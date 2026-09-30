Gordon dengan cepat menyoroti secara tepat apa yang membuat bek sayap Madrid itu menjadi talenta yang begitu spesial di level internasional. Berbicara kepada BBCsetelah pertandingan, Gordon menjelaskan: "Saya melakukan pergerakan itu lagi dan lagi, dan hanya sejumlah pemain tertentu yang punya kemampuan, teknik, dan keberanian untuk berani mengambil risiko salah saat mencoba umpan itu. Itulah mengapa dia begitu bagus dan saya sudah sangat ingin bermain bersamanya karena alasan itu.

"Dia punya perjalanannya sendiri bersama Inggris. Dia tentu ingin bermain lebih banyak daripada yang sudah dia jalani, tetapi dia menjadi sosok yang luar biasa selama pemusatan latihan ini. Saya benar-benar menikmati kebersamaan dengannya."