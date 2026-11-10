Viktor Gyokeres didatangkan dengan biaya besar pada 2025 saat Arsenal berupaya mengatasi masalah yang telah lama mereka hadapi di Emirates Stadium. Penyerang asal Swedia itu memang mencetak 21 gol di semua kompetisi pada musim debutnya, tetapi belum meyakinkan semua pihak, termasuk manajernya, bahwa ia adalah solusi bagi persoalan penyerang nomor 9 Arsenal.

Gyokeres baru sekali menjadi starter di Premier League musim ini, sementara Havertz rutin dipercaya menjadi ujung tombak. Ia telah mencetak empat gol setelah membuka rekening golnya untuk musim 2026-27 di Community Shield, tetapi masih jauh dari produktif di sepertiga akhir lapangan.

Pertanyaan masih muncul mengenai apakah Arsenal memiliki cukup kekuatan di lini depan untuk bersaing memperebutkan trofi paling bergengsi di Eropa. Mereka nyaris membuktikannya musim lalu, tetapi harus menelan kekalahan menyakitkan dari PSG lewat adu penalti di final Liga Champions 2026.

Klub papan atas Ligue 1 itu kerap menurunkan lini serang yang fleksibel, dengan pemain seperti Ousmane Dembele, Desire Doue, dan Khvicha Kvaratskhelia bergerak ke berbagai area lapangan dan saling bertukar posisi. Barcelona terkenal pernah menerapkan pendekatan serupa semasa Pep Guardiola di Camp Nou, dan saat ini tidak memiliki penyerang tengah yang menjadi ujung tombak tetap.