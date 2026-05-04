Sejak Alvaro Arbeloa menjabat, pemain asal Brasil ini telah mencetak gol terbanyak di liga-liga top Eropa, hanya kalah dari Harry Kane dari FC Bayern München.
Hanya Harry Kane dari FC Bayern yang lebih baik! Vinicius Junior adalah pihak yang paling diuntungkan dari pemecatan Xabi Alonso di Real Madrid
Dalam angka: Sejak Arbeloa ditunjuk sebagai pelatih, Vinicius telah mencetak 15 gol dalam 23 pertandingan, sementara Kane mencetak 24 gol untuk juara Bundesliga tersebut dalam periode yang sama. Di bawah asuhan Alonso, sang penyerang tampil jauh lebih tidak berbahaya di depan gawang; ia hanya mencetak tujuh gol dalam 33 pertandingan.
Menurut kabar yang beredar, Vinicius-lah yang paling tidak puas dengan cara kerja Alonso dan gayanya di tim Madrid. Seringkali terjadi ketidakcocokan, sebelum situasi memuncak setelah ia diganti dalam El Clasico pada Oktober. Ketegangan ini tampaknya berkontribusi pada keputusan Alonso untuk mengundurkan diri lebih awal setelah kekalahan di final Piala Super Spanyol pada Januari - juga melawan Barcelona. Vinicius sendiri mengonfirmasi beberapa bulan kemudian bahwa hubungan di antara keduanya tidak berjalan mulus.
Namun, menurut laporan stasiun radio Spanyol COPE, akar perselisihan tersebut sebenarnya sudah ada sejak lebih lama. Ketegangan tersebut konon sudah muncul saat Piala Dunia Antarklub musim panas lalu, ketika Alonso baru saja mengambil alih jabatan pelatih dari Carlo Ancelotti.
Vinicius dilaporkan bereaksi marah ketika mengetahui bahwa ia harus duduk di bangku cadangan untuk sementara demi formasi serangan yang menggabungkan Kylian Mbappe dan Gonzalo Garcia. Alonso menanggapi hal itu dengan mengubah rencana awalnya dan memasukkan sang superstar ke dalam starting eleven.
Real Madrid: Alvaro Arbeloa Kembali Terancam Absen
Namun, situasi di Madrid pun tak kunjung tenang di bawah kepemimpinan Arbeloa. Justru sebaliknya. Setelah tersingkir di perempat final Liga Champions melawan Bayern, Real juga kehilangan peluang untuk menjuarai liga Spanyol. Rival abadi mereka, FC Barcelona, bisa memastikan gelar juara tepat pada Minggu mendatang dalam laga leg kedua El Clásico. Untuk kedua kalinya berturut-turut, Vinicius dan kawan-kawan kemungkinan besar akan mengakhiri musim tanpa gelar juara yang berarti.
Sementara itu, Arbeloa dikabarkan telah berselisih dengan banyak pemain Real. Suasana di ruang ganti disebut "mendidih", seperti yang dilaporkan beberapa media Spanyol baru-baru ini. Itulah salah satu alasan mengapa mantan pemain Madrid ini kembali terancam dipecat. Pencarian pelatih baru kabarnya sudah berjalan kencang, dan favorit Presiden Florentino Perez untuk posisi tersebut konon adalah Jose Mourinho.
Vinicius, di sisi lain, akan memperpanjang kontraknya. Kontrak kerjanya saat ini masih berlaku hingga 2027. Lebih dari setahun yang lalu, penyerang tersebut telah mengumumkan secara terbuka bahwa ia akan segera menandatangani kontrak baru dengan klub papan atas Spanyol tersebut. Karena hal itu belum terwujud hingga saat ini, spekulasi bahwa pemain Brasil tersebut mungkin akan meninggalkan Madrid terus beredar. Kini, kedua belah pihak dilaporkan telah sepakat untuk melanjutkan kerja sama. Hanya detail-detail kecil yang masih perlu diklarifikasi.