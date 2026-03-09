Goal.com
Live
Mauricio Pochettino TottenhamGOAL

Diterjemahkan oleh

Hanya Mauricio Pochettino yang bisa menyelamatkan Tottenham! Spurs harus menyerahkan kendali penuh kembali kepada manajer USMNT jika mereka berhasil menghindari degradasi dari Premier League

Tottenham sedang terpuruk menuju bencana. Mereka berisiko terdegradasi dari Premier League, dan pada titik ini di musim yang penuh cobaan ini, harapan terbaik mereka untuk bertahan mungkin hanya bergantung pada fakta bahwa sepak bola bisa berubah dengan sangat cepat. Masih ada beberapa pemain kunci yang akan kembali dari cedera untuk sisa musim ini, tetapi itu mungkin terbukti terlalu sedikit dan terlalu terlambat, terutama dengan suasana tim yang hampir tak terkendali.

Keputusan untuk merekrut Igor Tudor sebagai pengganti sementara pelatih kepala Thomas Frank jauh dari kata inspiratif. Ide ini pertama kali diusulkan oleh Fabio Paratici pada musim gugur, selama bulan-bulan terakhirnya sebagai direktur olahraga bersama sebelum pindah ke Fiorentina, namun baru dilaksanakan oleh klub pada Februari ketika situasi musim Tottenham telah berubah secara drastis. Mereka tidak lagi berisiko hanya gagal lolos ke Eropa, tetapi juga terancam tidak lolos ke Premier League sama sekali.

Dengan laju ini, Tudor mungkin bahkan tidak akan bertahan hingga akhir kontraknya pada Juni. Akan lebih bijaksana bagi Spurs untuk mencari alternatif yang dapat meningkatkan moral tim setelah kedatangan Tudor yang entah bagaimana berhasil menguras sisa kepercayaan diri yang tersisa dalam skuad. Bagian sulit dari masalah ini adalah tidak ada opsi yang jelas di luar sana yang bersedia mengambil pekerjaan yang tampaknya terkutuk ini.

Status Spurs sebagai tim papan atas, hanya beberapa bulan setelah dinyatakan oleh Deloitte dan UEFA sebagai klub kesembilan paling berharga di Eropa, kini berada dalam risiko serius. Namun, jika mereka berhasil bertahan, setidaknya ada rencana untuk membantu mereka bangkit kembali - mereka harus mengangkat telepon dan menghubungi Mauricio Pochettino.

  • Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Manajer Tottenham yang definitif

    Pochettino adalah manajer paling sukses Tottenham di era modern. Lupakan penggunaan trofi sebagai ukuran keberhasilan dan pikirkan saja tim-tim terbaik Tottenham yang pernah Anda ingat. Semua tim tersebut dikelola oleh manajer asal Argentina itu. Yang terbaik bagi para penggemar Tottenham, dia benar-benar mencintai klub ini, dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

    Tottenham, mulai dari penggemar, pemain, hingga dewan direksi, mencintai Pochettino. Dia adalah taktik modern dengan gaya pressing dan bermain dari belakang, manajer yang cerdas, dan tepat jenis karakter yang Anda inginkan sebagai wajah klub Anda. Jika ada gambaran definitif tentang Pochettino selama tiga tahun pertamanya di Spurs, itu adalah saat dia meneteskan air mata saat Tottenham mengucapkan selamat tinggal kepada White Hart Lane yang lama untuk terakhir kalinya.

    Pada 2018, Pochettino telah membangun tim bintang yang mencakup Harry Kane, Son Heung-min, Dele Alli, dan Christian Eriksen. Mereka berhasil finis di tiga besar secara berturut-turut untuk pertama kalinya sejak 1960-an, saat mereka terakhir kali memenangkan gelar Divisi Satu. Meskipun Pochettino bangga mengembangkan pemain muda dan membentuk tim ini sesuai dengan visinya, bahkan dia tahu bahwa cara bagi tim untuk maju adalah melalui transfer pemain.

    Tottenham menjual bek kanan Kyle Walker pada 2017 setelah pemain tersebut meminta pindah ke tim yang lebih mampu meraih gelar. Klub berharap Barcelona atau Bayern Munich akan mengajukan tawaran dan mereka bisa menjualnya ke luar negeri, namun tawaran tersebut tidak kunjung datang. Walker akhirnya bergabung dengan Manchester City dengan biaya £50 juta, yang pada saat itu merupakan rekor dunia untuk seorang bek sayap.

