Donnarumma bersiap memperbarui rivalitasnya dengan kiper United, Lammens, saat Italia menghadapi Belgia. Kedua penjaga gawang itu akan berhadapan dalam tugas internasional pada laga Grup A Nations League yang menarik.

Pertandingan ini berlangsung di Stadio Olimpico yang ikonis di Roma pada Jumat malam, dengan sepak mula dijadwalkan pukul 19.45 waktu Inggris. Grup A juga dihuni Prancis dan Turkiye, sehingga hasil positif menjadi sangat penting bagi kedua negara saat mereka berupaya membangun keunggulan awal di klasemen.