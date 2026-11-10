“Hanya PSG yang bisa bermain tanpa penyerang”: Arsenal mendapat peringatan soal Liga Champions dari William Gallas saat juara Liga Primer berupaya mengukir sejarah di Eropa
PSG telah meraih dua gelar juara Eropa tanpa penyerang nomor 9
Viktor Gyokeres didatangkan dengan biaya besar pada 2025 saat Arsenal berupaya mengatasi masalah yang telah lama mereka hadapi di Emirates Stadium. Penyerang asal Swedia itu memang mencetak 21 gol di semua kompetisi pada musim debutnya, tetapi belum meyakinkan semua pihak, termasuk manajernya, bahwa ia adalah solusi bagi persoalan penyerang nomor 9 Arsenal.
Gyokeres baru sekali menjadi starter di Premier League musim ini, sementara Havertz rutin dipercaya menjadi ujung tombak. Ia telah mencetak empat gol setelah membuka rekening golnya untuk musim 2026-27 di Community Shield, tetapi masih jauh dari produktif di sepertiga akhir lapangan.
Pertanyaan masih muncul mengenai apakah Arsenal memiliki cukup kekuatan di lini depan untuk bersaing memperebutkan trofi paling bergengsi di Eropa. Mereka nyaris membuktikannya musim lalu, tetapi harus menelan kekalahan menyakitkan dari PSG lewat adu penalti di final Liga Champions 2026.
Klub papan atas Ligue 1 itu kerap menurunkan lini serang yang fleksibel, dengan pemain seperti Ousmane Dembele, Desire Doue, dan Khvicha Kvaratskhelia bergerak ke berbagai area lapangan dan saling bertukar posisi. Barcelona terkenal pernah menerapkan pendekatan serupa semasa Pep Guardiola di Camp Nou, dan saat ini tidak memiliki penyerang tengah yang menjadi ujung tombak tetap.
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Bisakah Arsenal menjuarai Liga Champions tanpa striker yang subur mencetak gol?
Mampukah Arsenal mengatasi lawan-lawan terbaik dari Prancis, Spanyol, dan Jerman untuk meraih gelar Liga Champions pertama tanpa penyerang berbahaya sebagai ujung tombak dalam perburuan trofi mereka?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Gallas, mantan bek Arsenal yang berbicara dalam kerja sama dengan SeatPick, platform terkemuka untuk tiket Arsenal, ia mengatakan kepada GOAL: “Saya rasa hanya PSG yang bisa bermain tanpa penyerang. Mereka satu-satunya tim yang tetap bisa memenangi pertandingan dan Liga Champions tanpa penyerang. Luis Enrique telah bermain tanpa penyerang yang benar-benar merupakan pemain nomor sembilan selama bertahun-tahun, sehingga ia menjalankan sistem itu dengan sempurna.
“Untuk Arsenal dan Mikel Arteta, saya rasa ia benar-benar membutuhkan pemain nomor sembilan yang bisa membantunya memenangi laga-laga penting ini dan mencetak gol penting itu. Saat ini, tampaknya mereka tidak memiliki pemain nomor sembilan tersebut.”
Berlaga di berbagai kompetisi memungkinkan rotasi pemain
Arteta akan punya banyak kesempatan untuk meracik formula kemenangan musim ini. Arsenal, sang juara bertahan, sudah unggul lima poin di puncak klasemen Premier League.
Mereka memang menelan kekalahan mengejutkan dari Fleetwood, tim League Two, di Carabao Cup, tetapi akan memulai kiprah lainnya di Piala FA pada 2027. Arsenal juga belum terkalahkan dalam empat pertandingan di kompetisi Eropa, sementara duel sengit melawan Borussia Dortmund dan Real Madrid segera menanti.
Ditanya apakah bersaing di berbagai kompetisi akan membantu menjaga semua orang di kubu Emirates tetap senang, di tengah keinginan pemain seperti Gyokeres untuk mendapat lebih banyak menit bermain, Gallas menambahkan: “Sayangnya, Arsenal kini sudah tersingkir dari Carabao Cup. Kompetisi itu bisa menjadi ajang yang bagus untuk membuat para pemain senang dan merasa menjadi bagian dari proyek ini. Kita tahu bahwa pada awal musim, semua orang sangat antusias untuk memperebutkan tempat.
“Namun perlahan-lahan, ketika Anda terus bersaing dan berlatih sangat keras, tetapi pada akhir pekan tidak masuk sebelas pemain utama atau bahkan tidak masuk daftar pemain, antusiasme Anda mulai menurun.
“Hal ini terutama terasa pada periode musim dingin, pada November, Desember, dan Januari. Tiba-tiba, sebagai pemain, Anda tidak lagi seperti sebelumnya. Anda tetap datang untuk berlatih, tetapi tidak dengan motivasi yang sama karena sebelum menginjakkan kaki di lapangan latihan pun, Anda hampir sudah tahu bahwa Anda tidak akan masuk sebelas pemain utama pada akhir pekan atau bahkan tidak masuk daftar pemain. Terkadang itu sangat sulit bagi para pemain.
“Itulah mengapa mereka harus benar-benar kuat. Mikel Arteta tahu cara berkomunikasi dengan para pemainnya agar mereka tetap merasa punya peran sepanjang musim.”
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Jadwal pertandingan Arsenal 2026-27: Rangkaian laga spektakuler segera menanti
Arsenal akan kembali berlaga setelah jeda internasional terbaru dengan bertandang ke Newcastle pada 21 November. Laga itu menjadi bagian dari rangkaian pertandingan menarik hingga akhir tahun.
Sebelum memasuki 2027, Arsenal akan menghadapi Dortmund, Manchester City, rival dalam derbi London utara Tottenham, Real Madrid, dan Manchester United. Mereka membutuhkan ancaman gol yang besar agar dapat melewati rangkaian laga berat itu tanpa terlalu banyak mengalami kerugian.
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