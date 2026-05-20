Dalam sebuah wawancara dengan Sport Bild menjelang final Piala DFB melawan VfB Stuttgart, Hainer membagikan kesimpulannya tentang musim ini. "Yang terpenting bagi kami selalu adalah gelar juara liga. Tentu saja, meraih gelar ganda akan menjadi puncak musim ini," katanya, dan menambahkan: "Kami memukau penonton dengan permainan sepak bola kami; dalam pertandingan melawan Real dan Paris, kami mendapat pujian dari seluruh dunia—bahkan dari orang-orang yang biasanya tidak mendukung FC Bayern."
"Hanya satu klub yang menjadi panutan mereka": Herbert Hainer dari FC Bayern menceritakan percakapannya dengan para petinggi Real Madrid
Secara umum, klubnya "dalam kondisi prima dan menjadi tolok ukur internasional"; sebagai buktinya, Hainer menceritakan pujian khusus yang diterimanya: "Saat kami berkumpul untuk makan siang di Munich menjelang pertandingan Liga Champions, perwakilan Real Madrid mengatakan bahwa hanya ada satu klub yang menjadi panutan mereka: FC Bayern. Kami tidak bergantung pada investor asing."
Struktur klub-klub papan atas internasional
Pada leg kedua perempat final melawan Real Madrid, tim asal Munich itu menang 4-3 dan lolos ke semifinal berkat kemenangan 2-1 pada leg pertama. Di babak semifinal, FC Bayern tersingkir oleh juara bertahan Paris Saint-Germain, yang didanai oleh investor asal Qatar. Di final, PSG akan berhadapan dengan FC Arsenal. Juara baru Inggris ini dimiliki oleh miliarder Amerika Serikat, Stan Kroenke. Klub-klub top Inggris lainnya seperti Manchester City, Manchester United, FC Chelsea, atau FC Liverpool juga dikendalikan dari luar negeri.
Sementara itu, Real Madrid, sama seperti rival abadinya dari Spanyol, FC Barcelona, adalah klub berbasis keanggotaan. Namun, hal itu tidak menghalangi kedua klub tersebut untuk melakukan pengeluaran transfer yang besar (dan utang yang besar pula). FC Bayern AG yang telah dipisahkan dari klub induknya bebas utang dan 75 persen sahamnya dimiliki oleh asosiasi terdaftar. Masing-masing 8,33 persen saham dipegang oleh sponsor lama, yaitu Adidas, Allianz, dan Audi.
Real dan FC Bayern telah bertarung dalam sejumlah duel di Liga Champions di masa lalu. Awalnya, tim asal Munich ini berkembang menjadi "Bestia Negra", musuh bebuyutan Real. Namun, dalam dekade terakhir, keadaan berbalik, hingga tim asal Munich ini kembali unggul pada musim ini.