    Pada musim panas yang sama, Spurs menerima minat dari Manchester United untuk bek kiri Danny Rose dan bek serba bisa Eric Dier. Ada keyakinan di beberapa kalangan bahwa mereka bisa mendapatkan total £100 juta, namun keduanya tetap bertahan. Perasaan di manajemen saat itu adalah mereka tidak ingin dianggap sebagai klub yang menjual pemain, namun dalam retrospeksi, mungkin lebih baik menerima uang dan menginvestasikannya kembali, terutama mengingat embargo efektif yang dikenakan pada Pochettino.

    • Iklan
  • Tottenham Hotspur v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Menyusul

    Setelah Tottenham mendatangkan Lucas Moura dari Paris Saint-Germain pada akhir jendela transfer Januari 2018, Spurs tidak melakukan penandatanganan pemain baru selama 18 bulan. Hal ini terjadi meskipun ada dua permintaan yang sangat terbuka - dan tidak biasa - dari Pochettino kepada ketua klub saat itu, Daniel Levy.

    Pada akhir musim 2017-18, pelatih asal Argentina itu tidak menahan diri dalam konferensi pers terakhirnya menjelang musim panas, mengatakan: "Jika kita ingin menjadi pesaing serius untuk trofi besar, kita perlu mengevaluasi sedikit hal ini. Kita perlu menciptakan mimpi yang bisa diwujudkan. Mungkin kita sedikit kecewa dan frustrasi karena sekarang kita sudah dekat [dengan trofi].

    "Saya pikir Daniel akan mendengarkan saya, tentu saja. Kita perlu berani. Berani adalah hal terpenting dan mengambil risiko. Saya pikir ini saatnya klub mengambil risiko dan berusaha lebih keras dari musim sebelumnya untuk kembali kompetitif, karena setiap musim akan semakin sulit."

    Tanda aktivitas satu-satunya Spurs pada musim panas 2018 adalah tawaran yang mengecewakan untuk Jack Grealish, dengan menawarkan £4 juta plus lulusan akademi Josh Onomah, menganggap Aston Villa berada di ambang kebangkrutan finansial. Faktanya, klub West Midlands tersebut baru saja menerima investasi baru dan menertawakan tawaran tersebut.

    Levy dan timnya saat itu bersikeras bahwa anggaran tersedia untuk Tottenham memperkuat skuad meskipun perpindahan mereka ke Stadion Tottenham Hotspur senilai miliaran pound tertunda, tetapi menyarankan dalam pertemuan dengan asosiasi pendukung bahwa transfer sebenarnya cukup sulit untuk dilakukan. Itu adalah pengakuan kegagalan kepada Pochettino, para pemainnya, dan para penggemar. Itu juga pertanda pertama bahwa rezim ini belum siap untuk melompat menjadi klub sejati.

    Tottenham asuhan Pochettino bertahan dengan sisa-sisa tenaga sepanjang musim 2018-19, hanya melakukan satu penandatanganan pemain senior dalam dua jendela transfer terakhir, gagal menambah skuad yang sudah tipis, dan melewatkan kesempatan untuk melepas pemain lain saat konsentrasi mereka mulai menurun. Itulah mengapa mencapai final Liga Champions pertama dalam sejarah klub menjadi keajaiban, tetapi keadaan di sekitar Spurs mencapai final tersebut membuat Pochettino semakin kelelahan, dan dia menyiratkan akan mundur jika mereka benar-benar menjadi raja Eropa.

    Sebelum comeback terkenal mereka melawan Ajax di semifinal, Pochettino kembali memperingatkan bahwa tidak ada gunanya Spurs menginvestasikan begitu banyak uang untuk stadion baru jika mereka kembali mengabaikan skuad: "Ketika berbicara tentang Tottenham, semua orang mengatakan Anda memiliki rumah yang luar biasa, tetapi Anda perlu mengisi furniturnya. Jika kamu ingin memiliki rumah yang indah, mungkin kamu butuh furnitur yang lebih baik. Dan itu tergantung pada anggaranmu jika kamu akan menghabiskan uang. Kita perlu menghormati tim seperti Manchester City atau Liverpool yang menghabiskan banyak uang.

