"Hanya mengetuk pintu saja tidak cukup!" - Virgil van Dijk mengakui bahwa ia "sedang tidak dalam kondisi yang baik" setelah kemenangan "layak" PSG atas Liverpool di Liga Champions

Kegagalan Liverpool terasa tak terhindarkan setelah keruntuhan taktis pada leg pertama di Parc des Princes, dengan Slot kemudian menggambarkan penampilan tersebut sebagai "mode bertahan". Meskipun The Reds tampil lebih baik di kandang, mereka tetap tak mampu menutupi kesenjangan kualitas. Meski melepaskan banyak peluang ke gawang, penyelesaian akhir yang buruk dan penalti yang dibatalkan secara kontroversial membuat mereka tak pernah benar-benar mengancam keunggulan agregat PSG.

Kegagalan ini berarti perburuan trofi Liverpool musim ini telah berakhir, meninggalkan skuad dalam suasana hati yang muram. Van Dijk mengakui bahwa ia kesulitan menerima kekalahan ini menjelang laga derby akhir pekan ini melawan Everton. "Kami seharusnya sangat kecewa pada tahap ini," katanya. "Tapi pertandingan besar menanti kami. Kita semua tahu betapa pentingnya pertandingan itu. Jelas akan menjadi pertandingan yang sulit, tapi itu adalah sesuatu yang dinantikan. Namun, pada tahap ini, saya hanya tidak dalam kondisi yang baik karena kami tersingkir dari Liga Champions."