Hanya Mauricio Pochettino yang bisa menyelamatkan Tottenham! Spurs harus menyerahkan kendali penuh kembali kepada manajer USMNT jika mereka berhasil menghindari degradasi dari Premier League

Setelah Tottenham mendatangkan Lucas Moura dari Paris Saint-Germain pada akhir jendela transfer Januari 2018, Spurs tidak melakukan penandatanganan pemain baru selama 18 bulan. Hal ini terjadi meskipun ada dua permintaan yang sangat terbuka - dan tidak biasa - dari Pochettino kepada ketua klub saat itu, Daniel Levy.

Pada akhir musim 2017-18, pelatih asal Argentina itu tidak menahan diri dalam konferensi pers terakhirnya menjelang musim panas, mengatakan: "Jika kita ingin menjadi pesaing serius untuk trofi besar, kita perlu mengevaluasi sedikit hal ini. Kita perlu menciptakan mimpi yang bisa diwujudkan. Mungkin kita sedikit kecewa dan frustrasi karena sekarang kita sudah dekat [dengan trofi].

"Saya pikir Daniel akan mendengarkan saya, tentu saja. Kita perlu berani. Berani adalah hal terpenting dan mengambil risiko. Saya pikir ini saatnya klub mengambil risiko dan berusaha lebih keras dari musim sebelumnya untuk kembali kompetitif, karena setiap musim akan semakin sulit."

Tanda aktivitas satu-satunya Spurs pada musim panas 2018 adalah tawaran yang mengecewakan untuk Jack Grealish, dengan menawarkan £4 juta plus lulusan akademi Josh Onomah, menganggap Aston Villa berada di ambang kebangkrutan finansial. Faktanya, klub West Midlands tersebut baru saja menerima investasi baru dan menertawakan tawaran tersebut.

Levy dan timnya saat itu bersikeras bahwa anggaran tersedia untuk Tottenham memperkuat skuad meskipun perpindahan mereka ke Stadion Tottenham Hotspur senilai miliaran pound tertunda, tetapi menyarankan dalam pertemuan dengan asosiasi pendukung bahwa transfer sebenarnya cukup sulit untuk dilakukan. Itu adalah pengakuan kegagalan kepada Pochettino, para pemainnya, dan para penggemar. Itu juga pertanda pertama bahwa rezim ini belum siap untuk melompat menjadi klub sejati.

Tottenham asuhan Pochettino bertahan dengan sisa-sisa tenaga sepanjang musim 2018-19, hanya melakukan satu penandatanganan pemain senior dalam dua jendela transfer terakhir, gagal menambah skuad yang sudah tipis, dan melewatkan kesempatan untuk melepas pemain lain saat konsentrasi mereka mulai menurun. Itulah mengapa mencapai final Liga Champions pertama dalam sejarah klub menjadi keajaiban, tetapi keadaan di sekitar Spurs mencapai final tersebut membuat Pochettino semakin kelelahan, dan dia menyiratkan akan mundur jika mereka benar-benar menjadi raja Eropa.

Sebelum comeback terkenal mereka melawan Ajax di semifinal, Pochettino kembali memperingatkan bahwa tidak ada gunanya Spurs menginvestasikan begitu banyak uang untuk stadion baru jika mereka kembali mengabaikan skuad: "Ketika berbicara tentang Tottenham, semua orang mengatakan Anda memiliki rumah yang luar biasa, tetapi Anda perlu mengisi furniturnya. Jika kamu ingin memiliki rumah yang indah, mungkin kamu butuh furnitur yang lebih baik. Dan itu tergantung pada anggaranmu jika kamu akan menghabiskan uang. Kita perlu menghormati tim seperti Manchester City atau Liverpool yang menghabiskan banyak uang.

"Kita berani, kita cerdas, kita kreatif. Sekarang saatnya menciptakan bab baru dan memiliki gambaran jelas tentang bagaimana kita akan membangun proyek baru ini. Kita perlu membangun kembali. Ini akan menyakitkan."

Spurs merekrut Tanguy Ndombele, Giovani Lo Celso, Ryan Sessegnon, dan Jack Clarke pada musim panas 2019, tetapi itu tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan dari 18 bulan sebelumnya, dan mereka terus berusaha mengejar ketinggalan di pasar transfer sejak saat itu. Setiap jendela transfer terbukti terlalu reaktif, dan terkadang, satu jendela terlambat.

Pochettino dipecat lima bulan setelah final Liga Champions, dengan klub beralih ke strategi 'menang sekarang' di bawah Jose Mourinho. Itu tidak berjalan sesuai rencana.