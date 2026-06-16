Hanya satu kendala yang bisa mengubah arah... Al-Hilal tak menyerah dalam upaya merekrut bintang Barcelona

Pada Oktober 2025, Rafeina mengatakan mengenai tawaran Al-Hilal sebelumnya, “Tawaran yang kami terima dari Arab Saudi sangat memengaruhi saya, karena tawaran itu akan menyelesaikan masalah dalam kehidupan pribadi saya, kehidupan orang tua saya, anak saya, dan banyak orang lainnya.”
Situs Brasil tersebut mengungkapkan: “Proses pendekatan kembali antara Al-Hilal dan Ravinia masih berada pada tahap awal, dan Ravinia menyadari bahwa jeda yang disebabkan oleh Piala Dunia mungkin akan mendorong pihak Saudi untuk mengambil jalur lain.”
Situs tersebut menyimpulkan: “Namun, hal ini tidak mengubah sikap sang pemain yang enggan membahas topik bursa transfer selama ia masih terikat dengan tim nasional Brasil.”
Rafinha berusia 29 tahun dan telah bermain untuk Barcelona selama empat musim, di mana ia telah tampil dalam 177 dan 127 pertandingan, mencetak 75 gol, serta memberikan 52 assist. Lebih dari setahun yang lalu, sang pemain memperpanjang kontraknya dengan klub Catalan tersebut hingga pertengahan tahun 2028.
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