"Hanya mengetuk pintu saja tidak cukup!" - Virgil van Dijk mengakui bahwa ia "sedang tidak dalam kondisi yang baik" setelah kemenangan "layak" PSG atas Liverpool di Liga Champions
Van Dijk menerima tersingkirnya timnya dari kompetisi Eropa yang 'layak'
Kapten Liverpool itu tak menyembunyikan rasa frustrasinya setelah melihat impian timnya di ajang Eropa sirna di Anfield. Meskipun tampil lebih bersemangat dibandingkan leg pertama di Paris, kekalahan 2-0 pada laga tersebut memastikan kekalahan agregat 4-0 dari pasukan Luis Enrique. Ousmane Dembele terbukti menjadi pembeda, mencetak dua gol untuk menghukum tim Liverpool yang kurang tajam di sepertiga akhir lapangan. Merefleksikan penampilan tersebut, Van Dijk jujur mengenai kesenjangan antara kedua tim selama 180 menit.
"Itu adalah usaha minimal, bukan?" kata Van Dijk saat ditanya tentang usaha tim. "Memang mengecewakan tersingkir, tapi PSG pantas lolos. Hanya mengetuk pintu saja tidak cukup. Saya kecewa kami tersingkir, tapi itulah kenyataannya. Saya pikir PSG pantas lolos berdasarkan dua pertandingan tersebut."
'Mode bertahan hidup' Slot masih kurang memuaskan
Kegagalan Liverpool terasa tak terhindarkan setelah keruntuhan taktis pada leg pertama di Parc des Princes, dengan Slot kemudian menggambarkan penampilan tersebut sebagai "mode bertahan". Meskipun The Reds tampil lebih baik di kandang, mereka tetap tak mampu menutupi kesenjangan kualitas. Meski melepaskan banyak peluang ke gawang, penyelesaian akhir yang buruk dan penalti yang dibatalkan secara kontroversial membuat mereka tak pernah benar-benar mengancam keunggulan agregat PSG.
Kegagalan ini berarti perburuan trofi Liverpool musim ini telah berakhir, meninggalkan skuad dalam suasana hati yang muram. Van Dijk mengakui bahwa ia kesulitan menerima kekalahan ini menjelang laga derby akhir pekan ini melawan Everton. "Kami seharusnya sangat kecewa pada tahap ini," katanya. "Tapi pertandingan besar menanti kami. Kita semua tahu betapa pentingnya pertandingan itu. Jelas akan menjadi pertandingan yang sulit, tapi itu adalah sesuatu yang dinantikan. Namun, pada tahap ini, saya hanya tidak dalam kondisi yang baik karena kami tersingkir dari Liga Champions."
Cedera parah yang menjadi pukulan telak bagi Ekitike
Yang memperburuk keadaan bagi Liverpool, malam itu dirusak oleh cedera serius yang dialami penyerang andalan Hugo Ekitike. Pemain berusia 23 tahun itu, yang tampil gemilang sejak pindah dari Eintracht Frankfurt pada musim panas lalu, terpaksa dilarikan dengan tandu pada babak pertama setelah terjatuh tanpa adanya kontak fisik. Berbagai laporan kemudian beredar bahwa sang penyerang mengalami robekan tendon Achilles, cedera yang akan membuatnya absen selama sekitar sembilan bulan.
Waktunya sangat tidak menguntungkan bagi pemain asal Prancis itu, yang telah mencetak 17 gol musim ini sebelum mengalami kemunduran tersebut. Slot tampak cemas setelah peluit akhir dibunyikan, mengakui bahwa situasinya tampak suram bagi pemain andalannya. "Saya pikir kita semua bisa melihat bahwa itu tidak terlihat baik dan tidak terlihat bagus. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana kelanjutannya. Tapi kita semua bisa melihat bahwa itu tidak terlihat bagus," kata manajer The Reds itu.
Derby Merseyside semakin mendekat dan harus dimenangkan
Dengan peluang lolos ke Liga Champions musim depan yang masih belum pasti menjelang lawatan ke Everton, Ryan Gravenberch menegaskan bahwa tim harus menemukan cara untuk mengalihkan fokus mereka. "Apakah bisa diterima tersingkir dengan cara seperti ini? Tidak, sebenarnya tidak," kata gelandang tersebut kepada Ziggo Sport. "Ini mengecewakan. Kami harus bangkit karena pertandingan hari Minggu sudah menanti."
Perburuan empat besar tetap menjadi prioritas, dan The Reds tidak boleh lagi kehilangan poin di Liga Premier. Dengan absennya Ekitike dan berakhirnya kampanye Eropa, Slot kini harus menemukan cara untuk memotivasi pasukannya demi dorongan terakhir di kompetisi domestik.