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FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Hanya satu kendala yang bisa mengubah arah... Al-Hilal tak menyerah dalam upaya merekrut bintang Barcelona

Transfers
Brazil vs Haiti
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World Cup
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Brasil
Haiti
AS
Spanyol
Arab Saudi

Simpul Tunggal

Klub Al-Hilal kembali berupaya meyakinkan salah satu bintang Barcelona untuk bergabung dengan timnya, guna memperkuat skuadnya pada musim depan.

Meskipun berhasil menghindari kekalahan di kompetisi domestik, Al-Hilal berharap dapat memperbaiki posisinya setelah musim lalu hanya berhasil meraih gelar Piala Khadim Al-Haramain Al-Sharifain.

Setelah menunjukkan minatnya untuk mendatangkan pemain Brasil Raphinha tahun lalu, Al-Hilal kembali mengajukan tawaran baru dalam upaya merayu bintang tim nasional Samba tersebut.

  • Pengganti Noñez... Piala Dunia dulu

    Menurut situs G-Globo, “Al-Hilal ingin merekrut Raphinha, namun sang pemain menolak untuk melakukan negosiasi apa pun sebelum Piala Dunia berakhir”.

    Situs tersebut menambahkan: “Pemain asal Brasil itu pernah menolak tawaran besar dari klub Saudi tersebut dua tahun lalu, dan kini kembali menjadi incaran klub tersebut untuk musim depan.”

    Ia melanjutkan: “Setelah disalip oleh klub Al-Nassr yang dipimpin Cristiano Ronaldo dan Jorge Jesus di Liga Profesional Saudi, Al-Hilal menempatkan Raphinha sebagai prioritas utama untuk memperkuat skuadnya setelah melepas pemain Uruguay, Darwin Núñez.”

    Ia melanjutkan: “Bahkan sebelum berpartisipasi di Piala Dunia, klub asal Riyadh itu telah menunjukkan ketertarikannya untuk merekrut pemain tersebut dan mengungkapkan keinginannya untuk mempercepat negosiasi. Adapun Raphinha, ia bersikap tegas saat mengetahui ketertarikan tersebut, dan menegaskan bahwa ia tidak akan membahas topik ini selama Piala Dunia.”

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  • Pendekatan pada tahap-tahap awal... Perbedaan yang mungkin mengubah arah

    Pada Oktober 2025, Rafeina mengatakan mengenai tawaran Al-Hilal sebelumnya, “Tawaran yang kami terima dari Arab Saudi sangat memengaruhi saya, karena tawaran itu akan menyelesaikan masalah dalam kehidupan pribadi saya, kehidupan orang tua saya, anak saya, dan banyak orang lainnya.”

    Situs Brasil tersebut mengungkapkan: “Proses pendekatan kembali antara Al-Hilal dan Ravinia masih berada pada tahap awal, dan Ravinia menyadari bahwa jeda yang disebabkan oleh Piala Dunia mungkin akan mendorong pihak Saudi untuk mengambil jalur lain.”

    Situs tersebut menyimpulkan: “Namun, hal ini tidak mengubah sikap sang pemain yang enggan membahas topik bursa transfer selama ia masih terikat dengan tim nasional Brasil.”

    Rafinha berusia 29 tahun dan telah bermain untuk Barcelona selama empat musim, di mana ia telah tampil dalam 177 dan 127 pertandingan, mencetak 75 gol, serta memberikan 52 assist. Lebih dari setahun yang lalu, sang pemain memperpanjang kontraknya dengan klub Catalan tersebut hingga pertengahan tahun 2028.

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