Hanya Harry Kane dari FC Bayern yang lebih baik! Vinicius Junior adalah pihak yang paling diuntungkan dari pemecatan Xabi Alonso di Real Madrid

Dalam angka: Sejak Arbeloa ditunjuk sebagai pelatih, Vinicius telah mencetak 15 gol dalam 23 pertandingan, sementara Kane mencetak 24 gol untuk juara Bundesliga tersebut dalam periode yang sama. Di bawah asuhan Alonso, sang penyerang tampil jauh lebih tidak berbahaya di depan gawang; ia hanya mencetak tujuh gol dalam 33 pertandingan.

Menurut kabar yang beredar, Vinicius-lah yang paling tidak puas dengan cara kerja Alonso dan gayanya di tim Madrid. Seringkali terjadi ketidakcocokan, sebelum situasi memuncak setelah ia diganti dalam El Clasico pada Oktober. Ketegangan ini tampaknya berkontribusi pada keputusan Alonso untuk mengundurkan diri lebih awal setelah kekalahan di final Piala Super Spanyol pada Januari - juga melawan Barcelona. Vinicius sendiri mengonfirmasi beberapa bulan kemudian bahwa hubungan di antara keduanya tidak berjalan mulus.

Namun, menurut laporan stasiun radio Spanyol COPE, akar perselisihan tersebut sebenarnya sudah ada sejak lebih lama. Ketegangan tersebut konon sudah muncul saat Piala Dunia Antarklub musim panas lalu, ketika Alonso baru saja mengambil alih jabatan pelatih dari Carlo Ancelotti.

Vinicius dilaporkan bereaksi marah ketika mengetahui bahwa ia harus duduk di bangku cadangan untuk sementara demi formasi serangan yang menggabungkan Kylian Mbappe dan Gonzalo Garcia. Alonso menanggapi hal itu dengan mengubah rencana awalnya dan memasukkan sang superstar ke dalam starting eleven.