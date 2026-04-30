Hanya Harry Kane yang lebih baik! Seorang mantan bek kanan tiba-tiba menjadi pencetak gol terbanyak kedua di Jerman

Berbeda dengan di Liga Utama, sang top skor ini bermain untuk tim yang berada di peringkat keenam belas. Ia telah mencetak 17 gol dalam 18 pertandingan sejauh ini. Artinya, ia mencetak gol setiap 93 menit — rekor ini hanya dikalahkan oleh Kane (65 menit) di tiga liga profesional Jerman. Bahkan "pesaing" Kane, Deniz Undav dari VfB Stuttgart, pun tak mampu menandinginya (106 menit).

Pria itu bernama Mateusz Zukowski dan bermain untuk 1. FC Magdeburg. Pemain Polandia berusia 24 tahun ini telah mencetak hampir 35 persen dari total gol klub yang terancam degradasi tersebut, ditambah tiga assist.

Bagi yang berpikir bahwa Zukowski sedang dalam performa terbaiknya, seperti yang kadang-kadang dialami banyak penyerang, perlu diketahui: Magdeburg sebenarnya merekrutnya sebagai bek kanan pada musim panas lalu - dan itu termasuk cedera patah tulang metatarsal.