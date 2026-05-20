"Hanya satu klub yang menjadi panutan mereka": Herbert Hainer dari FC Bayern menceritakan percakapannya dengan para petinggi Real Madrid

Pada leg kedua perempat final melawan Real Madrid, tim asal Munich itu menang 4-3 dan lolos ke semifinal berkat kemenangan 2-1 pada leg pertama. Di babak semifinal, FC Bayern tersingkir oleh juara bertahan Paris Saint-Germain, yang didanai oleh investor asal Qatar. Di final, PSG akan berhadapan dengan FC Arsenal. Juara baru Inggris ini dimiliki oleh miliarder Amerika Serikat, Stan Kroenke. Klub-klub top Inggris lainnya seperti Manchester City, Manchester United, FC Chelsea, atau FC Liverpool juga dikendalikan dari luar negeri.

Sementara itu, Real Madrid, sama seperti rival abadinya dari Spanyol, FC Barcelona, adalah klub berbasis keanggotaan. Namun, hal itu tidak menghalangi kedua klub tersebut untuk melakukan pengeluaran transfer yang besar (dan utang yang besar pula). FC Bayern AG yang telah dipisahkan dari klub induknya bebas utang dan 75 persen sahamnya dimiliki oleh asosiasi terdaftar. Masing-masing 8,33 persen saham dipegang oleh sponsor lama, yaitu Adidas, Allianz, dan Audi.

Real dan FC Bayern telah bertarung dalam sejumlah duel di Liga Champions di masa lalu. Awalnya, tim asal Munich ini berkembang menjadi "Bestia Negra", musuh bebuyutan Real. Namun, dalam dekade terakhir, keadaan berbalik, hingga tim asal Munich ini kembali unggul pada musim ini.