hanya tampil sebentar beberapa kali di bawah asuhan mantan pelatih Luka Kwasniok, 1. FC telah menunjukkan rencana yang jelas kepada talenta muda tersebut: "Kami ingin membawanya ke Bundesliga secara bertahap," jelas manajer olahraga Thomas Kessler saat itu.
Namun, seandainya Köln telah mentransfer biaya transfer yang diperkirakan mencapai puluhan juta euro, FCB masih memiliki peluang untuk membawa Chavez kembali ke Säbener Straße. Untuk pemain asal Peru yang dianggap sebagai talenta besar di dalam klub, Bayern dilaporkan telah mengamankan hak pembelian kembali untuk tahun 2027 dan 2028.
Berbeda dengan Noel Aseko, pihak Munich sama sekali tidak perlu menggunakan hak tersebut dalam kasus Chavez. Namun, pemain tim nasional Peru itu pun hanya bisa mendapatkan sedikit kesempatan bermain dalam perjuangan menghindari degradasi.
Bahkan setelah pergantian pelatih di Köln dan Rene Wagner mengambil alih jabatan, gelandang serba bisa ini jarang diturunkan. Secara keseluruhan, ia hanya tampil dalam tujuh pertandingan dengan seragam Köln. Namun, ia hanya mengumpulkan 96 menit bermain. Pada pekan ke-32, ia mendapat kepercayaan untuk bermain selama 28 menit di posisi gelandang tengah saat timnya bermain imbang 2-2 melawan Union Berlin. Itu adalah penampilannya yang terlama sekaligus yang terakhir.
Ia sempat merayakan debutnya di Bundesliga bersama juara Bundesliga terbanyak di Jerman. Pada Januari, Vincent Kompany memberinya kesempatan untuk tampil dalam dua pertandingan singkat melawan VfL Wolfsburg dan FC Augsburg, dengan total durasi 12 menit.
Sampai saat ini, pemain kidal ini masih menanti poin pertamanya di kasta tertinggi sepak bola Jerman. Kontraknya saat ini masih berlaku hingga 2027.
Felipe Chavez: Statistik di Bundesliga 2025/2026
Tim Pertandingan Menit Bermain Gol Assist Kartu Kuning Kartu merah FC Bayern München 2 12 - - - - FC Köln 7 96 - - - -