    "Kita berani, kita cerdas, kita kreatif. Sekarang saatnya menciptakan bab baru dan memiliki gambaran jelas tentang bagaimana kita akan membangun proyek baru ini. Kita perlu membangun kembali. Ini akan menyakitkan."

    Spurs merekrut Tanguy Ndombele, Giovani Lo Celso, Ryan Sessegnon, dan Jack Clarke pada musim panas 2019, tetapi itu tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan dari 18 bulan sebelumnya, dan mereka terus berusaha mengejar ketinggalan di pasar transfer sejak saat itu. Setiap jendela transfer terbukti terlalu reaktif, dan terkadang, satu jendela terlambat.

    Pochettino dipecat lima bulan setelah final Liga Champions, dengan klub beralih ke strategi 'menang sekarang' di bawah Jose Mourinho. Itu tidak berjalan sesuai rencana.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kekurangan kepemimpinan

    Levy adalah sosokyang paling berkuasa di Tottenham dalam kegiatan sehari-hari. Meskipun memiliki banyak kelemahan, ia memimpin Spurs dengan cara yang hampir teladan dan telah membuktikan dirinya layak untuk mencoba membawa klub ke level berikutnya, mulai dari saat ia mengambil alih pada 2001 hingga meninggalkan White Hart Lane pada 2017. Ia berhasil membangun stadion baru dalam apa yang kadang-kadang disebut sebagai misi seorang diri, dengan tekad kuat untuk membantu klub menemukan cara baru dalam menghasilkan pendapatan.

    Kekurangan utama Levy adalah ia sering kali menghambat dirinya sendiri. Dia keras kepala dalam kebijakan transfer meskipun manajer-manajer meminta untuk meningkatkan pengeluaran gaji, seperti yang baru-baru ini diungkapkan oleh Ange Postecoglou dan Gareth Bale dalam podcast Stick to Football. Dia dituduh mengelola Tottenham seperti sebuah bisnis dan sedikit melakukan upaya untuk membantah argumen tersebut. Dia mencoba, tetapi seringkali tidak bisa mendelegasikan kekuasaan dari dirinya sendiri. Dia tidak pernah terlihat seperti 'orang sepak bola sejati', dalam istilah awam.

    Mantan kapten Hugo Lloris mengklaim bahwa skuad Spurs diberi hadiah jam tanganmewah sebagai hadiah pribadi dari Levy setelah mencapai final Liga Champions 2019. Jam tangan tersebut diukir dengan kata-kata 'Finalis Liga Champions'. "Saya lebih suka tidak ada yang ditulis di sana," kata Lloris, yang semakin memperkuat anggapan bahwa Levy kekurangan mentalitas pemenang.

    Di masa terburuknya, Levy menjadi sasaran kritik. Keluarga Lewis, yang mengelola klub secara lebih luas tetapi tidak dengan cara sehari-hari seperti Levy, memecat ketua mereka pada September, dengan alasan mereka menargetkan 'lebih banyak kemenangan, lebih sering'.

    Tanggung jawab Levy diambil alih oleh CEO Vinai Venkatesham, dengan Peter Charrington menjadi ketua dewan direksi dengan status non-eksekutif. Apa artinya semua itu? Sangat sedikit, ternyata. Ada kekosongan kepemimpinan di Tottenham yang merembet dari ruang direksi hingga lapangan, memungkinkan penurunan performa menjadi perjuangan melawan degradasi. Spurs membutuhkan figur pemimpin untuk mewakili mereka kembali.

  • Johan LangeGetty Images

    Akhir Lange

    Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, alasan utama di balik penurunan performa Tottenham adalah ketidakmampuan mereka untuk membangun kembali skuad pemain. Terlalu banyak fokus pada perekrutan pemain muda yang belum siap bermain, atau gelandang 'duel' yang kurang memiliki kemampuan teknis untuk melengkapi rekan setimnya.

