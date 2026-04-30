Sebagian besar penggemar sepak bola Jerman yang mengikuti perkembangan liga tersebut pasti tahu bahwa Harry Kane dari Bayern Munich memimpin daftar pencetak gol Bundesliga tanpa saingan. Namun, siapa yang berada di puncak klasemen pencetak gol di liga kedua? Hal itu mungkin belum diketahui oleh semua orang.
Hanya Harry Kane yang lebih baik! Seorang mantan bek kanan tiba-tiba menjadi pencetak gol terbanyak kedua di Jerman
Berbeda dengan di Liga Utama, sang top skor ini bermain untuk tim yang berada di peringkat keenam belas. Ia telah mencetak 17 gol dalam 18 pertandingan sejauh ini. Artinya, ia mencetak gol setiap 93 menit — rekor ini hanya dikalahkan oleh Kane (65 menit) di tiga liga profesional Jerman. Bahkan "pesaing" Kane, Deniz Undav dari VfB Stuttgart, pun tak mampu menandinginya (106 menit).
Pria itu bernama Mateusz Zukowski dan bermain untuk 1. FC Magdeburg. Pemain Polandia berusia 24 tahun ini telah mencetak hampir 35 persen dari total gol klub yang terancam degradasi tersebut, ditambah tiga assist.
Bagi yang berpikir bahwa Zukowski sedang dalam performa terbaiknya, seperti yang kadang-kadang dialami banyak penyerang, perlu diketahui: Magdeburg sebenarnya merekrutnya sebagai bek kanan pada musim panas lalu - dan itu termasuk cedera patah tulang metatarsal.
Mateusz Zukowski bahkan melewatkan delapan pertandingan pertama
Cedera itu dialami Zukowski saat masih mengenakan seragam klub lamanya, Slask Wroclaw. FCM pun memutuskan untuk tidak melanjutkan transfer tersebut. Namun, ketika pencetak gol terbanyak musim lalu, Martijn Kaars (19 gol), pindah ke FC St. Pauli dengan biaya transfer rekor klub sebesar empat juta euro, FCM akhirnya memutuskan untuk merekrut Zukowski dengan biaya transfer 250.000 euro sehari sebelum jendela transfer ditutup, meskipun ia sedang cedera, dan menyebutnya sebagai "rekrutan untuk masa depan" (kata Direktur Olahraga saat itu, Otmar Schork).
Hal itu tidak hanya tidak biasa karena Zukowski absen pada delapan pertandingan pertama musim ini akibat cedera dan sebelumnya hanya mencetak lima gol dalam 132 pertandingan di level profesional. FCM pada dasarnya tidak melihatnya sebagai penyerang. Dalam kariernya hingga saat itu, Zukowski sebagian besar bermain di posisi bertahan sebagai bek kanan, yang pada 2022 membawanya pindah dari Lechia Gdansk ke Rangers di Glasgow dengan biaya transfer 600.000 euro.
Namun, Zukowski tidak berhasil menembus tim utama di sana. Setelah tujuh bulan dan hanya satu pertandingan, petualangannya di Skotlandia berakhir, dan ia dipinjamkan ke Lech Poznan. Hampir tiga tahun lalu, klub dari Breslau itu pun merekrutnya. Secara total, Zukowski telah memainkan 105 pertandingan di liga utama di negaranya, namun 52 di antaranya hanya sebagai pemain pengganti.
Latihan terakhir mengubah Mateusz Zukowski menjadi penyerang
Di Slask, yang terdegradasi ke Liga 2 musim lalu, ia untuk pertama kalinya mendapat kesempatan lebih sering mencoba berbagai posisi. Berulang kali Zukowski diturunkan sebagai sayap penyerang kanan atau kiri, dan statistiknya juga mencatat tiga penampilan sebagai penyerang tengah. Namun, dalam 37 pertandingan resmi musim 2024/25, ia hanya mencetak dua gol.
Di Magdeburg, ia harus beristirahat selama dua bulan setelah menjalani operasi kaki. Selama periode tersebut, klub mengalami awal musim yang buruk, sehingga pelatih Markus Fiedler memutuskan untuk mundur. Petrik Sander mengambil alih - dan segera mempercayai Zukowski setelah ia pulih.
