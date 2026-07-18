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"Hanya khayalan belaka"... Beşiktaş membantah adanya negosiasi dengan Mohamed Salah dan menyerang Romano Turki

Transfers
M. Salah
M. Salah
Liverpool
Besiktas
Egypt
Saudi Pro League
Mesir
Inggris
Turki
Arab Saudi

Bintang asal Mesir itu memicu kontroversi besar

Klub Beşiktaş membantah adanya negosiasi apa pun dengan pemain Mesir Mohamed Salah, mantan bintang Liverpool, dan menegaskan bahwa semua pembicaraan mengenai perekrutannya hanyalah khayalan belaka yang tidak berdasar.

Sebelumnya, sejumlah laporan media telah mengklaim bahwa Salah telah setuju untuk bergabung dengan Besiktas dengan kontrak berdurasi satu musim, yang dapat diperpanjang untuk satu musim lagi, dengan gaji tahunan sebesar 10 juta euro, ditambah insentif sebesar 2 juta euro.

  • Pernyataan Bantahan dari Presiden Beşiktaş

    Namun, Serdar Adali, Presiden Klub Beşiktaş, membantah kabar tersebut dalam pernyataannya kepada surat kabar "Okaz" dari Arab Saudi, Jumat kemarin, di mana ia menegaskan bahwa belum ada kesepakatan yang tercapai dengan Mohamed Salah untuk bergabung dengan tim tersebut.

    Adali mengatakan: “Berita tentang tercapainya kesepakatan dengan Mohamed Salah tidak benar. Saya tahu dunia sedang membicarakan kontrak kami dengan Salah, tetapi itu tidak benar.”

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  • Serangan gencar terhadap Romano Turki

    Presiden Beşiktaş tidak hanya berhenti pada pernyataannya saja, tetapi klub tersebut juga mengeluarkan pernyataan keras yang tajam, di mana mereka menyerang jurnalis Turki terkenal, Yagiz Sabunkoglu, yang berspesialisasi dalam berita transfer dan dianggap oleh sebagian orang sebagai Fabrizio Romano-nya jurnalisme Turki.

    Klub tersebut mengatakan dalam pernyataan melalui akun resminya di platform “X”: “Postingan yang dibagikan oleh jurnalis Yagiz Sabunkoglu di media sosial mengenai rumor transfer yang beredar tentang klub kami, hanyalah khayalan belaka yang sama sekali tidak benar.”

    Klub tersebut menambahkan: “Orang yang dimaksud telah lama menyesatkan opini publik dengan menyebarkan berita palsu dari balik meja kerjanya, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kenyataan, terkait transfer di klub kami.”

    Ia melanjutkan: “Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, informasi yang paling akurat dan transparan mengenai proses transfer di klub kami hanya dibagikan kepada para pendukung dan publik melalui saluran resmi kami.”

    Dia menyimpulkan: “Kami sekali lagi dengan sungguh-sungguh meminta kepada publik, terutama para pendukung kami, untuk tidak mempercayai informasi atau berita apa pun yang tidak dibagikan melalui saluran komunikasi resmi kami.”

  • Tanggapan Sabunkoglu

    Jurnalis Turki tersebut menanggapi pernyataan tersebut melalui cuitan di akun resminya di platform "X", di mana ia menulis: "Rasa hormat saya kepada klub Beşiktaş tak terhingga, tetapi saya berpihak pada versi cerita Mohamed Salah".

    Ia menjelaskan: “Mohamed Salah, yang kabar kepindahannya ke Turki pertama kali saya liput, telah mencapai kesepakatan dengan Beşiktaş, tetapi hingga saat ini belum ada penandatanganan resmi.”

    Dia menambahkan: “Saya berharap kita dapat berbagi berita tentang penandatanganan Mohamed Salah bersama teman-teman kita dari para pendukung klub Besiktas.”

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  • Apa yang dikatakan Sabunkoglu mengenai transfer Salah?

    Jurnalis terkenal asal Turki tersebut telah mengikuti berita seputar Mohamed Salah secara intensif sepanjang hari Jumat kemarin, di mana ia menegaskan bahwa Beşiktaş telah mengajukan tawaran pertama untuk merekrut bintang Mesir tersebut, sambil menyebutkan bahwa Salah awalnya meminta gaji tahunan sebesar 15 juta euro, sebelum akhirnya menurunkan tuntutannya.

    Meskipun semua media memastikan bahwa kesepakatan tersebut telah diselesaikan secara final, Sabunkoglu menegaskan pada Sabtu malam bahwa pengacara Salah telah meninggalkan Istanbul, tanpa sang bintang Mesir menandatangani kontraknya dengan klub Turki tersebut.

    Sabunkoglu mengaitkan alasan belum adanya penandatanganan resmi hingga saat ini dengan keinginan “Mo” untuk mendapatkan surat jaminan bank atas kontrak yang telah disepakati.

  • Apakah Salah akan pindah ke Liga Saudi?

    Semua perkembangan tersebut terjadi pada saat Abdulhadi Al-Mustadi, jurnalis surat kabar "Okaz" dari Arab Saudi, mengungkap kedatangan Salah ke ibu kota Arab Saudi, Riyadh, melalui Bandara Internasional Raja Khalid, tanpa mengungkapkan alasan kunjungan tersebut.

    Nama Mohamed Salah telah dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Saudi dalam berbagai kesempatan selama beberapa tahun terakhir, yang terbaru adalah selama jendela transfer musim panas saat ini, setelah kepergiannya dari Liverpool, tanpa ada langkah resmi yang diambil.

  • Klub Salah ke-7

    Mohamed Salah sedang mencari klub ketujuh yang akan ia bela dalam karier sepak bolanya, setelah sebelumnya membela Al-Mokawloon Al-Arab, Basel (Swiss), Chelsea, Fiorentina, Roma, serta masa-masa paling gemilangnya bersama Liverpool.

    Salah bermain bersama Liverpool selama 9 tahun, antara tahun 2017 dan 2026, di mana ia meraih berbagai prestasi individu dan kolektif, terutama dua kali menjuarai Liga Primer Inggris dan satu kali menjuarai Liga Champions Eropa.