"Hanya khayalan belaka"... Beşiktaş membantah adanya kesepakatan dengan Mohamed Salah dan menyerang Romano Turki

Presiden Beşiktaş tidak hanya berhenti pada pernyataannya saja, tetapi klub tersebut juga mengeluarkan pernyataan keras yang tajam, di mana mereka menyerang jurnalis Turki terkenal, Yagiz Sabunkoglu, yang berspesialisasi dalam berita transfer dan dianggap oleh sebagian orang sebagai Fabrizio Romano-nya jurnalisme Turki.

Klub tersebut mengatakan dalam pernyataan melalui akun resminya di platform "X": "Postingan yang dibagikan oleh jurnalis Yagiz Sabunkoglu di media sosial mengenai rumor transfer yang beredar seputar klub kami, hanyalah khayalan belaka yang sama sekali tidak benar."

Mereka menambahkan: “Orang yang dimaksud telah lama menyesatkan opini publik dengan menyebarkan berita palsu dari balik meja kerjanya, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kenyataan, terkait transfer di klub kami.”

Ia melanjutkan: “Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, informasi yang paling akurat dan transparan mengenai transfer di klub kami hanya dibagikan kepada para pendukung dan publik melalui saluran resmi kami.”

Dia menyimpulkan: “Kami sekali lagi dengan sungguh-sungguh meminta kepada publik, terutama para pendukung kami, untuk tidak mempercayai informasi atau berita apa pun yang tidak dibagikan melalui saluran komunikasi resmi kami.”