Apakah kiper bintang Ederson akan kembali meninggalkan Fenerbahçe setelah hanya satu musim? Menurut pakar transferTurki Yagiz Sabuncuoglu, hal itu bahkan sangat mungkin terjadi.
Hanya setelah satu tahun: Pemain baru yang sangat dielu-elukan itu tampaknya sudah ingin meninggalkan klub papan atas Turki tersebut
Ederson sendiri dikabarkan ingin hengkang dari klub asal Istanbul tersebut. Sabuncuoglu menulis bahwa ada beberapa klub dari Arab Saudi yang tertarik pada pemain asal Brasil itu. Di antaranya adalah Al-Nassr, klub tempat Cristiano Ronaldo bermain.
Konon, pihak manajemen Fenerbahce tidak menentang kemungkinan transfer tersebut. Ederson pindah dari Manchester City ke klub di tepi Selat Bosporus pada musim panas lalu dengan biaya transfer sebesar sebelas juta euro. Pemain berusia 32 tahun ini memiliki kontrak di Fener hingga musim panas 2028, yang kabarnya memuat klausul pelepasan sebesar 25 juta euro.
Di bawah asuhan Pep Guardiola, Ederson meraih gelar demi gelar
Ederson dulu datang ke Eropa dari FC Sao Paulo saat masih remaja. Benfica-lah yang menemukan kiper berbakat ini. Setelah melewati beberapa klub di Portugal, pada tahun 2017 Ederson pindah ke Manchester dengan nilai transfer 40 juta euro, di mana ia—sebagai pemain incaran utama Pep Guardiola—menjadi bagian penting dari masa kejayaan Cityzens. Ederson berhasil meraih enam gelar juara bersama Man City. Setelah meraih treble pada tahun 2023, ia dinobatkan sebagai Kiper Terbaik Dunia.
Bersama Fenerbahce, Ederson terus mengejar juara bertahan Galatasaray sepanjang musim. Pada akhirnya, usaha itu belum cukup. Sejak Sabtu, Gala kembali dipastikan sebagai juara, sementara Fener sudah memastikan posisi kedua.
Musim 2025/26: Catatan Ederson bersama Fenerbahçe
Pertandingan/Menit
Gol yang kebobolan
Pertandingan tanpa kebobolan
Kartu
36/3242
35
13
7 kartu kuning/1 kartu kuning-merah