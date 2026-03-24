"Hanya orang yang tidak punya darah di pembuluh darahnya yang tidak akan merasakan tekanan ini": Italia gemetar menanti bencana terburuk berikutnya

Betapa besarnya rasa cemas itu terlihat dari pilihan stadion untuk pertandingan melawan Irlandia Utara. Tim Gattuso tidak akan bermain di stadion-stadion besar di Roma atau Milan, melainkan di Bergamo yang kecil, di mana harapan-harapan itu harus tetap dijaga. "Di stadion yang lebih besar dengan 50.000 hingga 60.000 penonton," kata Gattuso, "ketidakpuasan bisa muncul di antara para Tifosi di tribun setelah beberapa saat jika pertandingan tidak berjalan baik." Ia menambahkan, "Di Bergamo, pada pertandingan pertamaku sebagai pelatih, mereka memberi tepuk tangan pada babak pertama—meskipun skornya 0-0."

Skor 0-0 pada akhirnya tidak akan cukup bagi Italia melawan Irlandia Utara; hanya dengan kemenangan, mereka akan melaju ke "final" pada 31 Maret melawan pemenang pertandingan Wales melawan Bosnia dan Herzegovina. Dan hanya pemenang pertandingan ini yang akan berangkat ke Piala Dunia XXL musim panas nanti dan bermain di Grup B melawan tuan rumah bersama Kanada, Qatar, dan Swiss. "Kami harus kembali berpartisipasi di Piala Dunia," kata mantan bintang Bayern, Luca Toni, kepada DAZN. Dan justru sekarang beberapa pemain mengalami cedera, penyerang Federico Chiesa—juara Eropa 2021—pasti absen.

Namun, Gattuso tidak akan terlalu dituntut sebagai ahli taktik hingga peluit kick-off dibunyikan, melainkan lebih sebagai psikolog. "Para pemain harus lebih rileks," kata pria berusia 48 tahun itu; dalam situasi tekanan ini, yang terpenting adalah mempertajam indra: "Kita harus tetap tenang dan mengenali bahaya. Kelemahan kita adalah sering kali kita tidak mengenali bahaya." Dan karena itulah seluruh Italia kembali cemas menanti Piala Dunia.