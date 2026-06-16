Hanya satu kendala yang bisa mengubah arah... Al-Hilal tak menyerah dalam upaya merekrut bintang Barcelona

Menurut situs G-Globo, “Al-Hilal ingin merekrut Raphinha, namun sang pemain menolak untuk melakukan negosiasi apa pun sebelum Piala Dunia berakhir”.

Situs tersebut menambahkan: “Pemain asal Brasil itu pernah menolak tawaran besar dari klub Saudi tersebut dua tahun lalu, dan kini kembali menjadi incaran klub tersebut untuk musim depan.”

Ia melanjutkan: “Setelah disalip oleh klub Al-Nassr yang dipimpin Cristiano Ronaldo dan Jorge Jesus di Liga Profesional Saudi, Al-Hilal menempatkan Raphinha sebagai prioritas utama untuk memperkuat skuadnya setelah melepas pemain Uruguay, Darwin Núñez.”

Ia melanjutkan: “Bahkan sebelum berpartisipasi di Piala Dunia, klub asal Riyadh itu telah menunjukkan ketertarikannya untuk merekrut pemain tersebut dan mengungkapkan keinginannya untuk mempercepat negosiasi. Adapun Raphinha, ia bersikap tegas saat mengetahui ketertarikan tersebut, dan menegaskan bahwa ia tidak akan membahas topik ini selama Piala Dunia.”

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