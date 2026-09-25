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'Hanya setelah besok!' - Gianluigi Donnarumma kirim peringatan bercanda kepada rival Man Utd, Senne Lammens, jelang bentrok di Nations League
Rivalitas Manchester kembali tersaji di tugas internasional
Donnarumma bersiap memperbarui rivalitasnya dengan kiper United, Lammens, saat Italia menghadapi Belgia. Kedua penjaga gawang itu akan berhadapan dalam tugas internasional pada laga Grup A Nations League yang menarik.
Pertandingan ini berlangsung di Stadio Olimpico yang ikonis di Roma pada Jumat malam, dengan sepak mula dijadwalkan pukul 19.45 waktu Inggris. Grup A juga dihuni Prancis dan Turkiye, sehingga hasil positif menjadi sangat penting bagi kedua negara saat mereka berupaya membangun keunggulan awal di klasemen.
- Getty Images Sport
Donnarumma melontarkan pujian hangat untuk kiper Belgia
Donnarumma memuji tinggi kiper Belgia itu jelang bentrokan tersebut, sembari mengakui besarnya tekanan yang datang bersama peran sebagai penjaga gawang Manchester United.
"Dia kiper yang hebat dan tidak mudah tampil baik di Manchester United," kata Donnarumma, seperti dikutip oleh Football Italia. "Saya yakin dia akan punya masa depan yang hebat, saya memang pernah bertemu dengannya, dia sosok yang cerdas dan saya berharap dia terus berkembang, meski baru setelah pertandingan besok."
Sejarah derby terkini berpihak kepada kiper Italia
Pertarungan internasional di Roma ini terjadi setelah kedua penjaga gawang tersebut sudah bertemu dalam derby Manchester Premier League yang panas di Old Trafford musim ini. Dalam laga domestik itu, Manchester City dipaksa menunjukkan ketangguhan setelah gelandang Phil Foden diganjar kartu merah pada babak pertama, yang membuat Manchester City bermain dengan sepuluh orang.
Meski kalah jumlah pemain, Erling Haaland mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut untuk memastikan kemenangan tipis 1-0, sehingga Donnarumma meraih kemenangan dalam duel pertama mereka musim ini.
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Taruhan besar menanti di Grup A Nations League
Ke depan, kedua kiper akan menjadi sosok krusial bagi ambisi negara masing-masing seiring kampanye Nations League berjalan di Grup A yang kompetitif.
Donnarumma akan bertekad mempertahankan catatan kemenangannya atas Lammens dan membantu Italia meraih tiga poin berharga saat bermain di kandang di Roma. Sementara itu, Lammens akan berambisi menginspirasi Belgia untuk meraih hasil yang berkesan di Stadio Olimpico.
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