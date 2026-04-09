"Hanya membicarakan soal sebuah kota" - Agen Enzo Fernández mengklaim bahwa pemain asal Argentina itu telah "berdamai" dengan Chelsea

Pastore dengan tegas membantah bahwa sang juara Piala Dunia sedang mencari jalan keluar. Meskipun ada spekulasi gencar yang mengaitkan pemain senilai £107 juta itu dengan kepindahan sensasional ke Real Madrid, Pastore menegaskan bahwa berita utama belakangan ini hanyalah hasil kesalahpahaman, bukan keinginan sungguh-sungguh untuk meninggalkan London.

Berbicara kepada Top Mercato, Pastore bersikap tegas: "Kami sudah membicarakan hal ini selama beberapa hari terakhir. Itu adalah komentar yang dia sampaikan tanpa niat menimbulkan masalah di Chelsea. Dia adalah kapten, salah satu pemimpin tim. Dia telah menunjukkan performa terbaiknya di lapangan musim ini. Dia hanya berbicara tentang sebuah kota [Madrid]. Kemudian ada banyak wawancara dalam waktu singkat di mana dia membicarakan masa depannya. Media mencampuradukkan banyak hal dan mulai mengatakan bahwa dia akan meninggalkan Chelsea. Tidak ada sama sekali kebenarannya."