Fakta bahwa sang pelatih langsung menempatkan pemain yang empat kali membela timnas U-21 itu di lini depan terutama disebabkan oleh satu sesi latihan tertentu. "Kami tidak tahu persis seperti apa dia. Suatu saat kami mengadakan sesi latihan terakhir yang berfokus pada tendangan ke gawang. Di sana, dia melepaskan tendangan-tendangan ke gawang dengan begitu keras hingga kiper-kiper tidak tahu harus berbuat apa. Petrik Sander lalu berkata bahwa Mateusz tidak pantas berada di posisi bek kanan," jelas rekan setimnya di lini depan, Baris Atik, baru-baru ini dalam acara "At Broski - Die Sport-Show".
Masa kecil Zukowski yang sulit: "Dia memukul ibuku"
Tanpa Atik, yang sebagai penyerang sayap kiri telah menyumbang lima gol serta sebelas assist, dan Zukowski, Magdeburg pasti akan berada dalam situasi yang jauh lebih sulit. "Saya mengenal Mateusz luar dalam dan tahu bagaimana cara berpikirnya," kata Atik. "Saya mengamati pergerakan larinya dan dia bisa menebak umpan-umpan saya. Kami sangat cocok."
Keunggulan Zukowski sangat beragam. Di udara ia dominan, dan pengolahannya bola juga sangat baik. Ditambah dengan fisiknya, hal itu menjadikannya pemain sayap yang baik. Kecepatannya juga patut diperhitungkan; ia sering bertindak dinamis dan membawa kekuatan besar selain insting mencetak golnya. Dalam pertandingan kesebelasnya, dia sudah menembus angka sepuluh gol - hal ini hanya pernah dicapai lebih cepat oleh dua pemain di Bundesliga 2 yang sejak 1981 hanya memiliki satu divisi (Sambo Choji dari Saarbrücken pada 2000 dan Patrick Helmes untuk Köln pada 2006).
Kenaikan Zukowski semakin mengesankan jika kita mengetahui latar belakang sulit dari mana ia berasal. Saat berusia 20 tahun dan bermain di Gdansk, ia berbagi cerita dalam podcast 'Znajomi Ze Slyszenia'. Ibu Zukowski menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya. "Dia memukul ibu saya, itu adalah masa-masa sulit di rumah," kata Zukowski.
Apakah Mateusz Zukowski akan pindah lagi setelah hanya satu tahun?
Ibunya harus menjalani operasi sebanyak empat kali karena hal itu, sementara dua saudara laki-lakinya terjerumus ke jalan yang salah. Ia sendiri menjalani terapi dengan seorang psikolog selama bertahun-tahun. "Saya tidak suka memikirkannya. Ibu saya sering melakukannya dan kemudian mulai menangis," katanya. Zukowski menato tanggal lahir ibunya. "Saya selalu berkata pada diri sendiri bahwa saya ingin membantu keluarga saya dan bangkit kembali melalui sepak bola, agar kita bisa memiliki kehidupan yang lebih baik."
Secara finansial, ia telah lama mencapai tujuan tersebut. Namun, berkat performa puncaknya yang konsisten, Zukowski masih berpotensi meraih penghasilan yang lebih menggiurkan. Seperti Kaars tahun lalu, ia mungkin akan meninggalkan FCM setelah hanya satu musim. Saat ini, ia secara rutin diamati oleh para pencari bakat. Klub asal Sachsen-Anhalt tersebut belum mengumumkan berapa lama kontraknya berlaku.
"Sudah menjadi sifat bisnis ini bahwa seseorang yang mencetak banyak gol akan menarik perhatian klub lain," kata Peer Jaekel, pengganti Schork, baru-baru ini. "Kami akan berjuang agar dia merasa nyaman di Magdeburg, sesuai dengan apa yang dia bayangkan dan inginkan. Oleh karena itu, saya berharap dia terus mencetak banyak gol dan bertahan lama." Hal itu tampaknya akan menjadi tujuan yang mulia. Terlebih lagi, jika Magdeburg terdegradasi.
Mateusz Zukowski: Gambaran Umum Karier Profesionalnya
Periode Klub Pertandingan resmi Gol Assist 2017–2022 Lechia Gdansk 50 2 1 2019–2020 Chojniczanka Chojnice (pinjaman) 12 0 0 2022-2023 Rangers FC 1 0 0 2022-2023 Lech Poznan (pinjaman) 3 0 0 2023-2025 Slask Wroclaw 66 3 6 sejak 2025 1. FC Magdeburg 19 17 3