    Johan Lange bergabung dengan Spurs dari Aston Villa pada November 2023, awalnya sebagai direktur teknis sebelum dipromosikan menjadi direktur olahraga. Dia telah mengawasi lima jendela transfer penuh, dan dalam periode itu, Tottenham berubah dari calon peserta Liga Champions menjadi tim yang berjuang untuk bertahan. Situasi ini menjadi perhatian para pendukung selama jendela transfer Januari terbaru, terutama karena klub memasuki musim ketiga berturut-turut dengan cedera massal, tetapi Lange menjelaskan bahwa dia tidak ingin panik.

    "Tidak banyak pemain yang tersedia di pasar transfer pada Januari... Ada banyak cedera pada Januari, dan kami adalah klub yang saat ini mengalami hal itu," katanya kepada saluran klub Spurs. "Selama jendela transfer, sangat penting untuk tetap disiplin, meskipun sangat frustrasi dengan semua cedera, karena a) pemain-pemain akan kembali, dan b) jika Anda kemudian, katakanlah, melakukan 'pembelian tergesa-gesa' terhadap pemain sepak bola mana pun, maka ya, perasaan instan yang Anda dapatkan memang menyenangkan. Tapi tentu saja tidak ada gunanya merekrut pemain yang tidak akan membantu kami dalam jangka pendek, menengah, atau bahkan jangka panjang.

    "Jadi meskipun sangat frustrasi dengan semua cedera, sebagian besar pemain akan kembali musim ini, di sini, semoga beberapa di antaranya segera. Dan penting bagi klub untuk tetap disiplin dan memastikan hanya merekrut pemain yang secara umum dapat membantu tim, baik sekarang maupun di masa depan."

    Per 9 Maret, Spurs masih tanpa 10 (sepuluh) pemain tim utama karena cedera. Tim perekrutan kembali gagal menyadari bahwa ketika masalah kebugaran menumpuk, ada efek domino. Pemain yang biasanya tangguh dipaksa bermain hingga kelelahan, sementara yang lain dimainkan di posisi yang tidak sesuai untuk mencoba menutupi kekurangan.

    Lange bertaruh pada masa depan Spurs. Jika mereka benar-benar terdegradasi, dia sebaiknya tidak lagi bekerja di sepak bola Inggris.

  • Eddie Howe Unai Emery Mikel ArtetaGetty Images

    Manajer kembali

    Obsesi modern sepak bola terhadap model klub di mana 'manajer' hanyalah 'pelatih kepala' mungkin akan mencapai titik balik. Direktur olahraga dan teknis masih ada, tetapi mereka tidak selalu menjadi satu-satunya individu yang bertanggung jawab atas perekrutan.

    Tottenham sebaiknya mencontoh dua rival yang telah menembus 'big six' dalam tiga tahun terakhir, yaitu Aston Villa dan Newcastle. Mereka telah mengembalikan kekuasaan, kendali, dan otonomi kepada pelatih mereka masing-masing, Unai Emery dan Eddie Howe, dengan seluruh proyek berpusat pada mereka. Kesatuan semacam itu menjadi kunci untuk naik peringkat dan bersaing untuk gelar besar.

    Dan mungkin sulit untuk diingat saat ini, tetapi pada awal kebangkitan Arsenal kembali ke persaingan gelar, mereka harus merebut kembali kendali dari Spurs dalam persaingan kekuasaan di London Utara. The Gunners, yang berada di titik terendah dalam seperempat abad, dengan cepat mempromosikan Mikel Arteta dari 'pelatih kepala' menjadi 'manajer' pada 2020. Nasib mereka memburuk sebelum membaik, tetapi begitu Arteta meninggalkan jejaknya di setiap aspek klub, itulah saat mereka mulai membuat kemajuan lagi.

    Manajer yang tepat dapat menjadi figur pemersatu. Bagi Tottenham, itu haruslah Pochettino. Tidak ada orang lain yang pernah masuk ke Hotspur Way sejak 2014 yang lebih memahami apa itu Spurs dan apa yang Spurs butuhkan daripada dia. Mereka mengambil rute 'pemenang', mereka mengambil rute 'kami tidak panik', tetapi semua jalan kembali ke Argentina.

  • Urusan yang belum selesai

    Pochettino tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk kembali ke Tottenham. Awal tahun ini, ia mengungkapkan dalam podcastHigh Performance bahwa Tottenham adalah satu-satunya klub yang masih ia cintai. "Namun, orang-orang di jalanan, para penggemar Tottenham, benar-benar menunjukkan cinta dan apresiasi mereka, dan saya pikir itulah mengapa hal itu begitu istimewa," kata Pochettino, yang masih tinggal di London.

