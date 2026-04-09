"Hanya membicarakan soal sebuah kota" - Agen Enzo Fernández mengklaim bahwa pemain asal Argentina itu telah "berdamai" dengan Chelsea
Agen membantah rumor seputar Real Madrid
Pastore dengan tegas membantah bahwa sang juara Piala Dunia sedang mencari jalan keluar. Meskipun ada spekulasi gencar yang mengaitkan pemain senilai £107 juta itu dengan kepindahan sensasional ke Real Madrid, Pastore menegaskan bahwa berita utama belakangan ini hanyalah hasil kesalahpahaman, bukan keinginan sungguh-sungguh untuk meninggalkan London.
Berbicara kepada Top Mercato, Pastore bersikap tegas: "Kami sudah membicarakan hal ini selama beberapa hari terakhir. Itu adalah komentar yang dia sampaikan tanpa niat menimbulkan masalah di Chelsea. Dia adalah kapten, salah satu pemimpin tim. Dia telah menunjukkan performa terbaiknya di lapangan musim ini. Dia hanya berbicara tentang sebuah kota [Madrid]. Kemudian ada banyak wawancara dalam waktu singkat di mana dia membicarakan masa depannya. Media mencampuradukkan banyak hal dan mulai mengatakan bahwa dia akan meninggalkan Chelsea. Tidak ada sama sekali kebenarannya."
Menjernihkan suasana dengan Rosenior
Situasi mencapai titik didih ketika manajer Chelsea, Rosenior, mencoret Fernandez dari skuad untuk laga perempat final Piala FA melawan Port Vale dan pertandingan Liga Premier berikutnya melawan Manchester City. Rosenior secara terbuka menuduh pemain asal Argentina itu telah "melampaui batas" setelah Fernandez mengakui bahwa ia tidak tahu apakah akan tetap berada di klub musim depan menyusul kekalahan telak 8-2 dari PSG di Liga Champions, dan kemudian mengatakan bahwa ia ingin tinggal di Madrid.
Namun, Pastore mengklaim hubungan tersebut telah diperbaiki. "Kami berada di gelombang yang sama dengan Chelsea. Kami telah berdamai kemarin dan sehari sebelumnya antara Chelsea dan sang pemain. Sebenarnya tidak pernah ada masalah. Kami telah mengklarifikasi semuanya," jelas sang agen. "Dia tentu saja meminta maaf kepada klub, rekan setimnya, manajer, direktur olahraga, semua orang. Kami semua sepakat. Ini hanyalah soal mengklarifikasi kesalahpahaman."
Belajar dari kesalahan di usia 25 tahun
Meskipun membela niat sang pemain, Pastore mengakui bahwa mantan bintang Benfica itu melakukan kesalahan taktis dalam cara ia menangani interaksi dengan media belakangan ini. Di usia 25 tahun, Fernandez masih dianggap sebagai pemain muda yang sedang beradaptasi dengan sorotan tajam yang tak henti-hentinya sebagai figur terkenal di Liga Premier, terutama selama musim yang penuh gejolak bagi The Blues.
"Apa yang terjadi, sudah terjadi. Kami menjelaskan kepada sang pemain bahwa, meskipun dia tidak melakukan kesalahan apa pun, dia seharusnya tidak mengatakan hal itu. Dia baru berusia 25 tahun. Dia masih muda dan masih banyak yang harus dipelajari. Kami menjelaskan kepada klub bahwa dia mengatakannya tanpa niat jahat dan bahwa dia salah melakukannya," tambah Pastore.
Berkomitmen pada proyek Chelsea
Dengan sisa enam tahun dalam kontraknya yang panjang, Fernandez tetap menjadi bagian penting dari visi jangka panjang Chelsea, meski saat ini mereka berada di peringkat keenam klasemen Liga Premier. Klub ini masih berjuang untuk finis di empat besar dan akan menghadapi semifinal Piala FA melawan Leeds United, sehingga ketersediaan sang gelandang sangat krusial untuk fase akhir musim ini.
Pastore menutup pembicaraan dengan menekankan pentingnya kemitraan antara pemain dan klub: "Chelsea sedang berjuang untuk mendapatkan tempat di Liga Champions melalui Premier League, yang sangat penting bagi klub. Enzo perlu bermain karena dia akan menghadapi Piala Dunia. Chelsea membutuhkannya karena dia adalah pemain kunci dalam tim mereka. Kami sudah berbicara, dan kami telah menyelesaikan segala sesuatunya dari kedua belah pihak. Segalanya sudah sangat jelas. Tidak ada konflik sama sekali. Enzo masih memiliki sisa kontrak enam tahun dan kami perlu bekerja sama - itulah yang sedang kami lakukan."