Hanya tampil sebentar selama masa peminjaman di Bundesliga: Gelandang berbakat tersebut tampaknya akan kembali ke FC Bayern München

Berbeda dengan Noel Aseko, pihak Munich sama sekali tidak perlu menggunakan hak tersebut dalam kasus Chavez. Namun, pemain tim nasional Peru itu pun hanya bisa mendapatkan sedikit kesempatan bermain dalam perjuangan menghindari degradasi.

Bahkan setelah pergantian pelatih di Köln dan Rene Wagner mengambil alih jabatan, gelandang serba bisa ini jarang diturunkan. Secara keseluruhan, ia hanya tampil dalam tujuh pertandingan dengan seragam Köln. Namun, ia hanya mengumpulkan 96 menit bermain. Pada pekan ke-32, ia mendapat kepercayaan untuk bermain selama 28 menit di posisi gelandang tengah saat timnya bermain imbang 2-2 melawan Union Berlin. Itu adalah penampilannya yang terlama sekaligus yang terakhir.

Ia sempat merayakan debutnya di Bundesliga bersama juara Bundesliga terbanyak di Jerman. Pada Januari, Vincent Kompany memberinya kesempatan untuk tampil dalam dua pertandingan singkat melawan VfL Wolfsburg dan FC Augsburg, dengan total durasi 12 menit.

Sampai saat ini, pemain kidal ini masih menanti poin pertamanya di kasta tertinggi sepak bola Jerman. Kontraknya saat ini masih berlaku hingga 2027.