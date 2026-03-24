Seluruh Italia gemetar. Bahkan mantan juara dunia Gennaro Gattuso, yang dulu membuat semua lawan gentar, merasakan tekanan yang sangat besar menjelang pertandingan penentuan Piala Dunia. "Hanya orang yang tidak punya darah di nadinya yang tidak akan merasakannya," kata pelatih timnas Squadra Azzurra itu sambil menatap babak playoff.
"Hanya orang yang tidak punya darah di pembuluh darahnya yang tidak akan merasakan tekanan ini": Italia gemetar menanti bencana terburuk berikutnya
Pasalnya: Negara yang bangga ini terancam mengalami bencana sepak bola. Lagi. Italia telah gagal lolos ke Piala Dunia 2018 dan 2022, kini negara yang melahirkan Giuseppe Meazza yang legendaris, Paolo Rossi yang tak tertahankan, dan Gianluigi Buffon yang tak terkalahkan ini terancam mengalami hattrick yang memalukan.
Gattuso, gelandang bertahan yang tangguh saat kemenangan Piala Dunia 2006 di Jerman, harus mengelola beban ekspektasi menjelang pertandingan pertama dari dua pertandingan penentuan yang mungkin terjadi. Pada pertandingan Kamis melawan Irlandia Utara (20.45 WIB/DAZN), tidaklah penting bahwa Italia "telah memenangkan empat Piala Dunia", maupun "bahwa kami tidak lagi berpartisipasi di Piala Dunia sejak 2014". Hanya Irlandia Utara yang penting. "Kami harus turun ke lapangan dan memberikan segalanya," kata Gattuso.
Pemilihan stadion merupakan tanda adanya kegelisahan
Betapa besarnya rasa cemas itu terlihat dari pilihan stadion untuk pertandingan melawan Irlandia Utara. Tim Gattuso tidak akan bermain di stadion-stadion besar di Roma atau Milan, melainkan di Bergamo yang kecil, di mana harapan-harapan itu harus tetap dijaga. "Di stadion yang lebih besar dengan 50.000 hingga 60.000 penonton," kata Gattuso, "ketidakpuasan bisa muncul di antara para Tifosi di tribun setelah beberapa saat jika pertandingan tidak berjalan baik." Ia menambahkan, "Di Bergamo, pada pertandingan pertamaku sebagai pelatih, mereka memberi tepuk tangan pada babak pertama—meskipun skornya 0-0."
Skor 0-0 pada akhirnya tidak akan cukup bagi Italia melawan Irlandia Utara; hanya dengan kemenangan, mereka akan melaju ke "final" pada 31 Maret melawan pemenang pertandingan Wales melawan Bosnia dan Herzegovina. Dan hanya pemenang pertandingan ini yang akan berangkat ke Piala Dunia XXL musim panas nanti dan bermain di Grup B melawan tuan rumah bersama Kanada, Qatar, dan Swiss. "Kami harus kembali berpartisipasi di Piala Dunia," kata mantan bintang Bayern, Luca Toni, kepada DAZN. Dan justru sekarang beberapa pemain mengalami cedera, penyerang Federico Chiesa—juara Eropa 2021—pasti absen.
Namun, Gattuso tidak akan terlalu dituntut sebagai ahli taktik hingga peluit kick-off dibunyikan, melainkan lebih sebagai psikolog. "Para pemain harus lebih rileks," kata pria berusia 48 tahun itu; dalam situasi tekanan ini, yang terpenting adalah mempertajam indra: "Kita harus tetap tenang dan mengenali bahaya. Kelemahan kita adalah sering kali kita tidak mengenali bahaya." Dan karena itulah seluruh Italia kembali cemas menanti Piala Dunia.