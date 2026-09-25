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Gianluigi Donnarumma Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

'Hanya setelah besok!' - Gianluigi Donnarumma kirim peringatan bercanda kepada rival Man Utd, Senne Lammens, jelang bentrok di Nations League

G. Donnarumma
S. Lammens
Italy vs Belgium
Italy
Belgium
UEFA Nations League A
Manchester United
Manchester City
Premier League

Kiper Manchester City Gianluigi Donnarumma melontarkan pujian hangat kepada rival Manchester United, Senne Lammens, jelang duel mereka di Nations League di Roma. Namun, penjaga gawang Italia itu menegaskan ia berharap perkembangan kiper Belgia tersebut tertunda setidaknya sampai setelah pertarungan internasional krusial pada Jumat malam di Stadio Olimpico.

  • Rivalitas Manchester kembali tersaji di tugas internasional

    Donnarumma bersiap memperbarui rivalitasnya dengan kiper United, Lammens, saat Italia menghadapi Belgia. Kedua penjaga gawang itu akan berhadapan dalam tugas internasional pada laga Grup A Nations League yang menarik.

    Pertandingan ini berlangsung di Stadio Olimpico yang ikonis di Roma pada Jumat malam, dengan sepak mula dijadwalkan pukul 19.45 waktu Inggris. Grup A juga dihuni Prancis dan Turkiye, sehingga hasil positif menjadi sangat penting bagi kedua negara saat mereka berupaya membangun keunggulan awal di klasemen.

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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Donnarumma melontarkan pujian hangat untuk kiper Belgia

    Donnarumma memuji tinggi kiper Belgia itu jelang bentrokan tersebut, sembari mengakui besarnya tekanan yang datang bersama peran sebagai penjaga gawang Manchester United.

    "Dia kiper yang hebat dan tidak mudah tampil baik di Manchester United," kata Donnarumma, seperti dikutip oleh Football Italia. "Saya yakin dia akan punya masa depan yang hebat, saya memang pernah bertemu dengannya, dia sosok yang cerdas dan saya berharap dia terus berkembang, meski baru setelah pertandingan besok."

  • Sejarah derby terkini berpihak kepada kiper Italia

    Pertarungan internasional di Roma ini terjadi setelah kedua penjaga gawang tersebut sudah bertemu dalam derby Manchester Premier League yang panas di Old Trafford musim ini. Dalam laga domestik itu, Manchester City dipaksa menunjukkan ketangguhan setelah gelandang Phil Foden diganjar kartu merah pada babak pertama, yang membuat Manchester City bermain dengan sepuluh orang.

    Meski kalah jumlah pemain, Erling Haaland mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut untuk memastikan kemenangan tipis 1-0, sehingga Donnarumma meraih kemenangan dalam duel pertama mereka musim ini.

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  • donnarumma(C)Getty images

    Taruhan besar menanti di Grup A Nations League

    Ke depan, kedua kiper akan menjadi sosok krusial bagi ambisi negara masing-masing seiring kampanye Nations League berjalan di Grup A yang kompetitif.

    Donnarumma akan bertekad mempertahankan catatan kemenangannya atas Lammens dan membantu Italia meraih tiga poin berharga saat bermain di kandang di Roma. Sementara itu, Lammens akan berambisi menginspirasi Belgia untuk meraih hasil yang berkesan di Stadio Olimpico.

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