    Ia juga berbicara tentang ambisi besar yang seharusnya dimiliki Spurs, meskipun ia mengatakan hal itu pada awal Februari sebelum situasi sulit mereka saat ini melanda seperti jamur yang menguasai sebuah apartemen mewah di pusat kota.

    "Menang di Liga Europa, yang tim ini menangkan, itu bagus, tapi tidak cukup," lanjut Pochettino. "Tidak cukup untuk bersaing di Carabao Cup, atau FA Cup, atau Liga Europa, atau Liga Konferensi. Ini adalah klub yang seharusnya, atau harus menjadi, karena para penggemar, apa yang mereka harapkan, adalah berada di Liga Champions, bersaing untuk Liga Champions, mencoba percaya bahwa Anda bisa memenangkan Liga Champions, dan juga bersaing untuk Liga Premier dan percaya bahwa Anda bisa memenangkan Liga Premier."

    Pertahanan yang lemah telah menjadi masalah di lapangan bagi Spurs dalam dua musim terakhir, tetapi racun sesungguhnya adalah kelalaian mereka di sepertiga akhir lapangan dalam dunia pasca-Kane. Bahkan di musim kedua Postecoglou, tim lawan menjadi terbiasa dengan cara Tottenham mengatur serangan dan dengan mudah menetralkan ancaman mereka, mengingat betapa keras kepala sang pelatih Australia dengan taktiknya. Ketika Frank ditunjuk dengan mandat untuk membuat mereka lebih konservatif, ia kadang-kadang menghilangkan serangan dari persamaan sama sekali - pernyataannya bahwa "kami akan 100 persen kalah dalam pertandingan sepak bola" masih membekas. Di bawah Tudor, ketidakjelasan Spurs dalam menguasai bola sama mematikannya dengan kelemahan di lini belakang.

    Ambisi di lapangan terkadang mencerminkan ambisi di luar lapangan, dan 12 bulan terakhir di Tottenham menjadi bukti nyata hal itu. Namun, Pochettino belum kehilangan sedikit pun dorongan untuk menjadi yang terbaik.

  • Tottenham Hotspur FC v Nottingham Forest FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mengumpulkan kembali klub

    Posisi manajer Tottenham tidak lagi menarik. Tidak sekarang, tidak di akhir musim jika mereka bertahan di liga, dan tentu saja tidak jika mereka terdegradasi. Sejak kepergian Pochettino pada 2019, para penggantinya cenderung mengalami masa-masa terburuk dalam karier mereka saat berada di N17.

    Pemilik Spurs yang sedang dalam tekanan memang memiliki beberapa langkah humas yang bisa mereka ambil. Pochettino, yang tidak akan keberatan melatih di Championship bersama Tottenham, bukan hanya favorit di kalangan fans untuk menghidupkan kembali semangat mereka terhadap klub, tetapi pada tahap ini kemungkinan besar dia adalah kandidat paling berkualitas yang tertarik dengan posisi tersebut. Ditambah dengan kepergian Lange dan mungkin juga mantan kepala Arsenal Venkatesham, ini akan menjadi tanda pertama bahwa mereka yang mengelola klub benar-benar ingin perubahan drastis yang sangat dibutuhkan.

    Kembalinya Pochettino kemungkinan besar akan disambut dengan lebih banyak kelonggaran dan kesabaran daripada kandidat luar lainnya. Meskipun menampilkan performa menjanjikan melawan PSG di UEFA Super Cup dan kemenangan tandang di Manchester City pada bulan pertamanya, tim Spurs asuhan Frank tetap diteriaki saat jeda dan akhir pertandingan pada kekalahan pertamanya, 1-0 di kandang melawan Bournemouth. Bahkan saat itu, banyak pendukung tidak siap menerima "jembatan" yang ditawarkan klub, tetapi kebanyakan akan dengan senang hati menerima tawaran reuni dengan Pochettino.

    Tottenham hancur dan hanya satu orang yang layak dipanggil untuk memperbaikinya. Tidak ada lagi yang bisa mereka hilangkan dengan kembali ke cinta lama mereka.

Champions League
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
0