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Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

'Hanya sedikit pemain yang bisa melakukan itu!' - Anthony Gordon memuji 'keberanian' Trent Alexander-Arnold setelah kemenangan Inggris di Nations League

T. Alexander-Arnold
A. Gordon
England
Czechia vs England
UEFA Nations League A

Anthony Gordon memuji keberanian dan teknik Trent Alexander-Arnold setelah kemenangan nyaman Inggris atas Republik Ceko di UEFA Nations League. Winger Barcelona itu menanduk masuk umpan silang akurat dari bek Real Madrid tersebut untuk membawa Inggris menuju raihan tiga poin krusial.

  • Kombinasi pemenang untuk skuad Inggris

    Gordon melontarkan pujian kepada Alexander-Arnold setelah kemenangan 2-0 Inggris atas Republik Ceko. Keduanya bekerja sama dengan efektif untuk membantu Inggris mengamankan kemenangan penting pada laga kedua UEFA Nations League. Winger Barca itu membuka skor dalam pertandingan tersebut dengan memaksimalkan umpan spektakuler dari rekan setimnya di tim nasional. Gordon menyundul bola dengan baik melewati kiper Republik Ceko untuk memberi Inggris keunggulan cepat pada awal babak kedua.

  • FBL-EUR-NATIONS-CZE-ENGAFP

    Teknik dan keberanian Alexander-Arnold

    Gordon dengan cepat menyoroti secara tepat apa yang membuat bek sayap Madrid itu menjadi talenta yang begitu spesial di level internasional. Berbicara kepada BBCsetelah pertandingan, Gordon menjelaskan: "Saya melakukan pergerakan itu lagi dan lagi, dan hanya sejumlah pemain tertentu yang punya kemampuan, teknik, dan keberanian untuk berani mengambil risiko salah saat mencoba umpan itu. Itulah mengapa dia begitu bagus dan saya sudah sangat ingin bermain bersamanya karena alasan itu.

    "Dia punya perjalanannya sendiri bersama Inggris. Dia tentu ingin bermain lebih banyak daripada yang sudah dia jalani, tetapi dia menjadi sosok yang luar biasa selama pemusatan latihan ini. Saya benar-benar menikmati kebersamaan dengannya."

  • Mencari kendali lebih besar di lapangan

    Meski meraih hasil positif, Gordon menilai masih ada ruang untuk perbaikan seiring England melanjutkan kiprahnya di UEFA Nations League.

    Ia mengatakan kepada ITV: "Saya pikir pertandingan ini bagus, dan kami jelas mengendalikannya. Kami seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol pada akhirnya, mungkin kami punya kualitas yang cukup di sepertiga akhir serangan. Ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, kami harus mengendalikan alur permainan, menekan dengan keras, dan menuntaskan pertandingan dengan tegas."

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  • Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    Laga krusial Nations League melawan Kroasia

    Inggris kini harus segera mengalihkan fokus mereka ke laga penentuan akhir pekan ini. Inggris akan menghadapi Kroasia pada Sabtu dalam pertandingan UEFA Nations League berikutnya. Kedua negara saat ini sama-sama mengoleksi tiga poin di klasemen grup. Inggris tahu mereka harus meraih tiga poin penuh jika ingin menjaga harapan lolos ke babak gugur tetap hidup.

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